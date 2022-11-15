Украина одержала очень важную победу в ООН, которая уже напрягла россиян, считает Фурса / Reuters

Украина одержала очень важную победу в ООН. И в отличие от обычных голосований в ООН, это может иметь не только символическое значение.

Что произошло? Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании реестра убытков, нанесенных Украине в результате российской войны. Которая подчеркивает, что: "Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права в Украине или против Украины, включительно с ее агрессией на нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также любыми нарушениями международного гуманитарного права и международного права прав человека, и что она должна нести правовые последствия своих международно-противоправных деяний, включительно с возмещением вреда, в частности какого-либо ущерба, причиненного такими действиями".

Ключевая фраза – возмещение ущерба. И именно здесь заложена не символическая основа, которая уже напрягла россиян, в результате чего главный юрист кремлевских старцев, а по совместительство карликовый алкоголик Дмитрий Медведев, вынужден был оторваться от борьбы с Сатаной и задекларировать, что "такой ООН им не нужен".

Почему это может быть важно? Дело в замороженных активах России. В первую очередь, в резервах российского Центрального банка. А там заморожено около 300 млрд долларов. Но пока только заморожено. А от заморозки до конфискации активов государства-агрессора огромный путь. Почему? Потому что обычно это работает так, что активы плохих парней замораживаются, пока к власти не приходят вменяемые парни и девушки, и тогда им разрешают вновь пользоваться активами. Активами, принадлежащими народу страны. Не нарушая таким образом право частной собственности. Которое является святым в цивилизованном мире. Что, собственно, и делает эти страны такими богатыми. Не ресурсы, а именно наличие правил и институтов. В результате чего деньги из Азии и Африки, Южной Америки и Европы ищут прибежище именно там.

Нарушать святость права частной собственности богатые страны не спешат. Собственно потому, что они осознают, что именно благодаря этому они и есть богатые. И пока Лондон и Нью-Йорк являются финансовым центром мира, ибо все люди с деньгами, иногда и с деньгами сомнительного происхождения, хранят их именно там. Потому что уверены в правилах. Это, кстати, хороший урок для Украины.

Что произойдет, если раз нарушить правила? Украинские чиновники и популисты очень часто уверены, что один раз можно. Но нет. Репутацию можно погубить лишь одним пагубным поступком. И никто этого не хочет. Поэтому даже осознавая справедливость требования Украины отдать Украине российские активы на восстановление, ведущие государства не могут себе позволить просто взять и отдать российские деньги. Раскулачивание там не в моде. Они нуждаются в безупречной правовой основе. Потому что без этой основы сразу китайские и индийские олигархи, денежные мешки из Турции или Бразилии начнут искать альтернативное убежище для своих денег. А это никому из ведущих государств мира не нужно. Потому что здесь будет речь уже не о сотнях миллиардов долларов, а о десятках триллионов.

Итак, политикам Британии и США, Франции и Германии нужна безупречная правовая основа, чтобы сделать то, что они хотят сделать. Тем более, это будет означать, что на восстановление Украины можно будет отправить деньги не собственных налогоплательщиков, а российские.

И эту правовую основу, теоретически, может дать решение Генассамблеи ООН. Или стать фундаментом. Не достаточным решением. А первым шагом в очень долгом пути. И поэтому очень важно, что этот первый шаг на пути к финансовой справедливости сделан. И очень радует, что россияне это понимают. Понимают, но ничего поделать не могут.

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