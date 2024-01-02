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Украину ждет несколько волн массированных комбинированных ракетно-дроновых атак

Александр Кочетков
2 января 2024, 19:10
Должны ожидать еще одну, максимум три подобных комбинированных атаки в ближайшие пару недель.
Украину ждет несколько волн массированных комбинированных ракетно-дроновых атак
Киев / Фото: ГСЧС, КМВА

Расклад по атакам с воздуха.

Сбывается мой предновогодний прогноз, что Украину ждет несколько волн массированных комбинированных ракетно-дроновых атак.

В осени враг накапливал ракеты, которых он производит, по разным оценкам, от 200 до 300 в месяц — это суммарно всех типов (санкции — ау!). "Шахедов" недоимперия производит примерно 500 в месяц. Аналогичное вооружение, которое, как отчитываются наши чиновники, "запущено в серию", не сопоставимо ни по количеству, ни по боевой мощи. Будем надеяться, пока.

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Чтобы нанести нам наибольший урон, враг ждал холодов. Не выдержал и ударил раньше времени. Есть попадания, жертвы и разрушения. Даже над Киевом удается сбить не все ракеты. В частности, один-два "Кинжала" за атаку таки проходят, а враг использует максимально возможное для него количество одновременных пусков этих ракет — 12. Именно поэтому в столице только завершили разбор завалов с большим количеством жертв, вызванных еще до Нового года.

Но ничего действительно критического не было. Ни в стране, ни в столице.

Должны ожидать еще одну, максимум три подобных комбинированных атаки в ближайшие пару недель. Затем враг вынужден будет вновь перейти к периоду накопления ракет и беспилотников, и атаки станут более редкими.

В феврале обычно холодно, на это время можно прогнозировать еще один пик вражеской террористической активности.

Фактически, вопрос в том, достаточно ли у нас зенитных ракет, чтобы сбивать вражеские. Но ответ на этот жизненно (в прямом смысле) важный вопрос может дать лишь боевая практика.

Поступление в Украину натовских истребителей усилит нашу ПВО-ПРО, в первую очередь, в тех регионах, где наземных зенитных комплексов еще недостаточно. Но две, даже три эскадрильи F-16 не позволят перехватывать вражеские самолеты еще до запусков ракет. Для этого их нужно значительно больше. И с возможностью действовать над территорией недоимперии.

То есть, ничего особо радужного сообщить не могу. Выдержим и одержим победу!

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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война в Украине Александр Кочетков
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