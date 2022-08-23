Максим Яли рассказал, устроит ли Путин "ракетный армагеддон" в Киеве ко Дню Независимости / Фото Reuters

Последние несколько недель в СМИ и соцсетях едва не главным вопросом является "Ударит ли путин по Киеву 24 августа?"

Ажиотаж подогревается и решением властей Украины перевести работников "правительственного квартала" в режим он-лайн на этой неделе, а также сократить время работы метрополитена.

Вполне логичное решение, исходя из логики "Лучше переб..ть, чем недо.. ". А также учитывая фанатичную любовь путлера к разным датам. Напомню, что в 2014-м регулярные войска рф зашли в Украину именно накануне 24 августа, чтобы устроить "Илловайский котел".

Но я все-таки склоняюсь к выводу о том, что "ракетного Армагеддона" с ударами "по центрам принятия решений", к которым призывает вся пропагандистская шелупонь Кремля сейчас (особенно после убийства дочери Дугина), не будет.

Рассмотрим основные мотивы и их целесообразность:

1. Акт устрашения?

Да за полгода в Кремле уже должны были понять, что каждая новая ракета, прилетевшая в Украину, каждая новая невинная жертва, будь-то женщина, старик, ребёнок или просто случайный прохожий, имеет абсолютно противоположный эффект.

Наоборот, украинцы сплачиваются ещё сильнее и ещё больше начинают ненавидеть лично путлера и русских в целом.

2. Убить Зеленского?

Понятно, что он не будет в этот день сидеть в своём кабинете и ждать "прилета".

Потратить десятки миллионов долларов на ракетный залп, большинство из которых собьёт ПВО? А если даже оставшиеся долетят и поразят цели?

К чему это приведёт? К новым невинных жертвам среди мирного населения. И не дай Бог, гибели иностранных дипломатов.

Рядом со зданием ВР, к примеру, находится Посольство Китая. Вы представляете уровень скандала и последствий для рашистов и лично путина?

А учитывая рукожопость и "точность высокоточного оружия", риски очень велики.

Я уже не говорю о том, что это будет воспринято Западом как очередной террористический акт и поспособствует введению новых санкций . А разве для этого Эрдоган приезжал на встречу с Зеленским с предложениями о переговорах с пуйлом?

3.Новое наступление на Киев?

Ну это нужно быть полным идиотом, чтобы привязать его к такой дате.

Война все больше имеет признаков перехода в затяжную стадию с перспективой продолжения боевых действий в следующем году.

Да, попытки наступления рашистов на юге и изменения баланса сил ещё наверняка будут до наступления холодов. Но как минимум с 9-мая (если не раньше), сакральной для путинского режима даты, Кремль отошёл от привязки достижения каких-либо серьёзных успехов к конкретному "красному дню календаря".

Что-то, конечно, могут запустить, чтобы попытаться испортить нам праздник. Но уж вряд ли массированный обстрел Киева, о котором пишут все, кому не лень. И тем более новое наступление на Киев. Если оно и будет, то точно позже. Пока они к этому не готовы. И Лукашенко все ещё брыкается, осознавая последствия лично для себя.