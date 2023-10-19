Годами там в молитву "примешивали" политику. Политику не нашего государства.

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УПЦ МП 9 лет идеологически разоружала и разоружила многомиллионную аудиторию своих церквей / фото: УНИАН

УПЦ МП - эффективное оружие России по уничтожению нашей страны. И она должна сложить это оружие на этой войне.

Людей, которые ходили в эти церкви годами накручивали и докрутили до состояния, в котором им стало совершенно безразлично, какой страны будет флаг на той территории, где располагается их храм.

Годами там в молитву "примешивали" политику. Политику не нашего государства.

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Для них годами создавали вымышленную историю об угнетении церкви именно в Украине для того чтобы те кто выступают за этот патриархат автоматически чувствовали враждебность к и опасность от украинского государства. И вовсе ничего не "проповедовали" о том, что произойдет со священником или посетителями этой церкви в случае если на территории России они будут выступать за украинский национальный интерес. Так как они это делали на нашей территории, выступая за русский.

УПЦ МП среди других пророссийских сил с начала российской агрессии 9 лет идеологически разоружала и разоружила многомиллионную аудиторию своих церквей.

И даже лично Онуфрий продолжал повторять мантру о "гражданской войне", держа в кармане своей рясы свой российский паспорт.

Процитирую свой текст "гражданин Онуфрий" за апрель текущего года:

"Вполне понятно, почему началась история вокруг Украинской православной церкви, которая разворачивается в течение последних месяцев, но до сих пор неясно, чем это все закончится.

Как показывает пример митрополита УПЦ, владыки Павла, топовые сановники длительное время маневрировали между церковными властями Москвы и географическим расположением в Киеве.

И даже тот же владыка Павел несмотря на все преступления, которые ежедневно, начиная с 24-го февраля 2022 (а на самом деле с 2014 года), совершает Россия, смог ни разу не осудить действия президента Российской Федерации Владимира Путина. И, имея профессиональный талант к угрозам, ни разу не направить их на непосредственного руководителя полномасштабного наступления РФ.

Неспособность УПЦ избрать сторону и бок о бок со своим народом работать на победу именно того государства, на территории которого располагаются приходы и паломники, привела к большому количеству вопросов и скандалов вокруг регилийной организации.

Кто такой Михаил Ткач? Михаил Ткач-журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда". Родился в 1988 году в Днепропетровске. Получил образование журналиста в Днепропетровском национальном университете имени А. Гончара. Работал в программе "Деньги" (1 + 1). В 2016-2021-журналист программы "Схемы" украинской редакции Радио Свобода. Известен расследованиями, в том числе и в отношении первых лиц государства. Во время полномасштабной войны выпустил ряд расследований в отношении лиц, выехавших из Украины и ведущих роскошный образ жизни.

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