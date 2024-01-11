УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

В 2024 году Украина будет сдавать экзамен

Павел Казарин
11 января 2024, 19:10
Формула "воевать должны добровольцы" хороша для мирного времени. Но она перестает работать, когда речь идет о полномасштабном вторжении.
В 2024 году Украина будет сдавать экзамен
Мобилизация / Коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб ВСУ

В текущем году Украина будет сдавать экзамен, имя которому - мобилизация. И это будет история не только об армии. Мобилизация станет тестом на солидарность, справедливость и ответственность. А еще она будет лакмусом того, готовы ли украинцы защищать Украину.

Формула "воевать должны добровольцы" хороша для мирного времени. Но она перестает работать, когда речь идет о полномасштабном вторжении. Для того, чтобы вести войну, стране нужно три ресурса. Деньги - которые позволяют поддерживать экономику на плаву. Оружие - без которого невозможно говорить о сопротивлении. А еще нужны солдаты. И если первые два ресурса нам могут поставить наши союзники, то единственные люди, которые способны защищать страну, живут в Украине.

Мотивация - важный фактор, но не обязательный. Люди выгорают - и даже для самого мотивированного добровольца наступает момент, когда держаться приходится уже не на мотивации, но на дисциплине. Разница между ним и тем, кто оказался в армии из-за обстоятельств, не так уж велика. Если вы убедили себя, что войну способны выиграть исключительно добровольцы, то зря.

видео дня

Бога из машины нет. Одни предлагают отправить на фронт вместо себя депутатов/судей/полицейских. Другие твердят о том, что нужно в разы увеличить зарплаты военнослужащих, чтобы под военкоматами снова выстроились очереди. Третьи предлагают отправить в окопы тех, кто сейчас несет армейскую службу на тыловых должностях. Все эти идеи объединяет упрямая надежда, что будет воевать кто-то другой.

Вероятно, причина в том, что два года относительной тыловой стабильности приучили людей к мысли, что войну можно пережить, не сталкиваясь с ней. Что воздушные тревоги - это единый налог, с существованием которого тыл обречен мириться. Но в том и дело, если какое-то решение кажется вам несправедливым, возможно, что вам просто кажется. Вероятно, вы просто жили два года в долг, и теперь настало время этот долг вернуть.

Переговоры - это не альтернатива мобилизации. У тех, кто боится мобилизации, возникает соблазн призвать власть к переговорам. Люди пишут в соцсетях о том, что переговоры спасут жизни, остановят активную фазу войны и позволят стабилизировать фронт.

Проблема этого подхода - в его наивности с самого начала. Вся нынешняя война началась потому, что российский президент оформляет свое политическое наследие. В его системе координат захват чужих территорий важнее любой цифры в графе "потери". Ему нет смысла идти на переговоры, если он считает, что может захватить всю Украину. А потому наша страна не имеет выбора между "продолжением Войны" и "третьими Минскими". У нас есть выбор между продолжением обороны и потерей новых территорий.

Те, кто боятся мобилизации, должны понять, что альтернатива сопротивлению – не унизительный мир. Альтернатива сопротивлению - это ситуация, когда судьба Мариуполя постигнет Харьков и Киев. Альтернатива мобилизации - это когда счет новых " Буч " пойдет на десятки. В конце концов судьба уже оккупированных территорий достаточно недвусмысленно дает понять, что единственный выбор, перед которым стоят украинцы, – это в какой именно Армии им придется служить. Можно в своей. А можно в оккупационной.

Мобилизация - это история справедливости. Те, кто пошел в армию в 2022-м, все это время отдавали своей стране непропорционально много. Относительная безопасность и комфорт тыловой жизни были возможны благодаря тем, кто все это время жил в максимально опасных и некомфортных условиях.

Если у вас возникает соблазн чувствовать себя жертвой мобилизации, то вы ошибаетесь. Жертвой мобилизации могут считать себя лишь те, кто по итогу процесса не сможет снять с себя пиксель. А это случится только в том случае, если вы решите пиксель на себя не надевать.

Кстати, именно по этой причине любые разговоры о "имущественном цензе" в рамках мобилизации лишены смысла. Если величина зарплаты и уплаченных с нее налогов станут основанием для "бронирования", это нарушит тот же принцип справедливости.

Во время Гражданской войны в США армия северных штатов в какой-то момент начала испытывать нехватку людей. Тогда конгресс принял первый в истории страны закон о призыве. В нем прописали возможность отсрочки – за $300 человек мог откупиться в год. Вскоре представители низов начали говорить, что идет война богатых, где дерутся бедные. В июле 1863 года эта политика привела к беспорядкам. Если вы смотрели фильм " Банды Нью-Йорка", можете вспомнить, о чем идет речь. Было бы ошибкой брать на вооружение принцип, который грозит социальным взрывом.

Экономический тыл удержат без вас. У многих есть соблазн объявить себя основой экономики. Они говорят о том, что призыв гражданских нанесет удар по стабильности страны. Они забывают лишь о том, что в случае успешной мобилизации в экономику страны через год снова вольются все те руки, что последние несколько лет держали оружие.

Нет оснований думать, что эти руки не удержат экономический тыл. Тем более, что многие из тех, кто служит в армии сегодня, были до войны вполне успешными бизнесменами, специалистами и айтишниками. Они просто два года держали фронт, оставив тыл на вас. А теперь ваша очередь.

