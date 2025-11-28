Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Перед каким выбором стоит Зеленский

Игорь Эйдман
28 ноября 2025, 06:10
118
НАТО было создано ради одной-единственной задачи: защитить свободную Европу от агрессии.
Перед каким выбором стоит Зеленский
Зеленский и Трамп / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Из выступления Гарри Каспарова на конференции в Галифаксе. Точки над i поставлены.

"То, что здесь (на Западе) происходит - шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Ни одного прямого ответа! Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать.

"У нас есть канадская бригада в Латвии". Отлично. Но какой приказ у этой бригады? Если россияне пересекут границу, эта бригада будет стрелять? Мы же знаем ответ: вы неделями будете совещаться.

видео дня

Я не понимаю, как вообще можно всерьез обсуждать "план", сочиненный бизнес-партнером Трампа? Это риелторская сделка, циничная схема по обогащению семьи Трампа ценой продажи Украины.

Как мы вообще можем говорить, что Украина должна демонтировать укрепления, которые буквально спасают Европу?

НАТО сегодня - это фикция! НАТО не существует! Это фейк! Четыре буквы: Н-А-Т-О.

Единственная причина, по которой вы сидите здесь спокойно и устраиваете себе праздники - это то, что Украина проливает кровь каждую минуту. Если бы не Украина, российские танки уже стояли бы в Польше.

Вы считали, что Украина не устоит, вы предлагали Зеленскому покинуть страну. А он ответил, что ему нужна не эвакуация, а боеприпасы. Четыре года Украина сражается за всю Европу!

НАТО было создано ради одной-единственной задачи: защитить свободную Европу от агрессии. Украина - единственная страна, которая ведет войну, закрывая собой Европу. И мы все еще обсуждаем, принимать ее в НАТО или нет?

Украина - единственная страна, которая воплощает смысл существования НАТО. И мы обязаны Украине всем, что у нас есть. Ну да, давайте их сдадим.

Зеленский стоит перед таким выбором... Я даже не нахожу слов, чтобы это выразить. Как российский гражданин, я тоже чувствую свою вину и не имею права советовать Зеленскому, что делать. Иначе бы я сказал ему прямо: да пошли ты этого Трампа куда подальше.

Еще раз: сколько у нас здесь сенаторов? Кто-нибудь собирается сказать Дональду Трампу, что он не имеет права это делать?

...Путин, Си Цзиньпин, и все остальные диктаторы, аплодируют происходящему. Россия воюет уже руками северокорейских, кубинских , африканских наемников. И после этого мы продолжаем говорить об [угрозе] эскалации?

У нас есть всё: военная, политическая, экономическая мощь. Всё на нашей стороне. И мы всё равно проигрываем эту войну. Лишь благодаря Украине Путин до сих пор не воплотил свою мечту о возрождении империи. Но если, не дай Бог, Украину вынудят принять эту "сделку", то можно не сомневаться - Путин добьется своего.

А дальше, ребята, - следующими будете вы. Только сражаться вы не готовы".

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Игорь Эйдман война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прогремело около десятка мощных взрывов: ночью дроны атаковали Саратов

Прогремело около десятка мощных взрывов: ночью дроны атаковали Саратов

07:00Война
"Ни один здравомыслящий человек не подпишет": Ермак о главном условие переговоров

"Ни один здравомыслящий человек не подпишет": Ермак о главном условие переговоров

01:58Война
Динамо уволило Шовковского: какие изменения готовят в тренерском штабе

Динамо уволило Шовковского: какие изменения готовят в тренерском штабе

00:13Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь Руси

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь Руси

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

Последние новости

07:23

Российские певицы-путинистки публично пособачились из-за денег

07:00

Прогремело около десятка мощных взрывов: ночью дроны атаковали Саратов

06:25

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза

06:10

Перед каким выбором стоит Зеленскиймнение

05:51

Гора печенья с шоколадом за 25 минут: суперлегкий рецепт

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – ОрешкинСчет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин
05:33

Гороскоп на завтра 29 ноября: Овнам - блестящая идея, Близнецам - куча проблем

05:05

"Злоупотреблял": Сумская намекнула на причину распада первого брака

04:30

Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

03:30

Европе пророчат новый ледниковый период: Гольфстрим на грани коллапса

Реклама
02:51

Как выбрать сладкие мандарины: советы, которые работают

01:58

"Ни один здравомыслящий человек не подпишет": Ермак о главном условие переговоров

01:30

Подрастает конкурентка: двухлетняя дочь Серены Уильямс вышла на корт

00:13

Динамо уволило Шовковского: какие изменения готовят в тренерском штабе

27 ноября, четверг
23:49

Налоги на посылки и не только: какие новые условия подготовил МВФ для Украины

23:40

Женщина с паспортом РФ пришла за "Зимней тысячей": в Укрпочте отреагировали шуткой

23:26

Дженнифер Энистон готовится к свадьбе с "гуру любви" - СМИ

23:24

"Вырвали из контекста": Меркель сделала новое заявление о "виновных в войне" в Украине

22:48

Даша Малахова раскрыла подробности о своем опыте однополой любви

22:28

Церковная мышь: Седокову адвокаты вывели на чистую воду

22:27

Как завоевать расположение кота - четыре простых и проверенных методаВидео

Реклама
22:25

"Убивает" двигатель и не только: почему на самом деле не стоит прогревать авто

22:09

Сложная операция: Потап пожаловался на здоровье

22:07

Динамо потерпело фиаско против Омонии - все подробности матча

21:58

"Могут быть слезы": Коляденко внезапно показал "тайную" жену

21:56

"Уже есть избранница": участница "Холостяка" слила правду о Цымбалюке

21:37

"Мирный план" скрывает ловушку Кремля: Каллас раскрыла рискиВидео

21:25

Компромат на Трампа могли "слить" россиянам - дипломат раскрыл новые детали

20:57

"Невеста знатная": путинист Киркоров рассказал о бурной личной жизни дочери

20:09

РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

19:57

Как очистить лобовое стекло от льда за считанные минуты: простой лайфхак для утра

19:54

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удачаВидео

19:40

Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

19:34

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь РусиВидео

19:23

Половина всех пляжей в мире может исчезнуть - ученые предупредили о новой угрозе

19:12

Принесет счастье, достаток и удачу: в какие дни нужно ставить новогоднюю елкуВидео

19:10

Что нужно всегда помнить о Путине и его подельникахмнение

18:54

Не займет много времени: эксперт показала эффективный метод пересадки орхидейВидео

18:32

"Фактически линия фронта": назван город, где могут разместить иностранные войска

18:31

Света не будет до 10 часов: Укрэнерго опубликовало новые графики на 28 ноября

18:29

Глава "Укрэнерго" назвал худший сценарий российских ударов по энергетике

Реклама
17:59

В РФ приняли шокирующее решение по Пугачевой

17:32

"Блокируют врага": Сырский рассказал об успехах ВСУ в Покровске, какая там ситуация

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсировал новые переговоры с США по мирному плану

16:52

Придет настоящая зима: синоптик сказал, когда всю Украину начнет засыпать снегом

16:40

Массовые сливы материалов из НАБУ обнаружили еще во время обысков у "решалы" от Бюро Христенко, – эксперт

16:36

"Какое дно": Ханде Эрчел закатила вечеринку в Москве и призналась в любви к РФ

16:31

Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

15:55

О химии можно забыть: простое натуральное средство уничтожает плесень мгновенноВидео

15:53

"Мы согласны, но есть условие": Путин сделал громкое заявление об окончании войныВидео

15:51

Развертывание иностранных войск в Украине: в Турции назвали условие

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять