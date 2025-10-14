Украинский импичмент Трампа: как Киеву не попасть под горячую руку

Прямых последствий Украины не будет, поскольку украинская тема тогда была лишь поводом для обвинений против Трампа. Но некоторые риски существуют.

Окружение Трампа начало кампанию по наказанию врагов / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором заявил о необходимости расследовать свой импичмент, связанный с обвинениями в давлении на президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Такое заявление Трампа - это, скорее, его разборки с его американскими оппонентами - именно так он это и подает. У него накопилось много врагов за годы политической деятельности, в частности во время первой каденции и периода между двумя президентскими сроками.

Окружение Трампа сейчас явно начало кампанию по наказанию врагов. Среди них - бывший советник Джон Болтон, бывший глава ФБР Джеймс Коми и другие. Его последнее заявление - еще один шаг в этом направлении. Он хочет отомстить тем, кто пытался привлечь его к ответственности во время процесса импичмента, ведь Трамп - человек злопамятный.

Для Украины прямых последствий от этой ситуации не будет, поскольку украинская тема тогда была лишь поводом для обвинений против Трампа. Его обвиняли в том, что он давил на Киев, пытаясь получить компромат на Хантера Байдена, который в то время работал в Украине. Американские демократы восприняли это как превышение полномочий президента, что и стало основанием для импичмента.

Однако в сентябре прошлого года, во время визита Зеленского в США, тот встречался и с Байденом, и с Трампом. И тогда действующий президент США лично поблагодарил украинского президента за то, что он не дал показаний против него во время импичмента.

Впрочем, несмотря на это, потенциальные риски все-таки остаются. В частности, Украину могут попытаться втянуть во внутриамериканскую борьбу. Например, могут давить на Зеленского, требуя показаний, что демократы якобы давили на Киев, чтобы получить компромат против Трампа. Мы этого тогда не сделали, но теперь Трамп может потребовать подтверждения, что на Украину действительно оказывалось давление со стороны демократов.

Для нас важно избежать втягивания во внутриполитическую борьбу в США, но Трамп может снова поднимать эту тему. Я не исключаю, что она уже могла подниматься - ведь было два телефонных разговора подряд между президентами США и Украины. Это беспрецедентная ситуация: два дня подряд состоялись контакты на самом высоком уровне, чего раньше никогда не было.

Это у многих вызвало удивление, хотя сейчас есть немало актуальных тем для обсуждения: поставки оружия, визит украинской делегации в США на этой неделе, вопросы энергетики, системы ПВО, а также возобновление переговоров о завершении войны. Впрочем, нельзя исключать, что Трамп мог поднять вопрос того самого "украинского импичмента", как он его назвал, ведь он опубликовал свое сообщение в день разговора с Зеленским. Это не обязательно связано, но совпадение выглядит показательным. Зеленский об этом прямо не говорил, однако тема остается очень деликатной.

Поэтому нельзя исключать, что Трамп может в определенной степени оказывать давление на украинского президента. Это потенциальный риск. Прямых негативных последствий пока нет, но угроза втягивания Украины во внутренние американские "разборки" - вполне реальна.

Мы не можем стать на сторону ни демократов, ни республиканцев, Трампа или его оппонентов. Как и раньше, Украина должна придерживаться нейтральной позиции. Но мы видим, что Трамп - очень чувствительный человек. Если он воспримет, что Украина не хочет ему помочь, это может создать дополнительные риски, особенно в контексте переговорного процесса с Россией. Сама по себе эта тема для нас проблемная, и нам стоит максимально дистанцироваться от нее. Конечно, Трамп теоретически может использовать против нас тему поставок оружия, но пока речь идет не о безвозмездной помощи, а о продаже этого оружия, что Трамп неоднократно подчеркивал. Поэтому я не думаю, что он будет создавать давление в этом вопросе или блокировать поставки.

Относительно так называемой темы "Томагавков" - это не о помощи Украине, а скорее о давлении на Россию. А вот вопрос дальнобойного оружия остается открытым - его могут предоставить, а могут и нет. То есть главная проблема заключается не в оружии, а в том, как Трамп все воспримет эмоционально. Сейчас он настроен положительно и в отношении Украины, и в отношении Зеленского - мы это видим. Но ситуация может измениться. Если его отношение станет критическим или он почувствует разочарование, тогда могут появиться риски: задержки с поставками вооружения или даже усиление его симпатий к Путину.

Просто дистанцироваться от этой темы мы тоже не можем - нужно найти правильную тональность и форму коммуникации. Трампу нельзя сказать откровенное "нет", но нельзя и согласиться, ведь оба варианта несут риски. Необходимо пройти между "Сциллой и Харибдой" - избежать прямого ответа, но при этом продемонстрировать доброжелательность.

Например, Украина может официально подтвердить лишь факт обращения американской стороны за информацией во время импичмента, но подчеркнуть, что давления не было. То есть признать сам факт обращения, но не подтверждать обвинения. Именно такая гибкая позиция позволит избежать новых рисков в отношениях с США.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента",специально для Главреда

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

