УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украине через Байрактари уже нечего бояться Европу

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

31 октября 2021, 06:27

Дипломаты ЕС используют такую риторику, ведь для них обострение на Донбассе перечеркивает все попытки получить уступки от РФ. Но Украине от нее нет проку.

Байрактар, Bayraktar, беспилотник, БПЛА
Украина применила турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе/ Reuters

После того, как Украина применила против российских боевиков на Донбассе беспилотник Bayraktar для защиты своих позиций, Франция и Германия выразили обеспокоенность и заявили о нарушении Украиной договоренностей о прекращении огня.

Прежде всего, Россия в последние дни намеренно подталкивала Украину к событиям, связанным с достижением выгодных РФ переговорных позиций в рамках ТКГ, ей также было важно повлиять на украинских и европейских переговорщиков и обстрелами показать, что ситуация выходит из-под контроля, динамика обостряется и Украина якобы может быть непрогнозируемой и опасной для баланса сил. Но вместо этого Россия создала основную проблему - фактически захватила в заложники миссию ОБСЕ, чем перечеркнула все усилия по представлению Киева как недоговороспособного партнера. Потому что неадекватной здесь оказалась именно РФ, которая руками боевиков захватила в заложники представителей организации, которая имеет все возможные разрешения и мандаты. Зато Украина продемонстрировала, что может ответить на любое обострение ситуации, и потому применила сверхновое оружие, против которого у российских войск пока нет антидота.

Именно поэтому, во-первых, ждать после этих заявлений каких-то последствий Украине не стоит, потому что все возможные последствия мы уже получили. Время обеспокоенности прошло - Украина уже прошла все возможные дедлайны по выработке новой модели поведения ЕС в отношении России. Ничего нового мы от Европы не слышим - только заверения, когда нужны гарантии. Поэтому нет никакого смысла учитывать подобные беспокойства - стоит лишь объяснять позицию и поступать дальше также, как действовали в этом случае.

Во-вторых, мы видим готовность Европейского Союза к проактивной политике. В их интересах - сохранение санкционной политики, потому, как по мне, Украине, наоборот, нужно как можно чаще применять беспилотники для подавления источника возможных нападений или обстрелов со стороны российских оккупационных войск по украинским позициям.

Очевидно, что и у Меркель "под дембель", и у Макрона перед президентскими выборами, когда у него нет внешнеполитических достижений, были заинтересованы в том, чтобы провести "прощальное" заседание "Норманди" с каким-то сухим остатком, который они могли бы показать своим избирателям.

Реклама

Но на самом деле никаких оснований для проведения этой встречи пока нет. Более того, Украине не стоит ввязываться в эту историю, потому что от нас требуют новых обязательств, в то время как Россия до сих пор не выполнила своего домашнее задание. В том числе, о прекращении обстрелов, ведь с 2019 года мы не имели ни одного без обстрелов.

Поэтому любые новые обязательства, попытки Банковой пойти на какие-то уступки только для того, чтобы провести "Норманди" (потому что такая опасность сейчас есть) будут иметь в итоге только новые обязательства, которые Украина будет накапливать, как снежный ком.

Читайте такжеУ России сдали нервы: как Москва вручила Украине серьезные козыриЯ могу понять дипломатов европейских стран, которые используют примирительную риторику, ведь для них обострения (в том числе силовое) на Донбассе перечеркивает все попытки получить уступки от России и показать успешность своих миротворческих усилий в рамках Нормандского формата, однако для Украины это не имеет никакой добавленной стоимости.

Именно поэтому мы вынуждены фиксировать кризис переговорного процесса, недееспособность "Минских соглашений" и говорить о том, что для того, чтобы не произошло разморозки конфликта все стороны-участники должны пересмотреть договоренности и перейти к более эффективному, возможно, рамочному документу, в котором Россия четко берет на себя соответствующие обязательства. Если этого не произойдет, Украина будет находиться в ситуации постоянных вызовов и дестабилизации ситуации в целом - эта угроза будет сохраняться на долгий период времени и никакие заверения ЕС не будут иметь практических последствий для сторон конфликта.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

viber
беспилотник война на Донбассе Виталий Кулик новости Украины и мира
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Грандиозная премьера Мира наизнанку Эквадор: Комаров покажет первые контакты с диким племенем убийцГрандиозная премьера Мира наизнанку Эквадор: Комаров покажет первые контакты с диким племенем убийц Врач предупредил о новых симптомах Дельты: "Люди воспринимают как ОРВИ"Врач предупредил о новых симптомах Дельты: "Люди воспринимают как ОРВИ" Россия прекращает поставки угля в Украину: в Минэнергетики оперативно нашли выход из этой ситуацииРоссия прекращает поставки угля в Украину: в Минэнергетики оперативно нашли выход из этой ситуации Энергетический удар РФ: Москва прекращает поставки антрацита в УкраинуЭнергетический удар РФ: Москва прекращает поставки антрацита в Украину В Украину идет резкое похолодание и ворвется зимаВ Украину идет резкое похолодание и ворвется зима
07:10