Кто такой Павел Казарин?

Павел Казарин - украинский журналист, публицист, теле- и радиоведущий. Уроженец Симферополя. В 2006 году окончил Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского по специальности "русский язык и литература" и получил квалификацию магистра филологии. С 2004 года работает в медиа. Работал на ГТРК "Крым" и ТРК "Черноморская". С 2012 по 2014 год жил и работал в Москве. Сотрудничал с изданиями "Slon.ru", "Радио Свобода", "Новая газета" и Московский центр Карнеги. Переехал в Киев в октябре 2014 года. Работал ведущим телеканала ICTV. Автор и ведущий проекта "Грани правды" на телеканале "24". Обозреватель украинского бюро "Радио " Свобода"". Колумнист издания "Украинская правда". Автор книги "Дикий Запад Восточной Европы" (2021). С началом вторжения России в Украину вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В августе 2022 года был награжден нагрудным знаком "Щит сил ТрО".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация Павел Казарин
Реклама

Главное за день

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

19:39 Синоптик
В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

18:56 Украина
Беспощадная война: в ООН назвали количество погибших гражданских от рук России

Беспощадная война: в ООН назвали количество погибших гражданских от рук России

18:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:01

Жизель Бюндхен показала идеальную фигуру и выгуляла деним

19:39

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

19:38

"Как я могла не отпустить": Димопулос рассказала, как ее сын поехал в Украину

19:27

Взялись за всю семью: жену Гринкевича уволили из "Львовской политехники"

19:17

Оккупанты в ловушке: Селезнев рассказал, как ВСУ превращают в пепел россиян

Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВККремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК
19:15

Лунный календарь 12 января: что сделать, чтобы мечты в первый день лунного цикла осуществились

19:10

В 2024 году Украина будет сдавать экзаменмнение

18:56

В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

18:26

"В России 2023 год был провальный": генерал спрогнозировал ход войны весной

Реклама
18:10

Миллион снарядов для ВСУ: в ЕС сказали, когда Украина может их получить

18:00

Беспощадная война: в ООН назвали количество погибших гражданских от рук России

18:00

Как навсегда избавиться от волос в ванной: поможет обычная канцелярская резинка

17:50

ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET реклама

17:46

Серебрянское лесничество под угрозой: командующий ВСУ раскрыл наступательные планы врага

17:44

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж - СМИ

17:26

Вблизи ядерного полигона Северной Кореи произошло странное землетрясение

17:19

Спасло настоящее чудо: мужчина - о том, как его едва не убила российская ракета

16:44

Природные метеорологи: как животные и растения предсказывают погоду

16:44

Телеканал 2+2 снимает остросюжетную военную драму-исповедь "Шлях"

16:43

Россияне готовят масштабное наступление в феврале: эксперт назвал опасные направления

Реклама
16:40

Что будет, если не потягиваться утром: сигнал организма или обычный рефлекс

16:25

"Портовый" закон Мотовиловца выносят на второе чтение: российский олигарх получит 50 млн евро – блогер

16:06

Весь год будет трудным и проблемным: что нельзя делать 12 января

15:55

"Общая позиция всех": в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству

15:32

Лилия Ребрик рассказала, как узнала о беременности

15:21

Натирают и кладут в мешочки: зачем смекалистые люди хранят мел на кухне

15:18

"Резкое похолодание": в разведке раскрыли, почему ВСУ не могут наступать на фронте

15:10

Гороскоп на завтра 12 января 2023 для всех знаков зодиака: Овну - внезапная поездка, Рыбам - душевные переживания

15:05

"У нас не хватит средств": в ВСУ раскрыли тревожный сценарий ракетных ударов РФ

14:39

Новый муж Нади Дорофеевой показал невиданный ранее свадебный портрет певицы

14:32

В России скончался народный артист СССР, который ненавидел Украину

14:30

Лобовое стекло не замерзнет никогда: чем его нужно натереть с вечера

13:59

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

13:56

"Слышим о 15 января": Синегубов назвал основные цели наступления россиян на Харьковщине

13:38

Жена Дональда Трампа посадила его на диету

13:35

Что можно сделать со старой ванны: 4 фантастические идеи

13:31

Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

13:07

Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвала самые холодные дни

12:59

В 2024 году украинцам перечислят коммунальные услуги: кто будет платить больше

12:53

Скандал с поставками армии: арестовано имущество бизнесмена Гринкевича – СМИ

Реклама
12:39

Почему нельзя заметать вечером: о каких проблемах предупреждает древняя примета

12:05

Президент Эстонии озвучил "рецепт" победы Украины в войне

12:03

"Мы пойдем вперед": Зеленский обратился к союзникам и назвал, чего не хватает ВСУ

12:03

Только 1% людей с высоким IQ найдут 3 лица на дереве: чрезвычайно сложная загадка

11:34

300 млрд для Украины: Белый дом поддержал конфискацию замороженных активов РФ

11:31

Цены сильно прыгнули вверх: какие продукты больше всего подорожали за год

11:03

"Мясные" штурмы и шквальный огонь: пехотинец рассказал о жестоких боях за Клещиевку

10:59

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Кроликам нужен совет, Козы - не спорьте

10:59

ВСУ топят корабли и подлодки РФ: вице-адмирал раскрыл план уничтожения ЧФ

10:47

РФ изменила тактику штурмов на фронте: в ГУР рассказали, чего боятся оккупанты

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять