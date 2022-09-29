Ультиматум посреди войны

Кремль поставит Киеву ультиматум, считает Кочетков / Фото Reuters

Октябрь-ноябрь предвидятся напряженными и насыщенными событиями с далеко идущими последствиями. Во многом октябрь окажется принципиально важным для всего хода войны, как и март, первый месяц вторжения, когда Украина продемонстрировала неожиданную почти для всех способность противостоять агрессии.

Сразу отмечу, что не следует верить заявлениям оголтелой кремлевской верхушки, а также откровенным пугалкам вроде раздачи в армии недоимперии общевойсковых комплектов защиты (ОЗК) на случай ядерного удара.

Правды в словах вождей недоимперии не больше, чем процент добровольно принявших участие в "референдумах" на оккупированных территориях.

Не стоит доверять даже делам кремлевских людоедов, ибо дела их извращенны и абсурдны. К примеру, та же могилизация не столько усиливает армию вторжения, сколько порождает внутрироссийскую напряженность.

Ориентироваться надо исключительно на действия и их реальный результат. Вырисовывается следующая последовательность.

В первые дни октября состоятся закулисные консультации между Москвой, Вашингтоном, Лондоном и Пекином. Киев, как и Берлин с Парижем, будут участвовать опосредованно. Предмет — торг Кремля: либо вы усаживаете Киев за стол переговоров на наших условиях, либо мы аннексируем территории Украины, и тогда противостояние выйдет на совсем критический уровень.

Полагаю, договоренностей не будет (хотя и в мире, и в Киеве есть силы, очень их желающие), и аннексия произойдет. Причем, с подчеркиванием, что для защиты "своих" территорий РФ намерена использовать любые виды вооружения. Очень надеюсь, что реакцией на аннексию со стороны Украины будут не только гневные заявления политиков, но и наступательные действия наших войск. Тем более, что такая возможность открыта всего две-три недели — до массового прибытия на фронт мобилизованных россиянцев.

Далее должно быть нечто вроде ультиматума: Кремль предложит Киеву вывести все свои войска с территорий частично захваченных РФ областей. Потому что это уже, типа, Рассеюшка необъятная, и там вовсю сажают березки вперемешку с уклонистами от могилизации. А иначе недоимперия будет считать присутствие ВСУ немотивированной агрессией со стороны Украины и прочее воспаленное бла-бла-бла по мотивам среднепохмельного Димона Медведева. Что-то вроде "ультиматума" НАТО с предложением убраться в 1997 год.

Но такой ультиматум посреди войны, которая для недоимперии складывается фатально, потребует подтверждения действиями. Наиболее очевидное — демонстрационный ядерный взрыв над безлюдной территорией.

Например, над Северным полюсом на высоте 30 километров взрывается боеголовка мощностью 10 килотонн (вдвое меньше, чем над Хиросимой). Последствий почти никаких: таких испытаний, причем, многократно превосходящей мощностью, до 1963 года в мире производилось множество. Можно, конечно, использовать подземный ядерный взрыв, но это далеко не так наглядно и убедительно.

Да, это будет грубое нарушение договора о запрете ядерных испытаний. Но Кремль уже столько всего нарушил… Да, возмутятся северные страны — США, Канада, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания. Зато мир (да и сам Кремль!) убедится, что у недоимперии таки есть взрывающееся ЯО, а также носители, способные доставить его к цели.

Однако, такой демонстрационный взрыв чреват необратимыми последствиями. Потому что неизвестно, не воспримут ли Штаты подготовку к демонстрации за реальное нападение и не ударят ли превентивно. Сейчас все в мире такие нервные и резкие…

Поэтому демонстрационный ядерный взрыв, кстати, исходно предусмотренный в нескольких стратегиях нападения на Украину, станет финальной проверкой кремлевского фюрерка на альфа-самцовость. И на ближайшее время оцениваю такую возможность как минимальную.

На ходе событий в Украине демонстрация, если и произойдет, не скажется. Понятно, что Украина ни капитулировать, ни отводить свои войска с нашей земли не станет. И тогда возможен массовый удар агрессора по объектам нашей критической инфраструктуры — гидросооружениям, теплоэлектростанциям, транспортным узлам. Ракеты в достаточном количестве у агрессора пока есть.

Причем, удар может быть как обычным оружием, так и тактическим ядерным, либо в комбинации. И это не имеет принципиального значения. Проникающая радиация и радиоактивное заражение от тактического ЯО затухают на расстоянии 10-15 км от точки взрыва. Что делает его сравнимым с обычными мощными боеприпасами.

А далее очередная сюжетная развилка. Либо мир пугается настолько, что отдает Украину недоимперии, сворачивая поставки нам оружия. И тогда через пяток лет следующие ядерные боеприпасы начнут взрываться уже в западной Европе и на Аляске ("отдавайте родимую взад"). Либо, что сегодня выглядит более вероятным, мир мобилизуется для скорейшего разгрома недоимперии усилиями Украины.

К Новому году все может окончательно выкристаллизоваться. В любом случае, "нам своє робить".

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