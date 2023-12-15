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Уменьшит ли Запад помощь Украине в 2024 году?

Александр Кочетков
15 декабря 2023, 19:44
Нужно постоянно мониторить, анализировать ситуацию и искать возможности, а не считать, что нам все должны
Байден, Зеленский, Шольц
Запад может сделать очень много, если он захочет / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Белый дом

Украинской власти надо быть гибкой и понимать, что в политике не бывает ничего устойчивого. Эмоциональная поддержка будет сохраняться постоянно, как и поддержка оружием, боеприпасами и деньгами будет продолжаться независимо от того, как будет складываться ситуация на фронте и внутри Украины. Но эту эмоциональную поддержку надо было постепенно заменять на практические интересы. То есть чтобы нас поддерживали не только потому, что люди в цивилизованной стране страдают, а потому, что им интересно нас поддерживать, потому что это укладывается в логику их собственных интересов.

В частности, уже давно нужно было переводить поддержку Украины на бизнес-рельсы. То есть стоило переводить и договариваться со странами, чтобы те средства, которые они выделяют нам, направляли непосредственно на развертывание собственных производств, которые разворачивают, расконсервируют производственные линии, начинают заниматься бизнесом и производят нужное Украине оружие. Ведь текущая ситуация не такая, как была во время Второй мировой войны, когда в нее были втянуты все страны Запада.

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Сейчас это потихоньку происходит, но поздно, поэтому здесь могут возникнуть определенные проблемы. Потому нужно постоянно мониторить, анализировать ситуацию и искать возможности, а не считать, что нам все должны, и все будет так, как в начале.

(...)

Запад может сделать очень много, если он захочет, и если он будет видеть смысл в таких действиях. Пока что он не очень напуган Россией - он видит, что РФ не такая мощная, как казалось, если даже Украина может ее сдержать. А вот в промышленном смысле они способны производить очень много техники - даже отдельно взятая Германия способна закрыть все потребности Украины в любом оружии и любом его количестве, если она бы начала заниматься этим серьезно.

Впрочем, все страны Запада выполнят обещания, которые давали Украине в рамках Рамштайнов. А вот на превышение планов рассчитывать не надо, потому что о каждом увеличении помощи нужно договариваться отдельно, и сейчас это уже надо аргументировать, предлагать что-то взамен, и брать на себя обязательства. Потому что на Западе не понимают подхода, когда от них требуют поставок за соблюдением сроков, но ничего не дают взамен.

Александр Кочетков, специально для Главреда

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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Джо Байден Александр Кочетков
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