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Успехи Украины в официальной войне с Россией: итоги первого дня

Юрий Бутусов

журналист

23 февраля 2022, 10:52

Первый же день официальной войны завершился для России сокрушительным информационным и дипломатическим поражением.

Украина
Итоги первого дня после признания Россией "ЛДНР" / Фото Reuters

Заявлений и мнений сейчас много, а я решил каждый день фиксировать не слова, а только самые важные поступки в пользу Украины, которые предпринимают наши власти, наше общество и наши союзники во всем мире, чтобы показать масштабы нашей мобилизации, и неизбежность нашей победы:

В Украине:

1. Президент Украины Зеленский объявил о частичной мобилизации резервистов для доукомплектования воинских частей.

2. Украина отозвала временного поверенного в делах из Москвы. Министр МЗС Кулеба подал запрос президенту Зеленскому на разрыв дипломатических отношений с Россией.

3. Верховная Рада призвала ввести санкций против РФ. Проголосовало конституционное большинство депутатов ВР.

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4. Президент Украины встретился с лидерами всех фракций ВР, в Верховной Раде создается "штаб обороны" с участием руководителей. Это означает политическую консолидацию ради борьбы с общим врагом.

Читайте такжеЗапад ввел очень "лайтовые" санкции против ПутинаВ мире:

1. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2" - крупнейшего геостратегического проекта РФ стоимостью в 11 миллиардов долларов, с помощью которого Путина был намерен отказаться от поставок газа через Украину. "Россия не имеет поддержки в мире" - заявил канцдер ФРГ Шольц.

2. США ввели санкции против РФ:

- против крупнейших российских международных банков - "Внешэкономбанк" и "Промсвязьбанк" и их дочерних компаний, например, футбольного клуба ЦСКА;

- против любых операций с ценными бумагами суверенного долга РФ на международных рынках;

- против российских госслужащих и политиков, причастных к "ЛДНР" и к решению о вводе войск и признании "ЛДНР", а также против детей группы российских высших чиновников.

3. Британия ввела санкции против России: 5 крупных российских банков и 3 олигарха - партнеры Путина (братья Ротенберги и Тимченко) объявлены вне закона, активы заморожены, бизнес с ними запрещен, въезд закрыт.

Читайте такжеРазрыв отношений - это не объявление войны4. Европейский союз ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, голосовавших за вторжение, и против 27 физических лиц и оганизаций из России.

5. Канада наложила санкции на операции с суверенным долгом РФ, с двумя банками, и наложила санкции на всех депутатов Госдумы, котоыре поддержали агрессию российских войск.

6. Япония ввела санкции против России на операции с суверенным долгом РФ, а также против любых лиц и структур, связанных в России с "ЛДНР".

7. Госсекретарь США Блинкен отказался от встречи с министром МИД РФ Лавровым - "теперь в этом нет смысла". Такой демарш США сократит вообще любые дипломатические контакты РФ в связи с войной в Украине.

8. Премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что Путин - "абсолютно сумасшедший", и заявил, что его страна присоединится к жестким санкциям Евросоюза.

9. Турция заявила, что признание Россией "ЛДНР" "неприемлемо". Это означает, что наше военно-техническое сотрудничество будет усиливаться.

10. Кибернетические силы быстрого реагирования Европейского союза окажут поддержку Украине, заявил замминистра обороны Литвы.

Выводы:

Первый же день официальной войны завершился для России сокрушительным информационным и дипломатическим поражением. Запад сразу же предпринял действия, которые резко усиливают международную изоляцию России и создают очень благоприятные возможности для Украины.

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