Тотальный локдаун в Украине не сработает: Комаровский объяснил провал сценария жесткого карантина

06:27

Украине через Байрактари уже нечего бояться Европу мнение

06:01

В моду вошли теплые пальто и куртки женские из искусственного меха необыкновенной красоты Фото Видео

05:28

Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Франции с ФРГ: нардеп объяснил, почему ВСУ нанесли контрудар Видео

05:02

Ударят морозы, повалит снег: украинцев предупредили о дубаке и назвали сроки Видео

Реклама
04:22

Хэллоуин 2021: прикольные поздравления и страшно красивые картинки к празднику

03:50

Лорак в бикини повиляла упругими ягодицами на камеру и показала внушительных размеров грудь

03:05

Инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса Видео

02:26

В Минздраве перечислили правила гигиены для маленьких девочек

01:38

Трюки психологии: что нужно сделать, чтобы открыть дверь благополучию Видео

01:12

Многие умирают: врач раскрыл катастрофическую ситуацию в COVID-больницах Видео

00:51

Приметы на 31 октября: что нельзя делать в Луков день и как не попасть в беду Видео

00:19

Гороскоп на 31 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки, грандиозные перемены или козни недругов Видео

30 октября, суббота
23:57

"Реанимации переполнены": Кличко бьет тревогу из-за ситуации с коронавирусом Видео

23:30

Новый год без снега и морозы: Украину в зимние праздники накроют холода

23:22

Зеленский обсудил с президентом Молдовы проблему энергетики

23:03

Выяснилось, чем опасна соль и как ограничить ее употребление

22:37

Александр Кочетков: о коронавирусе, вакцинах, локдаунах и памперсах

22:29

Украинцев заставят платить больше за электроэнергию: в НБУ объяснили рост тарифов Видео

21:50

"Золотые" масло и мясо: украинцев предупредили о новом взлете цен Видео

Реклама
21:39

Местные выборы в Грузии: результаты экзит-поллов дают противоположные оценки

20:58

"Освятил" кулаком: в Киеве священник ПЦУ избил женщину из-за собаки и русского языка Видео

20:55

В России учительница угрожала "расстреливать у стенки" детей

20:28

"Армагеддон" в очередях на вакцинацию: киевляне устраивают стычки и ссоры Видео

20:22

Эксперты рассказали, как отличить свежее мясо курицы от залежавшегося

20:03

Локдаун в Киеве с 1 ноября: Кличко объявил о рейдах в транспорте и пригрозил штрафами Видео

19:46

Еще один либеральный огурец проквасился окончательно мнение

19:36

В Грузии на выборах избили оппозиционера

19:32

В моду на зиму 2022 вернулась завораживающая стрижка на средние волосы в стиле загадочных 70-х Фото Видео

19:18

Под Киевом подросток упал с моста на фуру: мать не верит в версию копов о самоубийстве

19:08

В ВСУ объявили о выводе войск Украины из Старомарьевки после гуманитарной акции Видео

18:54

В Киеве от коронавируса скончались известные супруги-писатели

18:27

В Сумах напали на журналистов канала НАШ, оператора облили кофе

18:25

COVID-вакцинация не поможет: украинцам назвали сроки резкого ухудшения ситуации Видео

17:22

Старомарьевка под контролем Украины: комбриг ВСУ раскрыл детали операции Видео

17:11

2 года лишения свободы или штраф: за Надежду Савченко и ее сестру взялось МВД Видео

16:37

Дипскандал с Польшей: Варшава заявила о дискриминации поляков, Киев резко ответил Видео

16:19

Киев захлестнул бум массовой вакцинации от COVID-19: люди столпились в очередях за прививкой Видео

15:59

"Я – мажор, вы – бомжи": всплыли шокирующие факты о виновнике смертельного ДТП в Харькове Видео

15:45

Миллион украинцев получают минимальную пенсию: на сколько ее собрались повысить

Реклама
15:39

Импорта электроэнергии из Беларуси и России в Украину с 1 ноября не будет - Герус

15:20

Атака мощного антициклона: Украина "утонет" в тумане, температура упадет до -8° Видео

15:03

Пациенты показали адские условия содержания годовалого ребенка-сироты в больнице Запорожья

14:48

РФ прикрутила газовый краник: прекращена прокачка в ЕС через Польшу Видео

14:29

"Не имеем претензий и обид к Коле": сестра пострадавшего в ДТП в Харькове высказалась о ситуации Видео

14:19

Кому нельзя делать прививку от коронавируса: полный список противопоказаний по всем вакцинам Видео

14:02

Умирают даже молодые: инфекционист рассказал, чем опасны осложнения после коронавируса

14:02

Зеленский анонсировал полную реставрацию Одесского художественного музея по программе "Большая стройка"

13:11

Набросился с кулаками и спустил с лестницы: на Хмельнитчине муж поймал на горячем жену с любовником

12:58

Экстремальная магнитная буря в 7 баллов на Хэллоуин: как пережить Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять