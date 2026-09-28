Уничтожить столицу, чтобы сломить страну: Портников - о линии от Батурина до Киева

Публицист доказывает, что сожженный Батурин, террор Муравьева в 1918 году и нынешние попытки превратить Киев в прифронтовый город - звенья одной цепи.

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Последствия обстрела Киева / Коллаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police

Очередные массированные удары по Киеву вновь вернули в публичную дискуссию вопрос о том, почему Россия на протяжении веков наносит удары именно по столицам. Журналист и публицист Виталий Портников прослеживает историческую линию: разгром Киева в 1169 году, сожженный Батурин, большевистский террор 1918 года - и нынешние атаки дронов и ракет. Он доказывает, что Кремль до сих пор мыслит категориями столицецентричного государства. Публикуем колонку на языке оригинала.

13 ноября 1708 года. Войска под предводительством императорского фаворита Александра Меншикова захватывают гетманскую столицу Батурин. Они демонстративно, с особой жестокостью сжигают город и убивают всех мирных жителей - разумеется, не пытаясь выяснить, кто в войне поддерживал царя, а кто - гетмана.

Такое убийство гражданского населения - привычная тактика для Московского государства. Конечно, сама история этого государства как отдельного образования (тогда ещё с центрами в Суздале и Владимире-на-Клязьме) началась с разорения Киева войсками, собранными князем Андреем Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого. Современники-летописцы с удивлением описывали разграбление города, изнасилования женщин, убийства мирного населения и поджоги церквей. При этом сам Боголюбский - как теперь Путин - даже не претендовал на власть в Киеве и оставил столицу Руси под властью своего брата Глеба. Этот дикий погром убедил, что Киев окончательно превратился для владык Залесья в чужой город, который можно только грабить и уничтожать. "С Андреем Боголюбским великорос впервые вышел на историческую арену".

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8 февраля 1918 года в Киев входят большевики во главе с Михаилом Муравёвым. Красные устраивают в городе настоящий террор, расстреливают людей тысячами - и вовсе не только солдат украинских армий. Они грабят, насилуют, сжигают.

Поэтому в новых атаках на Киев, в попытке Путина превратить украинскую столицу в прифронтовый город, нет ничего нового и даже удивительного. Заставить Украину отказаться от сопротивления путем уничтожения её столицы - классика российского представления о "победе". В 1708 году столицей гетманского протогосударства был маленький Батурин - и его практически стёрли с лица земли: город, который мы посещаем сегодня, - это уже новое поселение на руинах погрома. А в 1918 году и сейчас украинской столицей был и остаётся Киев - поэтому и пытаются уничтожить именно его, и это показательно.

Почему именно столицу? Россия - столицецентрическое государство. Это вопрос не Москвы как таковой, это вопрос размещения резиденции правителя. Мы говорим, что всё вращается вокруг Москвы, - но до переезда большевистской столицы в Москву всё вращалось вокруг Санкт-Петербурга или Петрограда. Большевики захватили власть в столице, и никакое сопротивление Москвы уже не имело никакого реального значения - началось "триумфальное шествие советской власти". В 1991 году Москва поддержала Ельцина, а не мятежников из Кремля, - и фактическая поддержка реванша со стороны хозяев российской провинции путчистам не помогла.

Россия воспринимает другие государства как построенные вокруг собственных столиц. Уничтожить Киев с этой точки зрения - значит уничтожить Украину. Запугать Киев - значит запугать Украину. Поэтому и блицкриг Путин планировал именно как захват Киева, поскольку был уверен, что после смены власти в столице вся Украина присягнет коллаборационистам - как вся Россия всегда присягала тому, кто захватывал власть в Москве или Петербурге, даже если это был явный самозванец.

Конечно, страшно жить в Батурине, на который направляется армия опьяневшего Меншикова. Страшно жить в Киеве, на который нацелены российские дроны и ракеты. Но ведь Украина - она больше, чем Киев. Украина - это не город, даже не территория, которую нужно "зачистить" от несогласных. Это - идея народа и его свободы.

И это россиянам - от Андрея Боголюбского до Владимира Путина - понять просто не дано.

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О личности: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведёт популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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