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Трамп вырыл яму Соединенным Штатам Америки: полетит ли доллар в пропасть

Андрей Новак
8 апреля 2025, 19:15
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Обвал фондового рынка и девальвация доллара – первые результаты действий Трампа. Далее в США начнутся массовые увольнения, что приведет к масштабным протестам.
Пока последствия действий Трампа не катастрофические, но все зависит от его дальнейших шагов
В результате торговой войны Трампа доллар обвалится по отношению к евро, а в Украине курс будет 40 гривен за доллар или даже ниже / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, freepik.com

Торговая война, которую Трамп развязал против почти всех стран мира, уже имеет последствия. Прежде всего – для американской экономики. Речь идет об обвале акций на американском фондовом рынке уже более чем на 10%. А это означает триллионные потери стоимости активов американских компаний.

Другим следствием может стать обесценивание доллара по отношению к другим твердым валютам. В принципе, это уже началось, но пока не носит катастрофического характера. Но все зависит от того, как дальше будет действовать администрация Трампа по отношению к своим главным торговым и инвестиционным партнерам.

Доллар девальвирует по отношению к евро, и курс будет в пределах 1,3 доллара за евро. Более глубокой девальвации, думаю, Федеральная резервная система США не допустит, но вполне возможны краткосрочные срывы к более низкому курсу.

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Курс гривны зависит от курса основных твердых валют относительно друг друга. То есть насколько доллар девальвирует по отношению к евро и другим твердым валютам, примерно настолько это зеркально отразится на соотношении гривны к доллару. Большого укрепления гривны не будет, но можно ожидать курс в пределах 40 гривен за доллар, возможно, даже доллар будет еще немного дешевле.

По моему мнению, несмотря на все нынешние события в Украине не будет массового бегства от доллара, поскольку это традиционная иностранная валюта, которая имеет наибольший оборот внутри страны. Причем несравненно больший, чем евро или фунт. Поэтому массово украинцы вряд ли будут сбрасывать доллар, если, конечно, не будет срыва доллара относительно евро.

Вообще, решение Трампа о начале торговой войны почти со всем миром свидетельствует о не слишком высоком уровне его экономической образованности. Он объясняет введенные пошлины своим стремлением выровнять торговый баланс Соединенных Штатов Америки, которые сейчас имеют отрицательное сальдо. Но при этом Трамп не понимает, что в экономике ничего не происходит линейно, то есть повышение тарифов не приводит к автоматическому выравниванию отрицательного сальдо. Наоборот, когда пошлины повышаются не на 2-5%, а на 10-50%, это автоматически приводит к удорожанию почти всех товаров. Ведь большинство американской продукции производится с огромным количеством комплектующих из других стран, наверное, больше всего таких именно из Китая, против которого Трамп ввел самые высокие пошлины. Поэтому все это неизбежно приведет к удорожанию американской продукции, которая, таким образом, становится неконкурентной по отношению к китайской. Из-за этого США станут экспортировать значительно меньше собственной продукции, а это, в свою очередь, приведёт к увеличению отрицательного торгового сальдо американской экономики.

Таким образом, Трамп, якобы стремясь выровнять торговое сальдо, на самом деле уменьшает американский экспорт, что может сделать отрицательное сальдо еще более существенным, чем оно было до того.

Кроме того, все это может иметь негативные последствия и для самого Трампа. На начало торговой войны быстрее всего отреагировали финансовые рынки, которые являются наиболее чувствительными. Следующая реакция будет производственная, когда из-за того, что американская продукция станет менее конкурентной, и американские товары будут продаваться в меньших объемах, начнут массово увольнять американцев с американских предприятий. То есть критически повысится уровень безработицы. А это почти точно приведет к массовым протестам, которые уже начались в США. Те, кого коснутся увольнения, как раз и будут активными участниками протестов, причем более масштабных, чем сейчас.

Таким образом, решением о начале торговой войны Трамп вырыл яму не только американской экономике и США, но и себе. Ведь результаты первых ста дней президентства Трампа будут исключительно негативными, причем и во внутренней политике США, и во внешней.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, специально для Главреда

Кто такой Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011-м был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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