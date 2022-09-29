УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Ультиматум посреди войны

Александр Кочетков

политический аналитик

29 сентября 2022, 08:15

Кремль предложит Киеву вывести все свои войска с территорий частично захваченных РФ областей. Потому что это уже, типа, Рассеюшка необъятная.

Путин
Кремль поставит Киеву ультиматум, считает Кочетков / Фото Reuters

Октябрь-ноябрь предвидятся напряженными и насыщенными событиями с далеко идущими последствиями. Во многом октябрь окажется принципиально важным для всего хода войны, как и март, первый месяц вторжения, когда Украина продемонстрировала неожиданную почти для всех способность противостоять агрессии.

Сразу отмечу, что не следует верить заявлениям оголтелой кремлевской верхушки, а также откровенным пугалкам вроде раздачи в армии недоимперии общевойсковых комплектов защиты (ОЗК) на случай ядерного удара.

Правды в словах вождей недоимперии не больше, чем процент добровольно принявших участие в "референдумах" на оккупированных территориях.

Не стоит доверять даже делам кремлевских людоедов, ибо дела их извращенны и абсурдны. К примеру, та же могилизация не столько усиливает армию вторжения, сколько порождает внутрироссийскую напряженность.

Ориентироваться надо исключительно на действия и их реальный результат. Вырисовывается следующая последовательность.

В первые дни октября состоятся закулисные консультации между Москвой, Вашингтоном, Лондоном и Пекином. Киев, как и Берлин с Парижем, будут участвовать опосредованно. Предмет — торг Кремля: либо вы усаживаете Киев за стол переговоров на наших условиях, либо мы аннексируем территории Украины, и тогда противостояние выйдет на совсем критический уровень.

Полагаю, договоренностей не будет (хотя и в мире, и в Киеве есть силы, очень их желающие), и аннексия произойдет. Причем, с подчеркиванием, что для защиты "своих" территорий РФ намерена использовать любые виды вооружения. Очень надеюсь, что реакцией на аннексию со стороны Украины будут не только гневные заявления политиков, но и наступательные действия наших войск. Тем более, что такая возможность открыта всего две-три недели — до массового прибытия на фронт мобилизованных россиянцев.

Далее должно быть нечто вроде ультиматума: Кремль предложит Киеву вывести все свои войска с территорий частично захваченных РФ областей. Потому что это уже, типа, Рассеюшка необъятная, и там вовсю сажают березки вперемешку с уклонистами от могилизации. А иначе недоимперия будет считать присутствие ВСУ немотивированной агрессией со стороны Украины и прочее воспаленное бла-бла-бла по мотивам среднепохмельного Димона Медведева. Что-то вроде "ультиматума" НАТО с предложением убраться в 1997 год.

Но такой ультиматум посреди войны, которая для недоимперии складывается фатально, потребует подтверждения действиями. Наиболее очевидное — демонстрационный ядерный взрыв над безлюдной территорией.

Например, над Северным полюсом на высоте 30 километров взрывается боеголовка мощностью 10 килотонн (вдвое меньше, чем над Хиросимой). Последствий почти никаких: таких испытаний, причем, многократно превосходящей мощностью, до 1963 года в мире производилось множество. Можно, конечно, использовать подземный ядерный взрыв, но это далеко не так наглядно и убедительно.

Да, это будет грубое нарушение договора о запрете ядерных испытаний. Но Кремль уже столько всего нарушил… Да, возмутятся северные страны — США, Канада, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания. Зато мир (да и сам Кремль!) убедится, что у недоимперии таки есть взрывающееся ЯО, а также носители, способные доставить его к цели.

Однако, такой демонстрационный взрыв чреват необратимыми последствиями. Потому что неизвестно, не воспримут ли Штаты подготовку к демонстрации за реальное нападение и не ударят ли превентивно. Сейчас все в мире такие нервные и резкие…

Поэтому демонстрационный ядерный взрыв, кстати, исходно предусмотренный в нескольких стратегиях нападения на Украину, станет финальной проверкой кремлевского фюрерка на альфа-самцовость. И на ближайшее время оцениваю такую возможность как минимальную.

На ходе событий в Украине демонстрация, если и произойдет, не скажется. Понятно, что Украина ни капитулировать, ни отводить свои войска с нашей земли не станет. И тогда возможен массовый удар агрессора по объектам нашей критической инфраструктуры — гидросооружениям, теплоэлектростанциям, транспортным узлам. Ракеты в достаточном количестве у агрессора пока есть.

Причем, удар может быть как обычным оружием, так и тактическим ядерным, либо в комбинации. И это не имеет принципиального значения. Проникающая радиация и радиоактивное заражение от тактического ЯО затухают на расстоянии 10-15 км от точки взрыва. Что делает его сравнимым с обычными мощными боеприпасами.

А далее очередная сюжетная развилка. Либо мир пугается настолько, что отдает Украину недоимперии, сворачивая поставки нам оружия. И тогда через пяток лет следующие ядерные боеприпасы начнут взрываться уже в западной Европе и на Аляске ("отдавайте родимую взад"). Либо, что сегодня выглядит более вероятным, мир мобилизуется для скорейшего разгрома недоимперии усилиями Украины.

К Новому году все может окончательно выкристаллизоваться. В любом случае, "нам своє робить".

Источник

война в Украине Владимир Путин ядерная война Александр Кочетков
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:46

Путин признал проигрыш российской армии в Украине - Жданов

09:19

Взрывчатку заложили в авто: в Мелитополе партизаны взорвали Ланос с предательницейВидео

09:09

Немецкая ПВО закроет небо: Германия передаст Украине четыре системы IRIS-T вместо однойВидео

08:58

Гороскоп на сегодня 29 сентября 2022: Близнецам – траты, Стрельцам – новая работа, Водолеям – опасностьВидео

08:42

На войну "загребли всех": эксперт назвал главные провалы мобилизации в РоссииВидео

Реклама
08:22

Танк и три КамАЗа снарядов: житель Черниговщины передал ВСУ вражеской техники на целое подразделение

08:15

Ультиматум посреди войнымнение

07:57

РФ нанесла мощный ракетный удар по жилым домам Днепра: среди погибших и раненых – детиФотоВидео

07:29

В Ирландии 8-летняя украинка получила до 70 ножевых ранений, ее мать нашли без сознания - СМИ

07:05

От проблемы не останется ни следа: 4 способа, как распушить пуховик после стирки

06:50

Поражение РФ в Лимане неизбежно: аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ

06:24

Борьба за один-единственный окопмнение

06:00

Путин пошел ва-банк, но мобилизация его похоронит – Олег Жданов

05:27

"Пришло время сменить стилистов!": поклонники смеются над обстриженной Волочковой

05:00

Лукашенко хочет договориться с Путиным о передаче Беларуси ядерного оружия – ПономаревВидео

04:40

В Украине "взлетели" цены на популярный овощ из борщевого набора: в чем причинаВидео

04:00

Хозяйки кладут в бачок унитаза носок с мылом: чистота и приятный запах сохранится надолго

03:23

Гороскоп на октябрь 2022 для Дев: чего ждать в работе, карьере, любвиВидео

03:20

Самый вкусный торт за 5 минут с изумительной начинкой: простой рецепт, от которого все будут в шокеВидео

02:41

Жадная до роскоши сорока: капризная герцогиня Меган Маркл выжила ассистентку из-за дорогих подарков

Реклама
02:10

"Не доедут до фронта": у ВСУ есть возможности уничтожать мобилизованных россиян "на подходе" – экспертВидео

01:33

Надежда Мейхер засветила пышный бюст и крепкий тыл, обтянутые сверкающим шелком

00:51

Приметы на 29 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в дом не впуститьВидео

28 сентября, среда
23:51

"Движение уже не остановить": оккупантов ждет "котел" в районе Лимана - АрестовичВидео

23:35

5 женских имен, которые всю жизнь притягивают одни проблемы и бедыВидео

23:10

Угроза нападения с Беларуси: эксперт поведал о возможном коварном плане ПутинаВидео

22:35

Рискнет ли Путин применить ядерное оружие против Украины: ответ СНБОВидео

22:32

Чарльз III жестко наказал зазвездившихся Меган Маркл и принца Гарри после смерти ЕлизаветыВидео

22:20

Украина жестко ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории - ДаниловВидео

22:03

На Харьковщине ликвидировали оккупанта из отряда "Боба Марли", который уничтожал МариупольВидео

22:02

"Скрыться и уехать": известный российский футболист в ужасе от полученной повестки в армиюВидео

21:14

Лютые дожди испоганят бабье лето в Украине: синоптики рассказали о погодном АрмагеддонеВидео

21:13

Рейтинг Путина начал стремительно падать после старта мобилизации - соцопросВидео

20:51

Как сделать, чтобы одежда пахла после стирки: 4 способа, как избавиться от неприятного запаха вещей

20:39

Мер Мелитополя озвучил реальную явку на псевдореферендумеВидео

20:38

Плюс 18 HIMARS для ВСУ: США выделяют Украине военную помощь на $1,1 млрдВидео

20:33

Армия Украины будет освобождать Крым, но Крымский мост вряд ли удастся уничтожить – АрестовичВидео

20:30

Сколько Украина потеряла из-за войны: названа колоссальная суммаВидео

20:10

Приметы на 30 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

19:57

Бунт против мобилизации: в РФ женщины накинулись на чиновника со смелыми заявлениями

Реклама
19:39

Бойцы ВСУ меткими ударами уничтожили два российских штурмовика Су-25 в Донецкой областиВидео

19:29

Нумерология чисел: какие события принесет число 2023 года

19:20

Остаётся только взорвать ядерную бомбу на территории Россиимнение

19:18

Гребут инвалидов и онкобольных: в Генштабе поведали об "успехах" мобилизации в РФ

19:04

Оба газопровода Северного потока разрушены навсегда – СМИВидео

18:55

Шольц пообещал Зеленскому: Германия не признает фейковые "референдумы" и поможет Украине оружиемВидео

18:49

Будет невероятно хрустящей и безумно вкусной: когда нужно квасить капусту - календарь на 2022 годВидео

18:05

Жена Влада Ямы рассказала, почему он не возвращается в Украину: "Считаю это некорректным"

17:55

Как правильно сортировать мусор и что запрещено выбрасывать: советы хозяйкам

17:53

ВСУ могут освободить Луганщину, как Харьковщину: Соловьев в истерике из-за наступления на ЛиманВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять