Украина должна нанести удары по электростанциям в России

Путин хочет вынудить к массовому бегству мирных жителей из крупных городов Украины / Фото УНИАН

Российские ракетные удары по украинским электростанциям - это попытка перекрыть шок во всем мире от масштабов разгрома российской армии на Харьковщине. Путин хочет вынудить к массовому бегству мирных жителей из крупных городов Украины.

И ракетные удары по электросети заставляют Украину нанести русским удар в ответ. И это позволило бы нанести существенные потери управлению русскими войсками.

Дело в том, что почти все российское оперативное управление осуществляется по мобильным телефонам. В российской армии нет Старлинка, они не могут развернуть спутниковую автономную мобильную связь с вайфаем, их каналы связи очень ограничены, количество средств связи недостаточно, они не имеют возможности передавать большие массивы данных.

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Телефон для россиян незаменим в военном управлении.

Теперь Украина вынуждена нанести ответные удары по энерго инфраструктуре на оккупированных территориях и на территории РФ.

Отключение электросети лишит российскую армию основного канала оперативной связи и управления.

При таком обмене ударами враг пострадает прежде всего из-за провалов в системе управления войсками.

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