Ужас города у моря: зачем Путин устроил геноцид в Мариуполе

В Мариуполе может начаться людоедство, как во времена Голодомора 1932-33 годов / Reuters

Все-таки я решил поделиться рассказом моего друга о ситуации в Мариуполе, который смог мне дозвониться вчера.

Ежедневно, ежечасно, ежеминутно город подвергается не только обстрелам из Градов, артиллерии, но и бомбардировкам жилых массивов и попросту стирается с лица Земли.

Причём рашистская авиация сбрасывает бомбы и в места скопления людей, которые вынуждены выбираться из подвалов для того, чтобы приготовить пищу. Другого выхода нет, так как если они будут разводить огонь в подвалах, то попросту умрут от удушья.

А теперь на минуту представьте себе, в каком физическом и психологическом состоянии уже находятся люди, которые безвылазно сидят более двух недель в кромешной тьме, не имея света и воды.

В туалет ходят в ведра. Представьте теперь запах, который там царит.

Те, у кого остались остатки еды, едят макароны сырыми. Если они есть, конечно. Потому как на улицах не прекращается огонь, и даже те отчаянные, которые вылезают из подвалов, чтобы запастись дровами, найти источники воды или приготовить пищу, рискуют и зачастую становятся мишенью рашистов. Уже есть масса видео, как нелюди расстреливают из танков даже одиночных граждан с поднятыми вверх руками.

По всему городу валяются трупы людей, которых ранее хоть прикрывали пледами. Сейчас в тех районах, где ведутся уличные бои, этого уже давно не делают. Трупы попросту гниют и становятся добычей бродячих собак, крыс и т.д.

Но это пока.

Если так и дальше пойдёт, то уже совсем скоро в городе может начаться людоедство, как во времена Голодомора 1932-33 гг.

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Да, я тоже искренне радуюсь за тех, кто смог в последние дни выбраться из этого ада на Земле и выехать на своих авто из города в сторону Запорожья. Но таких на сегодня чуть более 20 тысяч и многие из них ещё не выехали с оккупированных территорий. Потому что за Бердянском продолжаются бои и огонь со стороны оккупантов по дорогам.

Сегодня мне написал друг, который сумел вчера выехать и сейчас в Бердянске. Там тоже проблемы с продовольствием, хотя люди как могут помогают и устраивают на ночлег.

Связи в Мариуполе практически нет, иногда в отдельных районах появляется с перебоями. Но даже для того, чтобы отправить смс, зачастую необходимо подниматься на крыши домов и подвергать жизнь риску.

Некоторые люди, которые живут вблизи речки Кальмиус и Кальчик берут воду для питья оттуда. Насколько это опасно, говорить не приходится, учитывая их загрязнение промышленными отходами металлургических заводов, но у людей попросту нет выбора.

Раньше они хоть могли есть снег. Сейчас его уже нет.

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Я попросил своего знакомого проверить, жива ли моя мама и близкие. Но в те районы невозможно пробраться. И даже не только из-за непрекращающегося огня, но и отсутствия дорог, на остатках которых повсюду множество осколков мин и снарядов. А значит и риск проколоть шины.

С каждым днем количество погибших возрастает, и оно значительно превышает официальные данные полиции города. Так как попросту невозможно посчитать количество жертв геноцида из-за непрекращающихся боев и проникнуть в разбомблённые дома, где также множество жертв остаются в квартирах. А сколько еще находится под завалами…

Сегодня по приказу Путлера была сброшена авиабомба на здание Драматического театра, в котором от бомбёжек и обстрелов две недели укрывались сотни детей и их матери. По предварительным данным, более тысячи детей и женщин погибли или умирают в эти минуты от удушья и ранений. Оккупанты не позволяют спасателям помочь оставшимся в живых.

Путлер намеренно не позволяет уже две недели доставить гуманитарный груз в Мариуполь и позволить хоть немногим гражданам выехать из города на автобусах. Такова "дипломатия по-путлеровски".

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Международное сообщество также не принимает достаточных мер для того, чтобы предотвратить этот геноцид в ХХІ веке. Журналисты не могут туда попасть, чтобы продемонстрировать реальную картину ужаса. Сегодня я прочитал, что и немногие сотрудники "Красного креста" уже покинули город.

Уже очевидно, что Путлер в отчаянных попытках принудить украинское руководство к капитуляции намерен стереть этот некогда прекрасный город у моря с лица Земли. Ему важна территория, а не люди. Ну и заводы, которые не подвергаются обстрелам.

С каждым днем шансы на эвакуацию даже тех немногих, которые имеют автотранспорт, снижаются. Т.к. под постоянными обстрелами остаётся все меньше целых машин. Бензина тоже нет.

Так что, если не предпринять решительных мер на международном уровне, город превратится в новый Бабий Яр. Только невинно убиенных жертв там будет намного больше, чем в Киеве во время Второй мировой войны.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета