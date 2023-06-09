Украинская кукуха не всегда держится хорошо во время войны

Разговоры о том, что нам не помогают, идут на фоне рекордной бюджетной поддержки. Рекордной поддержки оружием.

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Фурса объяснил, почему не стоит думать, что Украину сливают / коллаж: Главред, фото: Минагрополитики, скриншот: видео соцсети

И речь не об акуле и Арестовиче, который не радуется и хочет, чтобы другие не радовались. Речь не об этом кейсе. С Арестовичем все ясно. С акулой тоже. И с реакцией украинцев и состоянием нашей кукухи также.

Но есть другая тема, которую активно разгоняют и на которую активно ведутся украинцы. О том, что нас снова сливают, конечно. Очень популярен стал тезис, что ни одна страна не прислала спасителей после подрыва ГЭС. А вот украинцы ездили. И в Турцию приехали все. А в Херсонскую область никто.

Ну и вывод, который потом будут активно использовать евроскептики, и тот самый Арестович – нас всех предали. Запад нас сливает и т д.

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Кстати, это один из самых популярных тезисов российской пропаганды.

Так вот, действительно ли никто не прислал своих спасателей. Да. Но почему? Потому что это бляха линия фронта! Это что, так трудно осознать? Трагедия произошла на линии фронта. И реально кто-то хочет, чтобы туда ехали волонтеры и спасатели из других стран? Вы реально удивляетесь, почему люди из других стран не едут под российские пули? Сравнивать ситуацию в Херсоне и, например, землетрясением в Турции просто физически невозможно. Там произошло стихийное бедствие. И люди откликнулись. В Украине произошло военное преступление Путина. И снаряды Путина летают над затопленными зверушками и домами. Если вы не видите разницы, то мне вас жаль.

Это проявление и психологической усталости от войны. И дикой инфантильности.

Разговоры о том, что нам не помогают, идут на фоне рекордной бюджетной поддержки. Рекордной поддержки оружием. И даже на фоне заявлений Японии и других стран о предоставлении финансовой помощи для борьбы с последствием совершенного Путиным преступления. Но все равно люди жалуются. Люди отключают мозг. И обвиняют Запад вместо того, чтобы смотреть в сторону того, кто действительно виноват.

И да, на Западе разные голоса. И даже те голоса, которые распространяют теории заговора. И да, эти голоса звучат громко и кричат первыми. Потому что теории заговора не нужно много времени.

Кто такой Сергей Фурса Сергей Владимирович Фурса - украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио - и телеведущий.

Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "Системный анализ финансового рынка".Также в 2006 окончил Международный университет финансов. Профессиональная карьера: Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований — Укрсиббанк, 2005-2008; Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом — Renaissance Capital, 2008; Старший аналитик — Astrum Investment Management, 2008-2011 гг.; Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами — Dragon Capital, с 2011.

А для анализа и основательных выводов требуется время. И если один популярный сторонник теории заговоров распространяет для своих слушателей теорию заговора о том, что здесь Украина взорвала дамбу, то это не говорит о том, что Запад нас сливает. Это говорит только о том, что этот чудик говорит то же самое, что хочет услышать его аудитория. Так же как и Арестович говорит об акуле и россиянине то, что хочет услышать его аудитория. Вот и все. И такие аудитории есть везде. Никто не будет делать выводы об украинцах, учитывая очередное видео Шария, правда же?

Поэтому нет, Запад нас не сливает. И да, Запад прекрасно осознает, кто совершил очередное военное преступление и об этом заявили все официальные лица. И да, нам будут помогать, деньгами для преодоления последствий и потом при восстановлении. И нет, никто в сознании не будет присылать спасателей на линию фронта, где идет война.

Иногда надо унимать эмоции. И мыслить рационально. Потому что кукуха страдает от войны. Даже если вы этого не осознаете.

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