Украинизация с исключениями: как на практике будет работать языковой закон

В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона / УНИАН

С 16 июля в Украине вступили в силу очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь на украинский язык, помимо сферы обслуживания, переведут сферы культуры и развлечений, туризма, книгоиздания и кинопроизводства.

Вопрос украинизации для Украины болезненный и обсуждается не первое десятилетие. Мне кажется несколько странной дискуссия насчет украинского языка в контексте официальных и массовых мероприятий. Параллельно можно разговаривать на каком угодно языке – хоть на французском, русском или узбекском, но глобально все должно быть на украинском, так как мы живем в Украине.

Вместе с этим мы живем в стране, в которой в наследство пришло огромное количество мнимых бюрократических штук – мы принимаем решение что-то внедрить или запретить, при этом это все носит популистский характер, так как технически и финансово система к принятию таких решений не готова.

Если с дубляжом и ведением мероприятий все понятно – в этом случае люди переходят на украинский язык и оперативно его учат, но в случае с корпоративами, закон не считает его массовым мероприятием и ведущие могут вести их на каком угодно языке (и тут мы логически понимаем, что основной доход ведущих как раз происходит именно тут). Поэтому с точки зрения бизнеса, новые правила ничего для них не изменят. А в условиях карантинного дефицита для них это совершенно не проблема – перейти на украинский язык.

Читайте такжеВ Украине хотят отменить обязательную озвучку фильмов на украинском языкеУверен, что организаторы локальных мероприятий и туров артистов, которые поют на украинском языке, не готовы к синхронизации и к переводу – технически не совсем понятно, как во время живого выступления русскоязычного артиста в зале, неадаптированном под это, будет проводиться контроль. В таком случае организатор будет нести немалые дополнительные расходы. А это означает дополнительное повышение стоимости билетов для зрителей и слушателей.

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Что касается русскоязычных артистов, которые начали активно гастролировать в Украине, то для них лазейка продумана в законе изначально, так как есть исключение для исполнения песен на другом языке, если того требует творческий замысел. Потому если Баста или Меладзе не говорят на украинском языке и подводки к песням написаны на русском, то это можно счесть творческим замыслом в едином концерте и доказать обратное будет сложно – это все равно, что определять, что пошло, а что нет.

Поэтому все будут прикрываться этим "творческим замыслом" и соотношение наличия украинских и российских артистов на гастролях в Украине особо не изменятся.

Денис Путинцев, продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany, специально для Главреда