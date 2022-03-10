Униженная Россия: как страну, что мнит себя великой, покидают производители туалетной бумаги

Мир от России не отстанет, пока не изолирует / Reuters

Один из предметов грядущего унижения и денацификации России – вдолбить русским в сраную башку, что никакого величия у России нет, не было и не будет.

Что величие Северной Кореи и величие РФ – это одно и то же.

С Россией борются не за сферы влияния в мире, не за мировое господство, а потому что Россия токсична. Концентрированная токсичность бурлящего говна выплёскивается за границы 1991 года.

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Единственное желание – снизить опасность, оставить русских дома – на милом Кавказе, в прекрасной Сибири, в средней полосе, у своих чёрно-белых берёзок.

Этого бы не было, если бы подающий надежды молодой Путин не увлекся кгбшной конспирологией, скрепами и войной миров. 23 года Путина превратили людей, которые наравне со всеми пользовались свободой слова и передвижения, в "деды воевали" и букву Z. Стремление обозначить сферы влияния РФ привело российский корабль на крен, попросту нах…й.

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В эти дни Россия испытывает унижения. Страну, рассуждающую о величии, покидают производители туалетной бумаги и одеколонов, великой бензоколонке приставили пистолет к виску. Пленные великой армии отрекаются от главнокомандующего по телевизору, а не успевшие отречься – воруют кур в украинских сёлах.

От вас не отстанут, пока не изолируют, пока не законопатят в строго очерченном пространстве. И это только начало.

Евгений Ихельзон, блогер, религиовед и путешественник