Уйти в локдаун на Покров

Украину ждет новый локдаун / УНИАН

Введение локдауна - это единственный рычаг влияния сейчас для того, чтобы в Украине ежедневно уменьшать количество инфицированных. Если этого не делать, то каждый инфицированный будет потенциально передавать инфекцию шести-восьми другим людям. И разгон темпов эпидемии будет бешеный.

Локдаун нужно будет вводить, как минимум, с 14 октября. В мире его, как правило, вводят на уровне количества ежедневных смертей 8 на миллион. Для Украины это 300 смертей в день. По прогнозам, таких показателей мы достигнем 14 октября. Далее возникнет безумная потребность в госпитализациях, а пик использования коек придется на первые числа ноября.

Реанимационные койки являются наиболее дефицитным звеном, и в середине ноября их понадобится 12 тысяч. В Украине столько не найдется, потому что у нас их чуть больше 3 тысяч. Сейчас украинское правительство работает в режиме "все готово, все есть", а дальше будет – "все пропало, ничего нет".

Для того чтобы в начале ноября мы не дошли до безумного пика, когда не хватает 9 тысяч коек, нам нужно тормозить эпидемию ранее. Ведь ежедневно количество больных только увеличивается. Поэтому в идеале нужно было бы пытаться затормозить процесс уже в конце сентября, причем не заявлениями о "желтой зоне", которые никоим образом не будут останавливать эпидемию, а ограничивать очевидные движители эпидемии, прежде всего массовые мероприятия и собрания.

Если власть не среагирует и не введет ограничения вовремя, мы получим значительную избыточную смертность, то есть смертность от ковида либо из-за опоздания оказания медицинской помощи, либо по другим причинам. Она будет скрытой - потому что ее не зафиксировали в официальной статистике как коварную смертность. По оценкам экспертов, за предыдущий период эти цифры в Украине занижены на 90%.

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Показатель летальности (то есть насколько много людей умерло среди тех, кто инфицировался) тоже будет расти. Но если правительство захочет это демонстрировать. Ведь человек может умереть от ковида, но записан он будет как умерший от инфаркта или отека легких.

Чтобы оставлять пациентов дома, за государственный счет закупались кислородные концентраторы. Их никто не хотел использовать весной-летом, потому что это – лишние хлопоты для семейных врачей, которые не хотят нести материальную ответственность. Сейчас Минздрав эту проблему приготовился решать, наработал договор. В случае чего, дисфункцию они преодолеют, и эти кислородные концентраторы будут дома у пациентов. И – пациенты будут умирать дома. Но ситуация будет выглядеть так, словно свободные койки в больницах есть, а, значит, регион не относится к "красной зоне".

Локдаун в Украине думают вводить в ноябре. Новация в том, что локдаун не хотят вводить для предприятий, где есть большое количество вакцинированных людей. Однако это решение – на грани фола. Так делается для того, чтобы косвенным образом давить на людей, заставляя их вакцинироваться.

Впрочем, если не будет жесткого локдана, и будут работать предприятия, которые задекларировали большое количество вакцинированных работников, уровень распространения вируса среди сообщества будет фактически бесконечным и продлится, видимо, до очередного сезонного снижения весной.

Высокий уровень распространения вируса – это угроза для всех, в том числе и вакцинированных. Уже доказано наличие многих "пробивных" вариантов инфекции, то есть способных пробить вакцинальный иммунитет. Все они оставляют постковидный синдром, который является существенным бременем и со временем может стать основной проблемой этой пандемии.

Поэтому невведение жесткого локдауна приведет к большим потерям трудоспособности населения в результате постковидного синдрома и к смертям. Ведь все равно мы не сможем прививать столько людей, сколько нужно.