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Украина застряла в петле времени

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

18 августа 2021, 06:17

Государство не получило развития на стратегических направлениях и именно поэтому остается на прежнем уровне вместо того, чтобы сделать скачек вверх.

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Украина за годы независимости полностью потеряла свой потенциал / УНИАН

Успехи и достижения Украины за годы независимости можно увидеть в сравнении. 30 лет назад мы стартовали с гораздо худшими позициями, чем тогдашние Российская и Белорусская республики – мы выбрали худший парламент, чем, скажем, Беларусь, у нас не было реформаторов, которые начинали реформы в Москве или тогдашнем Ленинграде.

Но, несмотря на это, Украина сегодня еще держится на определенном уровне, в то время, как Беларусь скатилась до третьосортного авторитарного Бундостана, а Россия вернулась в сталинские годы и вообще не может рассматриваться как цивилизованная страна – все обращают внимание разве что на ее ракеты.

Украина в этом смысле лучше этих стран, но мы не воспользовались целым рядом возможностей, которые возникали на протяжении нашей истории. Например, в 90-е годы Deutsche Bank в своем исследовании отмечал, что тогдашняя УССР имела шестой в мире экономический потенциал. Полностью потерять то, что было, можно было разве что одним способом – дать возможность идеологу ЦК Компартии Украины строить капитализм.

На Украину не смотрели как на потенциального члена ЕС и НАТО, хотя, если мы бы пошли другим путем, мы могли бы им стать еще в 90-х. Ведь тогда расширение было автоматическим – кто был готов что-то делать, того и брали без лишних раздумий. Кстати, именно так в свое время там оказались страны Прибалтики, Болгария и другие. Но Украина тогда психологически не была к этому готова, хотя и имела для этого лучшие стартовые условия.

С приходом к президентству Ющенко этот шанс у Украины вновь появился, но так и не сбылся. В 2014-м окно возможностей открылось опять – Украина как будто и пошла в направлении Европы, ведь подписала сорванное Януковичем соглашение об Ассоциации и получила безвиз, и это – колоссальное достижение для страны, где идет война и существуют социальные риски. Но сейчас Украина вновь на грани, чтобы потерять и это.

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То есть мы ни по одному из стратегических направлений развития, имея хороший старт, не получили продолжения и именно поэтому мы остаемся на прежнем уровне вместо того, чтобы сделать скачек вверх.

Главное достижение Украины - в формировании институциональной основы государства, потому что мы вполне могли стать квазигосударством.

У Украины есть хорошо выписанная Конституция - да, она регулярно нарушается, но само ее существование еще два-три года до ее появления выглядело чем-то невозможным.

А вот основная потеря - в том, что эти институты не наполнились основным ее утверждением. Красные директора, мафиозные группы, теократия во власти, которая есть и по сей день - это наш самый большой провал.

Читайте такжеЯнукович всплыл в России: накануне Дня Независимости написал украинцам письмоЧего-то особенно позитивного в будущем Украине нечего и ждать. Прежде всего потому, что Украина перестала быть партнером для западного мира. У нас очень популярный тезис о том, что все нас предали. Но на самом деле мы сами себя предали – мы своим выбором, а власть своими действиями показала, что мы – не партнеры. Соответственно, цацкаться с нами никто не будет. Тот же Афганистан имел статус главного партнера США вне НАТО - это то, о чем мы можем только мечтать. Однако и это ему не помогло.

То же самое сейчас происходит и с Украиной - эта ситуация, когда мы теряем партнеров, для нас очень угрожающая. Потому что мы возвращаемся на уровень 2012 года и фактически, зависли во времени и чтобы вернуться к активному уровню, Украине может понадобиться, по меньшей мере, еще 10 лет.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

Тарас Чорновил День Независимости Украины новости Украины
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