В 2024 году Украина будет сдавать экзамен

Формула "воевать должны добровольцы" хороша для мирного времени. Но она перестает работать, когда речь идет о полномасштабном вторжении.

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Мобилизация / Коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб ВСУ

В текущем году Украина будет сдавать экзамен, имя которому - мобилизация. И это будет история не только об армии. Мобилизация станет тестом на солидарность, справедливость и ответственность. А еще она будет лакмусом того, готовы ли украинцы защищать Украину.

Формула "воевать должны добровольцы" хороша для мирного времени. Но она перестает работать, когда речь идет о полномасштабном вторжении. Для того, чтобы вести войну, стране нужно три ресурса. Деньги - которые позволяют поддерживать экономику на плаву. Оружие - без которого невозможно говорить о сопротивлении. А еще нужны солдаты. И если первые два ресурса нам могут поставить наши союзники, то единственные люди, которые способны защищать страну, живут в Украине.

Мотивация - важный фактор, но не обязательный. Люди выгорают - и даже для самого мотивированного добровольца наступает момент, когда держаться приходится уже не на мотивации, но на дисциплине. Разница между ним и тем, кто оказался в армии из-за обстоятельств, не так уж велика. Если вы убедили себя, что войну способны выиграть исключительно добровольцы, то зря.

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Бога из машины нет. Одни предлагают отправить на фронт вместо себя депутатов/судей/полицейских. Другие твердят о том, что нужно в разы увеличить зарплаты военнослужащих, чтобы под военкоматами снова выстроились очереди. Третьи предлагают отправить в окопы тех, кто сейчас несет армейскую службу на тыловых должностях. Все эти идеи объединяет упрямая надежда, что будет воевать кто-то другой.

Вероятно, причина в том, что два года относительной тыловой стабильности приучили людей к мысли, что войну можно пережить, не сталкиваясь с ней. Что воздушные тревоги - это единый налог, с существованием которого тыл обречен мириться. Но в том и дело, если какое-то решение кажется вам несправедливым, возможно, что вам просто кажется. Вероятно, вы просто жили два года в долг, и теперь настало время этот долг вернуть.

Переговоры - это не альтернатива мобилизации. У тех, кто боится мобилизации, возникает соблазн призвать власть к переговорам. Люди пишут в соцсетях о том, что переговоры спасут жизни, остановят активную фазу войны и позволят стабилизировать фронт.

Проблема этого подхода - в его наивности с самого начала. Вся нынешняя война началась потому, что российский президент оформляет свое политическое наследие. В его системе координат захват чужих территорий важнее любой цифры в графе "потери". Ему нет смысла идти на переговоры, если он считает, что может захватить всю Украину. А потому наша страна не имеет выбора между "продолжением Войны" и "третьими Минскими". У нас есть выбор между продолжением обороны и потерей новых территорий.

Те, кто боятся мобилизации, должны понять, что альтернатива сопротивлению – не унизительный мир. Альтернатива сопротивлению - это ситуация, когда судьба Мариуполя постигнет Харьков и Киев. Альтернатива мобилизации - это когда счет новых " Буч " пойдет на десятки. В конце концов судьба уже оккупированных территорий достаточно недвусмысленно дает понять, что единственный выбор, перед которым стоят украинцы, – это в какой именно Армии им придется служить. Можно в своей. А можно в оккупационной.

Мобилизация - это история справедливости. Те, кто пошел в армию в 2022-м, все это время отдавали своей стране непропорционально много. Относительная безопасность и комфорт тыловой жизни были возможны благодаря тем, кто все это время жил в максимально опасных и некомфортных условиях.

Если у вас возникает соблазн чувствовать себя жертвой мобилизации, то вы ошибаетесь. Жертвой мобилизации могут считать себя лишь те, кто по итогу процесса не сможет снять с себя пиксель. А это случится только в том случае, если вы решите пиксель на себя не надевать.

Кстати, именно по этой причине любые разговоры о "имущественном цензе" в рамках мобилизации лишены смысла. Если величина зарплаты и уплаченных с нее налогов станут основанием для "бронирования", это нарушит тот же принцип справедливости.

Во время Гражданской войны в США армия северных штатов в какой-то момент начала испытывать нехватку людей. Тогда конгресс принял первый в истории страны закон о призыве. В нем прописали возможность отсрочки – за $300 человек мог откупиться в год. Вскоре представители низов начали говорить, что идет война богатых, где дерутся бедные. В июле 1863 года эта политика привела к беспорядкам. Если вы смотрели фильм " Банды Нью-Йорка", можете вспомнить, о чем идет речь. Было бы ошибкой брать на вооружение принцип, который грозит социальным взрывом.

Экономический тыл удержат без вас. У многих есть соблазн объявить себя основой экономики. Они говорят о том, что призыв гражданских нанесет удар по стабильности страны. Они забывают лишь о том, что в случае успешной мобилизации в экономику страны через год снова вольются все те руки, что последние несколько лет держали оружие.

Нет оснований думать, что эти руки не удержат экономический тыл. Тем более, что многие из тех, кто служит в армии сегодня, были до войны вполне успешными бизнесменами, специалистами и айтишниками. Они просто два года держали фронт, оставив тыл на вас. А теперь ваша очередь.

Кто такой Павел Казарин? Павел Казарин - украинский журналист, публицист, теле- и радиоведущий. Уроженец Симферополя. В 2006 году окончил Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского по специальности "русский язык и литература" и получил квалификацию магистра филологии. С 2004 года работает в медиа. Работал на ГТРК "Крым" и ТРК "Черноморская". С 2012 по 2014 год жил и работал в Москве. Сотрудничал с изданиями "Slon.ru", "Радио Свобода", "Новая газета" и Московский центр Карнеги. Переехал в Киев в октябре 2014 года. Работал ведущим телеканала ICTV. Автор и ведущий проекта "Грани правды" на телеканале "24". Обозреватель украинского бюро "Радио " Свобода"". Колумнист издания "Украинская правда". Автор книги "Дикий Запад Восточной Европы" (2021). С началом вторжения России в Украину вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В августе 2022 года был награжден нагрудным знаком "Щит сил ТрО".

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