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Устрашение от России: как Путин снова попытается переубедить Лукашенко

Александр Кочетков

политический аналитик

12 июля 2022, 18:55

Армия России выдохлась и теперь Кремль ищет способы отвлечь россиян от поражений на фронте.

Путин, Лукашенко
Путин вновь попытается уговорить Лукашенко напасть на Украину / Reuters

15 июля Госдума РФ соберется на внеочередное заседание для решения "неотложных вопросов". Что именно будут рассматривать депутаты - до конца не ясно. Однако стала появляться информация, что в этот день могут подписать договор о так называемом Союзном государстве при участии Путина, Лукашенко и Януковича.

Стоит уточнить, что армия России выдохлась – ей необходима, как они сами объявили, "оперативная пауза" для перегруппировки своих резервов, пополнения своих систем и так далее.

У них, так сказать, другая фаза – они продолжают потихоньку наступать на Донбассе, по миллиметру в день, но, в основном, обороняются в других областях.

Эту "паузу" им надо заполнить политической активностью, чтобы отвлечь свою публику от военных трудностей. Поэтому они будут пытаться создавать какие-то политические поводы для того, чтобы демонстрировать некое продвижение вперёд по возрождению советской империи.

Внеочередное собрание Госдумы созвано нарочно, чтобы привлечь больше внимания публики для ажиотажа. Вполне возможно, что на нем обсудят и Союзное государство. Уж не знаю, каким образом в нём может участвовать Янукович, потому что это будет совсем смехотворно, но даже союзное государство России и Беларуси некоторым образом поддержит идею для публики, что у них все идёт хорошо.

С другой стороны, это как бы усилит позиции России по втягиванию Беларуси в войну непосредственно на территории Украины. Вероятность втягивания Лукашенко в войну весьма велика, но для начала нужно дойти хотя бы до попытки – перейти границу. Хотя и без этого белорусы давно участвуют в войне, ведь Беларусь предоставила свою территорию для России. По всем международным нормам это уже участие в войне и в Беларуси это прекрасно понимают - тот же Лукашенко прекрасно знает, что он, с точки зрения суда в Гааге, полноценный участник войны.

Другой вопрос – когда её втянут, но даже если это произойдет, эффекта на ход военных действий это не окажет.

Читайте такжеШтаны Кремля скоро лопнут, или Почему перелом в войне не за горамиТакже 15 июля варианты по объявлению мобилизации в России или чего-то в этом духе маловероятны, поскольку не проведена ещё пропагандистская кампания. Не на Думу будут сваливать это решение, поскольку она не авторитетна в российском обществе – это будет поднимать возмущение. Но если это провозгласит Путин, к которому как к культовой личности доверие в российском обществе все еще существуют, то тут проблем я не вижу.

Но так или иначе, обработки под это общественного мнения пока нет – как минимум, для этого там должны быть песни о том, что "на нас нападает НАТО" и мы не можем воевать с ним без мобилизации. С Украиной, мол, можем, но не с НАТО.

Кроме того, может быть заявлена новая внешнеполитическая стратегия – так называемая стратегия осаждённой крепости. То есть те, кто не с нами – враги, и их будем ограничивать в энергоресурсах и вести против них всякие виды борьбы.

Но на самом деле ожидания каких-то вещей что внутри России ,что снаружи часто оказываются завышенными и ничего, кардинально меняющего ситуацию, мы, вероятно, не увидим и не услышим.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

война в Украине Александр Лукашенко Госдума РФ Союзное государство Александр Кочетков вторжение Беларуси в Украину
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