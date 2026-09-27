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Эйдман объяснил, почему "простые россияне" вечно воюют

Игорь Эйдман
27 сентября 2026, 21:17
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Социолог считает, что "Регистрацию" стоит читать не как большую литературу, а как физиологический очерк о среде, в которой этику заменило право сильного.
Путин, россияне
Путин, россияне / Коллаж: Главред, фото: Sota, сайт Кремля

Публикация нового романа Дмитрия Глуховского "Регистрация" расколола русскоязычную аудиторию: одни увидели в книге точный портрет воюющей России, другие - карикатуру эмигранта на тех, кто остался. Социолог Игорь Эйдман, много лет исследующий путинизм как социальную систему, встаёт на сторону первых: по его мнению, писатель зафиксировал реальный человеческий тип, для которого война стала лишь очередным обстоятельством выживания. Публикуем колонку автора на языке оригинала.

Роман Дмитрия Глуховского "Регистрация" нельзя рассматривать с точки зрения "высокой литературы". На мой взгляд, он написан в жанре физиологического очерка, основной целью которого является наглядное изображение определённой социальной группы, её образа жизни, среды обитания, устоев, ценностей и взаимоотношений.

В XIX веке сам Достоевский не брезговал этим жанром. Его классики - Глеб и Николай Успенские, Слепцов и другие писатели "натуральной школы". Из более близких к нам по времени авторов в этом жанре написаны некоторые тексты Фридриха Горенштейна.

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В романе Глуховского главным героем физиологического очерка стали условные "простые россияне": нестоличные, небогатые, не слишком интеллектуальные и образованные люди, составляющие большую часть российского общества. Именно их психологию в контексте войны, пропаганды и социальной системы путинизма исследует Глуховский.

На мой взгляд, у него неплохо получилось. Многие критикуют Глуховского, мол, он создал карикатуру на россиян, какие-то искусственные ходульные образы. Мне так не показалось. По моей памяти, примерно так общаются и ведут себя "простые россияне", такая у них система ценностей, взаимоотношения и взгляды на мир.

Они не злодеи, нет, просто живут базовыми потребностями, по пирамиде Маслоу, всю жизнь борются за выживание, вкалывают или воруют ради того, чтобы эти базовые потребности удовлетворить.

Не случайно, что главные герои романа Глуховского - женщины. Именно они - основа социума "простых россиян", его становой хребет. На женщинах лежит главная нагрузка, именно они ответственны за выживание семьи. Мужчина в этой системе координат ценен сам по себе, он облагодетельствовал женщину уже тем, что живёт с ней. Конечно, желательно, чтобы он ещё и зарабатывал деньги. Всё остальное - в том числе задача убедить мужчину зарабатывать и приносить заработанное в семью - задача женщин.

"Простые россияне" лишены саморефлексии. Им не до этого. Они с трудом обеспечивают базовые потребности своих семей: в жилье, в бытовом комфорте, в поездках на отдых, в элементарных развлечениях, пытаются поставить на ноги детей. Причём если они эти потребности удовлетворяют, то не переходят на более высокие ступени пирамиды, к творческой самоактуализации, а, как говорят в России, "нажраться не могут", занимаются стяжательством и окружают себя демонстративной роскошью. Так как о других формах успеха просто не знают.

Эти люди не имеют ни времени, ни сил, ни культурных навыков как-то рефлексировать даже происходящее с ними самими, тем более - со своей страной, её преступления, войны, хамское отношение к собственным гражданам.

Когда началась война, они её восприняли как данность, как явление природы и рассматривают в контексте своих привычных задач удовлетворения материальных потребностей. Раз она всё равно случилась, неплохо бы на ней заработать - ипотеку закрыть, машину купить или постылую работу бросить. Никакой эмпатии у них, естественно, к украинцам нет. Это чужие. А они привыкли, что чужие - враги: если не ты их - они тебя, каждый борется за свой кусок хлеба.

И в их мире нет места культуре, чему-то высокому, духовному, абстрактному, внематериальному и внесиюминутному. Они всерьёз интересуются только тем, что непосредственно физически имеет отношение к их материальной жизни. Остальное - фон, картинка из телевизора. Этику заменяет готтентотская мораль: хорошо - это когда ты ешь соседа, плохо - когда сосед ест тебя.

Культура, этические принципы формируются в семье. Но их родители такие же. Они не могут передать какие-то культурные ценности и идеалы своим детям, растущим как Маугли в каменных джунглях российских городов.

Вместо культуры родители, двор, школа, армия передают новым поколениям набор архаичных традиций, обычаев, социальных практик и норм.

В основе этого "русского адата" - культ силы и права сильного, презрение к культуре и интеллигентности как к признакам слабости или чудачества, правовой нигилизм, сексизм, домострой, насилие в отношении женщин и детей, ксенофобия, восприятие любых "других" как угрозы, восприятие собственного бесправия как нормы, а прав и свобод как никчёмной иностранной выдумки. Не только "простые россияне", но и правящие силовики и сам Путин живут и действуют по этому адату.

Женщине этот адат прежде всего предписывает выйти замуж, одной быть стыдно, без мужчины женщина неполноценна.

Мужчина должен добиваться силового доминирования над женщиной, семьёй, окружающими, быть круче других самцов, иначе он "не мужик".

Это не исключительно российские, но характерные для патриархальных племён представления.

Так какую реакцию на захватническую войну можно было ждать от "простых россиян"?

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О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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