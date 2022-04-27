Успей ткнуть Путина первым: как США решили превратить Россию в еще одно Сомали

Весь мир проснулся и начал помогать Украине победить Россию / Reuters

Президент США Джо Байден решил изменить стратегию в отношении России. Если ранее в Вашингтоне планировали, как сделать это вторжение стратегическим провалом для России, то сейчас усилия Штатов нацелены на российскую оборонную промышленность, "чтобы подорвать экономическую и военную мощь РФ".

Россия должна ослабнуть настолько, чтобы больше не смогла ни на кого напасть, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. "Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы не могла делать то, что сделала во время вторжения в Украину. Она уже потеряла значительную часть военного потенциала и, откровенно говоря, значительную часть войск. И мы хотим, чтобы они не могли быстро восстановить этот потенциал".

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки позже сообщила, что слова Остина отражают позицию администрации президента США.

Заслонка с вооружением открылась, и в Украину хлынул просто селевой поток тяжёлого и самого современного вооружения. Гаубицы, САУ, управляемые снаряды, "Эскалибуры", танки, ПВО, ПКР, боеприпасы, дроны всех возможных видов и родов, авиация и противотанковые джавелины с нлавами и стингерами.

Это что-то невероятное. Весь мир проснулся и, кажется, начал играть в игру — успей ткнуть Путина палкой по яйцам и ты.

Самое главное в этом, пожалуй, артиллерия. Как только будут сформированы и обучены новые бригады — эта дискотека засияет совсем другими огнями. Уж поверьте мне, россияне.

Украина победит.

Теперь без вариантов.

Вы мечтали повоевать с НАТО? Мечтали померяться железом с США? Дойти танками до Ла Манша? Повторить в Берлине? Посмеяться "Искандерами"? Сувалковский коридор и остров Готланд?

Держите, придурки. В обе руки держите!

Читайте такжеПутин попал в ловушку США: война в Украине для России становится слишком дорогим удовольствиемВсе желания должны исполняться.

Из вас сделают Северное Сомали. Со всеми сопутствующими. Вооруженные алкоголики на блокпостах, банды малолеток-убийц, собачатина на кострах в бочках посреди площади, похищения, убийства, работорговля — это теперь ваше будущее.

И оно совсем не так далеко, как кажется.