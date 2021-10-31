Украине через Байрактари уже нечего бояться Европу

Украина применила турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе/ Reuters

После того, как Украина применила против российских боевиков на Донбассе беспилотник Bayraktar для защиты своих позиций, Франция и Германия выразили обеспокоенность и заявили о нарушении Украиной договоренностей о прекращении огня.

Прежде всего, Россия в последние дни намеренно подталкивала Украину к событиям, связанным с достижением выгодных РФ переговорных позиций в рамках ТКГ, ей также было важно повлиять на украинских и европейских переговорщиков и обстрелами показать, что ситуация выходит из-под контроля, динамика обостряется и Украина якобы может быть непрогнозируемой и опасной для баланса сил. Но вместо этого Россия создала основную проблему - фактически захватила в заложники миссию ОБСЕ, чем перечеркнула все усилия по представлению Киева как недоговороспособного партнера. Потому что неадекватной здесь оказалась именно РФ, которая руками боевиков захватила в заложники представителей организации, которая имеет все возможные разрешения и мандаты. Зато Украина продемонстрировала, что может ответить на любое обострение ситуации, и потому применила сверхновое оружие, против которого у российских войск пока нет антидота.

Именно поэтому, во-первых, ждать после этих заявлений каких-то последствий Украине не стоит, потому что все возможные последствия мы уже получили. Время обеспокоенности прошло - Украина уже прошла все возможные дедлайны по выработке новой модели поведения ЕС в отношении России. Ничего нового мы от Европы не слышим - только заверения, когда нужны гарантии. Поэтому нет никакого смысла учитывать подобные беспокойства - стоит лишь объяснять позицию и поступать дальше также, как действовали в этом случае.

Во-вторых, мы видим готовность Европейского Союза к проактивной политике. В их интересах - сохранение санкционной политики, потому, как по мне, Украине, наоборот, нужно как можно чаще применять беспилотники для подавления источника возможных нападений или обстрелов со стороны российских оккупационных войск по украинским позициям.

Очевидно, что и у Меркель "под дембель", и у Макрона перед президентскими выборами, когда у него нет внешнеполитических достижений, были заинтересованы в том, чтобы провести "прощальное" заседание "Норманди" с каким-то сухим остатком, который они могли бы показать своим избирателям.

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Но на самом деле никаких оснований для проведения этой встречи пока нет. Более того, Украине не стоит ввязываться в эту историю, потому что от нас требуют новых обязательств, в то время как Россия до сих пор не выполнила своего домашнее задание. В том числе, о прекращении обстрелов, ведь с 2019 года мы не имели ни одного без обстрелов.

Поэтому любые новые обязательства, попытки Банковой пойти на какие-то уступки только для того, чтобы провести "Норманди" (потому что такая опасность сейчас есть) будут иметь в итоге только новые обязательства, которые Украина будет накапливать, как снежный ком.

Читайте такжеУ России сдали нервы: как Москва вручила Украине серьезные козыриЯ могу понять дипломатов европейских стран, которые используют примирительную риторику, ведь для них обострения (в том числе силовое) на Донбассе перечеркивает все попытки получить уступки от России и показать успешность своих миротворческих усилий в рамках Нормандского формата, однако для Украины это не имеет никакой добавленной стоимости.

Именно поэтому мы вынуждены фиксировать кризис переговорного процесса, недееспособность "Минских соглашений" и говорить о том, что для того, чтобы не произошло разморозки конфликта все стороны-участники должны пересмотреть договоренности и перейти к более эффективному, возможно, рамочному документу, в котором Россия четко берет на себя соответствующие обязательства. Если этого не произойдет, Украина будет находиться в ситуации постоянных вызовов и дестабилизации ситуации в целом - эта угроза будет сохраняться на долгий период времени и никакие заверения ЕС не будут иметь практических последствий для сторон конфликта.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда