Украинскому спорту нужны изменения

У нас до сих пор работает система позднего СССР, на которой паразитируют как куча спортивных функционеров, так и, к сожалению, часть спортсменов.

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Украине следует изменить подходы в финансировании спортсменов / Фото: ua.depositphotos.com

После закрытия парижской Олимпиады начался новый отсчет до следующей. Эмоции через неделю-две улягутся. И на смену ощущению гордости за нашу команду придут тысячи комментаторов о том "что зачем мне их медали, если мне нечего есть". И снова начнутся дискуссии о том, должно ли государство готовить и оплачивать спорт больших достижений.

Я не из тех, кто обесценивает вклад спорта в общий украинский имидж. И подобные дискуссии - не новы. Но очевидно, что в условиях ограничений во время войны, вопрос целевого использования денег из госбюджета всегда вызывает бурные обсуждения (как и схемы, которые позволяют дельцам использовать войну для того, чтобы этот бюджет не наполнять).

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Но если мы осознаем необходимость нашего применения "мягкой силы" (частью которой и является спорт), то нынешние условия действительно дают шанс, подталкивают пересмотреть схему подготовки сильнейших атлетов Украины. Здесь стоило бы посмотреть, как именно финансируются спортсмены, например в США. Где давно существует клубная система, а не принцип "дадим всем по 3 копейки", может, кто-то когда-то "выстрелит".

Техлогогии, фармакология, системы подготовки в последние десятилетия претерпели огромные реформы. Но у нас до сих пор работает система позднего СССР, на которой паразитируют как куча спортивных функционеров, так и, к сожалению, часть спортсменов. Наглядно это очень видно, когда, например, на национальных чемпионатах по легкой атлетике в призеры врываются не профессионалы, а любители.

Поэтому спорту нужны изменения. Тяжелые, болезненные, но абсолютно актуальные решения. Чтобы медалей и победителей было больше, но при этом государственных денег тратилось гораздо меньше, чем сейчас.

Кто такой Виктор Шлинчак? Виктор Шлинчак - украинский политический журналист, медийщик, председатель правления Института мировой политики. Руководитель и совладелец сайта "Главком". Специализируется на оценках внутри- и внешнеполитических процессов, а также исследовании мирового опыта в сферах управления государством, антикоррупционного законодательства, внешней политики.

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