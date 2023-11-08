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Украинскому народу сейчас не до дешевых разговоров о Залужном

Юрий Радухин
8 ноября 2023, 06:10
Непутевым политиканам следует срочно оставить свою привычную профессиональную грязь, хотя бы на времена после победы.
Украинскому народу сейчас не до дешевых разговоров о Залужном
Валерий Залужный / коллаж: Главред, фото: t.me/CinCAFU, командование Объединенных Сил ВСУ

Непутевые, оставьте Залужного!

Залужный для украинского народа уже часть национального героического эпоса.

Его статус в обществе выше любых политиков и политиканов.

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Все они на фоне Залужного выглядят, как пустячные. За время войны (именно благодаря Залужному) ВСУ превратились в самостоятельный политический институт, с которым власть и политикум должны считаться!..

Ведь ВСУ на сегодня наиболее мощный политический институт!

Во время войны политикам категорически нельзя заниматься политиканством и предвыборным пиаром.

Непутевым политиканам следует срочно оставить свою привычную профессиональную грязь, хотя бы на времена после победы.

Национальная политика уже давно напоминает выступления секты на манеже цирка.

Но украинскому народу сейчас не до дешевых развлечений с клоунами на политическом манеже!

Кто такой Юрий Радухин

Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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война в Украине Валерий Залужный Юрий Радухин
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