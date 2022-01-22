Укранцам пора прекратить прятать голову в песок

Население и бизнес должны иметь инструкции на случай войны / galinfo.com.ua

Еще про агрессию, когда это все закончится и людей.

Я вас уверяю, что это не закончится примерно еще лет 20. Минимум. А, может, 40. А, может, 50. Я сейчас не знаю точно, я не футуролог.

Правда в том, что лучшая реакция на каждое такое обострение со стороны России - а одно из них (или даже не одно) реально будет острым - это выработка "протоколов" реакции.

Когда государство, общество, бизнес не прячут голову в песок и не планируют, на каком чартере они сбегут из Киева (не сбежите, да и столица не является целью приоритетной атаки в силу массы причин). А действуют четко и по протоколу согласно уровню опасности.

Желтому.

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Оранжевому.

Красному.

Читайте такжеПротивостояние России и США: возможен ли компромиссА пока у нас государство не очень имеет протокол собственных действий на случай агрессии. Нет даже протоколов "что делать гражданскому лицу в большом городе, если на город летит бомбардировщик/десант/ракеты земля-земля".

Да даже донесенных до людей массово принципов поведения, если в городе Киев на три дня пропадёт электричество и мобильная связь.

Как в этих условиях дергается масса людей - вполне логично. Никто ж ничего не объясняет и не пытается объяснить/научить/тренировать на протяжении уже 8 лет войны.

Поэтому, с одной стороны, я призываю всех действительно не драматизировать и не нагнетать. Потому что таких циклов еще много будет, и этот явно не самый располагающий к панике (например, вы можете оценить и посчитать, какие логистические расходы надо понести России, чтобы доехать до Киева на танках - и уже чуть успокоиться).

А с другой - друзья, 8 лет войны.

Читайте такжеПочему топ-чиновники США зачастили в Украину?А у вас средний работник киевского офиса ни разу не получил от государства инструкции на один листочек "Что мне делать, если песец подкрался незаметно". Куда звонить. Куда бежать. Куда девать детей.

И больше скажу. На многие эти вопросы у государства нет ответов.

А так как большинство людей не обязаны самостоятельно доходить до сценария А, В и С, чтобы сохранять спокойствие, было бы полезно приложить усилия для обучения и информирования людей. Или хотя бы для создания таких протоколов и инструкций "Как себя вести, если пришел песец".

Гляди, и доверия государству было бы больше.

И призывы "не паниковать" не вызывали у граждан острой обратной реакции.

Потому что если у вас паранойя, это не значит что за вами не следят. Для этой ситуации: если сейчас обострения не будет, то это не значит, что к нему не надо быть постоянно готовым.

Спасибо.