Киев снова принуждают к переговорам с боевиками

Встреча советников нормандской четверки в Париже длилась около 8 часов / УНИАН

Один из выводов встречи советников нормандской четверки в Париже в том, что стороны договорились дальше вести переговоры. Это уже определенный позитивный сигнал того, что о вторжении или ракетном ударе по Киеву и другим городам Украины речь пока не идет - по крайней мере, на это можно надеяться. Конечно, нельзя на сто процентов знать, что в голове у Путина, но острая фаза вторжения сейчас отложена.

Есть пауза в две недели, до следующих переговоров в Берлине, где должны быть согласованы позиции, связанные с устранением разночтения Минских соглашений. На данный момент стороны говорят о прекращении огня, однако не понятно, как они это будут верифицировать - то есть с какого времени этот режим стартует.

Не исключено, что это должно произойти в течение следующих двух недель - именно тогда обе стороны должны обеспечить режим тишины на линии разграничения. Потому что после объявления Зеленским перемирия в 2019 году, ни одного дня без обстрелов не проходило и режима тишины де-факто не было и за это время мы имели потери и среди военных, и среди гражданских. Если сейчас его действительно удастся обеспечить, это также можно будет назвать достижением парижского раунда переговоров.

Сверхважным для Украины является алгоритм выполнения Минских соглашений. Украина все время подчеркивала, что сначала - безопасность, потом - политический кейс, россияне требуют наоборот. То есть сначала режим тишины, демилитаризация, вывод российских вооруженных сил из Донбасса и тяжелой техники, разоружение боевиков, разминирование, освобождение заложников, а уже потом - выборы, амнистия, переходные администрации, совместные патрули и тому подобное.

Украина сделала уступку России - отозвала законопроект об осуществлении государственной политики в переходный период - и это стало поводом к тому, что Россия согласилась встретиться в Париже. Этот проект мог бы усилить переговорные позиции Киева, однако он отозван.

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Кроме того, нас снова принуждают к прямым переговорам с боевиками. Несмотря на заявления хранителей режима Банковой о недопустимости таких переговоров, это не подкрепляется реальными действиями. Поэтому надо следить за руками переговорщиков от Украины, чтобы потом мы не получили прямых переговоров в виде различных консультативных механизмов, закрепленных документально.

Сейчас в ТКГ, где присутствуют Россия, Украина и ОБСЕ действительно присутствуют представители оккупационных администраций - они присутствуют де-факто со стороны российской делегации (и управляемые ею), но де-юре их туда приглашает ОБСЕ. Если Украина согласится на различные консультативные механизмы (а этого требует российская сторона и к этому склонялись в Париже и Берлине в разных кластерах, которые были озвучены в 2019-2020 годах), мы можем получить прямые переговоры под другими вывесками. В частности, это может быть СЦКК, то есть совместный координационный центр, который должен верифицировать ситуацию на линии разграничения, где с 2017 года отсутствует Россия. Представительства "ЛДНР" Украина там не признает, но нам могут это навязать россияне по умолчанию.

Этого допустить нельзя - Банковая несколько раз подходила к этой черте, но общественности и экспертам пока удавалось этому помешать. Потому что есть культ личной встречи Зеленского с первыми лицами, то есть встречи в нормандском формате на уровне глав государств - для президента это архиважно и он может пойти на любые уступки, потому что считает, что сможет переиграть руководителей России, Франции и Германии (на самом деле нет).

Читайте также"Победа" не произошла: почему пока рано проводить встречу глав МИД "нормандской четверки"Действительно бросается в глаза и оптимизм россиян в этих переговорах. Я не склонен прибегать к конспирологическим теориям, но беспокойство вызывает принятие кластерного подхода, в котором заложено параллельное выполнение политической и безопасностной частей. И повлиять на этот процесс в интересах Украины будет очень трудно - например, амнистию проводить вместе с так называемым выводом российских подразделений с Донбасса, но их просто переназовут и будет какая-то "народная милиция" вместо военных корпусов, а российская агентура ИГРУ станет "представителями правоохранительных органов ОРДЛО". И российские граждане, имея только российский паспорт, будут осуществлять определенные функции в де-юре украинских органах власти, если мы их признаем.

Поэтому эти вопросы на будущее должны быть просчитаны и украинские представители должны понимать свою ответственность и риски внутриполитической дестабилизации, если Банковая попытается перейти те или иные красные линии.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда