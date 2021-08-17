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Украину ждут два варианта будущего и оба - негативные

Александр Кочетков

политический аналитик

17 августа 2021, 19:00

Самое большое достижение Украины за годы независимости, как это ни парадоксально – то, что мы до сих пор ее не потеряли.

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Украина не воспользовалась теми возможностями, которые были у нее в начале борьбы за независимость / УНИАН

Меньше чем через неделю Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости. Чего же мы за это время добились?

Стоит заметить, что мы входили в независимость как постсоветская страна с полностью социалистическим укладом экономики, а сейчас мы имеем хоть и дикий, но капитализм - то есть у нас полностью изменилась экономическая модель. И, соответственно, все социальные институты, которые связаны с изменением – у нас возникла представительная демократия, новые правоохранительные органы – также стали отвечать представлениям о капитализме.

У нас были фантастические стартовые условия – например, украинский ВВП в начале независимости был вдвое больше, чем у Израиля и втрое больше, чем у Сингапура, а сейчас мы безнадежно отстаем от обеих этих стран. То есть проблема в том, что стартовые условия, которые у нас были (а мы были наиболее развитыми среди постсоветских стран), мы к сожалению, не использовали и сейчас плетемся в хвосте. У нас нет ни эффективной экономики, ни эффективной модели власти – соответственно, уровень жизни и все остальное, что связано с этим, у нас крайне неудовлетворительное.

Самое большое достижение Украины, как это ни парадоксально - то, что мы не потеряли независимости. Да, она находится под постоянным давлением, мы теряем суверенитет и возможность самостоятельно принимать важные решения, но при этом у нас имеются не только остатки внешних признаков демократического государства, но и внутри есть демократичность и независимость.

Кроме того, мы оставляем возможность для смены власти, что является принципиальным достижением. В отличие от многих постсоветских стран, где смена власти происходит формально, в Украине это происходит реально и под давлением общества.

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Еще одно важное достижение за годы независимости - так или иначе, но у нас есть определенная свобода слова. То есть мы можем услышать и увидеть разные точки зрения относительно того, что происходит в стране - как от тех, кто поддерживает власть, так и критические замечания к ней. Иными словами, у нас есть определенная свобода доступа к информации.

Читайте также"Торгуем" собственной подписью: как Украина попала в очень печальную внешнеполитическую ситуациюЧто же касается крупнейших провалов, то среди них можно выделить то, что мы за все эти годы так и не построили ту систему власти, которая будет интегрировать лучших. К сожалению, как и в советское время, власть интегрирует не слишком порядочных людей, которые устраивают систему и которые согласны с ее правилами, а всех остальных – честных, принципиальных – отторгает. Именно с этой проблемой и связаны все остальные.

Еще один провал в том, что все попытки не то что преодолеть, а хотя бы ограничить коррупцию какими-то приличными рамками, к сожалению, оказываются тщетными перед желанием чиновников и связанных с ними бизнесменов воровать. Именно поэтому коррупция становится более масштабной, циничной и менее скрытой, что в итоге представляет непосредственную угрозу существованию Украины как суверенного государства (не говоря уже о том, что Украина до сих пор не выстроила даже образа своего места в современном мире).

Так что куда мы движемся - на самом деле никто не знает. Разве что туда, куда ветер донесет. И если мы срочно мы не придем к пониманию необходимости смены модели власти на более эффективную, то нас ждут два варианта, оба отрицательные - или постепенное обнищание (и вместе с ним сопутствующие центробежные процессы), или внезапное разрушение государственности.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

День Независимости Украины Александр Кочетков новости Украины
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