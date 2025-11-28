Будапешт-2: как США готовят новую капитуляцию Украины

Администрация Трампа в ясна целуется с Путиным и сливает Украину исходя из своих прагматических интересов.

Рубио сегодня рассказывает те же сказки, что рассказывал Блинкен в апреле 2022 года. Все знают, что якобы Борис Джонсон после Стамбула приехал в Украину и заставил Украину продолжать войну.

На самом деле, это сделал Блинкен - госсекретарь Байдена. Он приехал 25 апреля в Киев и сказал, чтобы Украина продолжала войну и США дадут гарантии безопасности. Мол, разрабатывайте двустороннее соглашение. Когда украинская сторона разработала такое соглашение и там было не один десяток страниц с учетом косяков Будапештского меморандума, то американцы были удивлены. Мы думали, что он будет компактным - сказали они и попросили времени для анализа. Анализ длился год - до саммита НАТО в Вильнюсе, где 11-12 июля гарантии безопасности были окончательно похоронены.

Теперь Рубио нам предлагает подмахнуть не глядя новый Мюнхен в обмен на гипотетические гарантии безопасности, которые будут такими же твердыми, как фуфло Будапештского меморандума и обещания Блинкена. Пленки Виткоффа четко показывают то, что знают все и так. Администрация Трампа в ясна целуется с Путиным и сливает Украину исходя из своих прагматических интересов. Поэтому можете не сомневаться, что они Украину бросят. И надежды, что "Трамп проснется и даст горы оружия" смешны и пусты.

К сожалению, наша элита в массе своей тупая, слепая и жадная, во избежание самых опасных сценариев и завела Украину прямо на убой. Под хохот и лапшу о героизме народа со стороны европейцев и американцев.

Хорошей концовки для таких историй не бывает. Пока мы будем безмозглыми, пока власть будет допускать травлю трехлетних девочек за русский язык, пока десятки миллиардов долларов вывозятся за границу безнаказанно для воров, нас будут ебать все, кому не лень.

Пока мы будем разрознены и видеть друг в друге враги москворотых, наши перспективы будут стремиться к нулю. Непобедимость зависит от нас самих, победа от наших врагов.

Посмотрите вокруг и вы увидите слишком много перекошенных от злобы лиц. Злоба отравила наш великий и несчастный народ настолько, что нам самым бесстыдным образом навязывают любую ерунду. И еще требуют благодарить за "помощь" в форме банального рэкета.

Вот суть происходящего. Нужно протрезветь. И наконец-то трезво посмотреть вокруг. У нас нет друзей. И все, что в нашей жизни может быть наше, зависит только от того, что мы будем делать.

Новый Мюнхен произойдет рано или поздно. Рыдать не нужно. Нужно сжав зубы идти дальше. Нужно будет спасать то, что останется. Государство должно начать думать о людях. И тогда люди начнут думать о государстве. Потому что мы одиноки и никого, кроме нас самих, кто позаботился бы о нас нет в этой Вселенной. Это слишком очевидный, банальный урок этой безумной войны для Украины, который предстоит усвоить.

