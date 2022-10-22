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Усатый фюрер точно будет воевать

Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, блогер

22 октября 2022, 19:20

Северный фронт потенциально наиболее опасный для нас: удар оттуда угрожает перерезать коммуникации.

Лукашенко Путин войска
Усатый фюрер точно будет воевать, считает Касьянов / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН, Минобороны Беларуси

Лукашенко заявил, что ни с кем не собирается воевать. Значит, теперь уже точно будет, решение принято. Полтора миллиарда долларов российского кредита усатый фюрер должен отработать.

В то же время у нас принимается закон, отменяющий выплату "похоронных" легионерам, в том числе - белорусским бойцам. Не знаю, чем там думают депутаты и чиновники, но любого честного человека, кто воюет сегодня за Украину, надо целовать во все места. В том числе - посмертно. И особенно - белорусов.

Северный фронт потенциально наиболее опасный для нас: удар оттуда угрожает перерезать коммуникации, прервать снабжение воюющей армии, разделить страну на две части. Но одновременно Беларусь может оказаться тем самым триггером, который запустит процесс разрушения Российской империи изнутри.

Мы помним, как отчаянно белорусы сопротивлялись режиму Лукашенко два года назад. Мы знаем, что белорусская армия не хочет, и не будет воевать против нас.

Так почему же до сих пор на территории Украины не работает законное белорусское правительство?.. Почему до сих пор не созданы белорусские национальные воинские части, готовые освобождать Беларусь?..

Мы не используем и десятой части тех традиционных возможностей, которыми во время войны пользовались все воюющие стороны для ослабления режима противника. Нет правительства России в изгнании, нет законных народных администраций Белгородской, Ростовской областей, не слышно даже правительства Крыма...

Не всё ведь делать парням из ВСУ. Надо оставить часть работы патриотам Беларуси и российским демократам. Война надолго, и каждый штык на счету.

Источник

война в Украине Александр Лукашенко Юрий Касьянов
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