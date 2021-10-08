Экс-спикер Дмитрий Разумков намекнул на дальнейшую политическую карьеру / УНИАН

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого накануне уволили народные депутаты, намекнул на то, что в будущем может баллотироваться в президенты.

Понятно, что сейчас у него еще далеко не те позиции, с которыми можно стартовать на выборах президента. А судя по его выверенному выступлению, он хорошо подготовился и явно не собирается пополнять эскадрилью сбитых летчиков.

Однако очень часто бывает так, что случается не так, как хочется. Украинский избиратель не любит правильных мальчиков, должна быть харизма, поскольку украинская политика - лидерская. Пока он является привлекательным объектом для политических инвестиций - из него могут сделать "точку сбора" оппозиции против Зеленского, но этого все еще мало, чтобы говорить о шансах стать президентом.

Серьезность его намерений обозначится, если он сумеет сформировать хотя бы депутатскую группу и найти 17 единомышленников в Верховной Раде - пока это некая интрига. Если у него этого не получится, то и дальше будет то же самое - он будет гостем на эфирах, но потихоньку может скатиться к судьбе других спикеров, которые имели большие политические амбиции и для которых кресло спикера оказалось высшей точкой политической карьеры.

Если же Разумков решится присоединиться к противникам Зеленского, то это, скорее, сыграет ему "в минус". Дело в том, что он может оказаться удобной ширмой для старых политиков. Но антирейтинг Порошенко никуда не исчез, и в случае его с Разумковым для последнего это будет репутационным уничтожением. Точно также, как и любые публичные союзы со старыми политиками.

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Читайте также"Слуги народа" озвучили главные причины отставки РазумковаОднозначно, после увольнения Разумкова, работа Рады ускорится. Но мы должны осознавать, что в этом варианте мы получаем суперпрезидентскую республику, где у Верховной Рады будет сугубо техническая функция. А то, что было осенью 2019 года, когда парламент показал невиданные ранее темпы работы, покажется "цветочками".

После Трускавца программа максимум должна была увенчаться 226 голосами за отставку Разумкова. Чуть-чуть не дотянули, но с точки команды президента, съездили не зря - фронда притихла, а с колеблющимися поработали. И это - показатель того, что если президент чего-то хочет, то он этого добивается.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда