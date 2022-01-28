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Украину ставят перед выбором, но люфт для маневра еще есть

Мария Кучеренко

Политический аналитик

28 января 2022, 09:38

Встреча в Париже показала, что Россия осталась при своем мнение и будет проталкивать его до последнего.

Нормандская встреча
В Париже состоялась встреча в нормандском формате / Соцсети

Сам факт переговоров в Париже говорит о том, что накануне состоялись переговоры в рамках того же нормандского формата, но фрагментарно - сначала Франция и Германия говорили с Украиной, потом с Россией и в рамках этих переговоров, очевидно, была достигнута некая договоренность, которая и позволила разблокировать процесс. Потому что весь 2021 год прошел под знаменем того, что нормандский формат фактически нивелирован - все процессы уходили либо в ТКГ, либо же в двусторонние российско-американские консультации (Козак-Нуланд и другие).

Причиной для разблокирования мог послужить отзыв так называемого закона о переходном периоде. Формально он был отозван по требованию Венецианской комиссии, но де-факто он вызывал злость РФ, поскольку определял рамки, которые позволяли Украине обойти острые углы Минска - выставлял критерии деоккупации, с каких процессов начинается период реинтеграции оккупированных Российской Федерацией территорий. Естественно, во многом это противоречит "Минску", где нарушена логика процессов, согласно которому не может быть политической реинтеграции до достижения требований безопасности.

Встреча была очень длинной, практически 8 часов, и по выходу мы увидели Дмитрия Козака в совершенно другом амплуа. Потому что когда дело касается требований РФ к другим государствам, ранее можно было сказать, что это абсолютный технократ - сложный и требовательный переговорщик, который постоянно аппелирует к "букве", требует подписей и т.д. После переговоров с его стороны было много эмоций и был настроен благодушно, что абсолютно ему не свойственно.

Но если отбросить весь актерский фасад (хотя это, скорее, даже результат работы команды психологов, которая его очень серьезно готовила ко встрече), Козак заявил, что Россия будет требовать выполнения Минских соглашений в политической части. То есть он повторил ровно то же самое, что и ранее - прямой диалог с НВФ и механизмы подталкивания Украины к нему (прекращение огня, СЦКК). Именно эти механизмы непосредственно проговаривались и, по словам Козака, украинская сторона запросила дополнительное время в две недели. Ермак, в свою очередь, заявил, что речь идет о разблокировании нормандского формата и считает это своим достижением, но это - та же системная системная ошибка во "встрече ради встречи".

Одно дело - радоваться тому, что удалось выйти на формат, где отсутствуют боевики и совсем другое - с чем мы на такой формат выходим. Потому как в последнее время предложения украинской стороны состояли в так называемых десяти шагах (прекращение огня, открытие КПВВ на линии разграничения, передача списков пленных, рассмотрение "формулы Штайнмайера", прямые переговоры президентов Зеленского и Путина), которые уже сами по себе содержат множество уступок. В частности, в вопросе "особого статуса" Донбасса и имплементации неприемлемых инициатив. Потому непонятно, до какой степени россияне ожидают глубины уступок, ведь дальше падать некуда.

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Потому сейчас нужно меньше обращать внимания на белый шум и заявления первых лиц, потому как мы увидели, что все разговоры о признании РФ псевдореспублик было не более, чем карта, которая разыгрывалась под переговоры в российско-американском формате между Лавровым и Блинкеном. По сути, акцент остается на Минских соглашениях, в которых бы и далее фигурировали ОРДЛО, чтобы реинтегрировать эту территорию обратно в Украину на российских условиях, дискредитировать весь политический вектор и закрывать вопрос Крыма.

Читайте такжеВ Париже завершились переговоры советников нормандской четверки: все подробностиТо есть эта ситуация будет требовать пристального внимания, тем более, что Россия оказывает давление на Европу энергетическим ресурсом - ей необходимо запустить Северный поток-2 и газовый шантаж будут продолжаться примерно до весны, вследствие чего возможно разыгрывание социальной карты, с задействованием пророссийских сил в Украине, которые уместно назвать полноценными "спящими" в самом классическом спецслужбистском понимании. Поэтому стоит держать порох сухим, а голову - холодной. Люфт для маневра у Украины еще есть и мы должны им правильно воспользоваться.

Однако теперь есть и еще одна опасность, ведь нам дали понять, что в случае недоговороспособности Украины мы можем получить локальную эскалацию и будет разыгрываться карта выхода на территории, которые прописаны в "конституции" псевдореспублик, то есть их распространения на всю Луганскую и Донецкую область.

Мария Кучеренко, политический аналитик, специально для Главреда

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война на Донбассе новости Украины встреча в нормандском формате Мария Кучеренко
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