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Украинскому "совку" пора прощаться с мечтами о "порядке, как у Лукашенко"

3 июня 2021, 19:57

Лукашенко десятилетиями нравился миллионам украинцев, а его режим считался лучшим образцом того, как нужно управлять государством.

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Лукашенко для многих украинцев соответствует модели "идеального правителя" / Reuters

Александр Лукашенко приглашает в Минск правителей из так называемой Луганской Народной Республики для того, чтобы они вместе с белорусскими силовиками имели возможность поиздеваться над оппозиционером Романом Протасевичем, которого захватили в Минске после пиратского угона самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Это такой позор, что его даже трудно комментировать всерьез. Лукашенко, считающий себя президентом суверенного государства, приглашает в белорусскую столицу следователей из образования, которое никем не признается в качестве субъекта международного права. Вообще никем, даже РФ, которая оккупировала отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеЛукашенко признал "республики" на Донбассе: у Кравчука заявили о потере Минском нейтралитетаЛукашенко, который считает, что соблюдает закон, приглашает допрашивать гражданина Республики Беларусь людей, которые, согласно всем юридическим нормам, не являются не то что следователями, а вообще никем не являются - просто самыми обычными бандитами, присвоивших функции работников правоохранительных органов.

На оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей нет никаких правоохранительных органов, нет никаких госструктур - просто оккупационные администрации, работники которых получают прямые указания от оккупантов из российских спецслужб. Однако никакими юридическими нормами это не регулируется.

Можно спросить, а когда Лукашенко вообще таким стал? Что с ним случилось? Может, он просто мстит Украине за то, что наша страна присоединилась к санкциям ЕС, запретила белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Украину и не позволяет теперь использовать воздушное пространство РБ для пролетов украинских авиационных компаний? Конечно, нет.

Лукашенко был таким всегда - с 1994 года. Да, он пришел к власти, используя лозунги борьбы с коррупцией, ведь это любимые лозунги российских спецслужб и популистов на постсоветском пространстве - они всегда под этими лозунгами приходят к власти, чтобы установить диктатуру. Под этими лозунгами приходил к власти не только Александр Лукашенко - обещал бороться с олигархами и Владимир Путин. Ну, и у нас, в Украине, вы сами видите, что происходило и происходит. Однако, запомнился своим соотечественникам Лукашенко вовсе не тем, что он боролся с коррупцией, а тем, что занимался политическими убийствами своих политических оппонентов, которые исчезли в неизвестном направлении, и до сих пор никто не может понять, что с ними произошло.

Читайте такжеОткрытие рейсов Белавиа в Крым: Киев пригрозил Лукашенко ГаагойИ это не информация из белорусских оппозиционных источников - об этом можно узнать из документальных фильмов, которые были продемонстрированы на российском телевидении тогда, когда Владимир Путин не находил общего языка с Александром Лукашенко. Именно тогда и россияне, и белорусы узнали о том, что в Беларуси есть настоящие эскадроны смерти, и что руки их белорусского правителя - давно в крови, еще с 90-х годов. Именно поэтому Лукашенко всегда был под санкциями цивилизованного мира.

Это здесь, в Украине, существовала иллюзия, что этот профессиональный палач является гарантом безопасности. Это здесь, в Украине, огромное количество наших с вами соотечественников всегда желали, чтобы руководителем в нашей стране был такой, как Лукашенко. Им убийств было мало во времена Сталина - не напились крови, хотели еще. Ну и, конечно, хотели "порядка".

Ведь убийства и чистые улицы - это мечта любого настоящего "совка". И Лукашенко соответствует этой модели на все 100%. Поэтому украинский совок все время ходит и ищет, кто из украинских политиков может быть похож на этого убийцу и палача.

Теперь как-то неудобно получается - этот убийца и палач приглашает других убийц и палачей, чтобы они приняли участие в допросе человека, который освещал информацию на защиту территориальной целостности Украины от этих самых убийц и палачей, от российских спецслужб и их бандитов-наемников.

Теперь этот убийца и палач обсуждает с Владимиром Путиным возможность прямых рейсов белорусских авиакомпаний в оккупированный Крым. Как видим, он готов признать и аннексию Крыма, и даже оккупацию Донбасса. Готов сотрудничать даже с оккупационными администрациями - только чтобы понравиться Кремлю и продолжать получать какие-то деньги, чтобы продолжать грабить Беларусь и издеваться над белорусским народом.

Вот такой человек десятилетиями нравился миллионам украинцев. Вот такой режим считался здесь лучшим образцом того, как нужно управлять государством. Думаю, что многим людям, которые считали Лукашенко неким образцом правильного управления и порядка, которые рассказывали своим знакомым, какие замечательные в Беларуси дороги, стоит задуматься над собственным психическим здоровьем и нравственностью.

А таких "зрад" со стороны Лукашенко будет еще немало.

Александр Лукашенко Роман Протасевич
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