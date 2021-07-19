УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украинизация с исключениями: как на практике будет работать языковой закон

Денис Путинцев

Продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany

19 июля 2021, 06:30

Для русскоязычных артистов, которые начали активно гастролировать в Украине, в законе уже продумана лазейка.

Украина,флаг
В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона / УНИАН

С 16 июля в Украине вступили в силу очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь на украинский язык, помимо сферы обслуживания, переведут сферы культуры и развлечений, туризма, книгоиздания и кинопроизводства.

Вопрос украинизации для Украины болезненный и обсуждается не первое десятилетие. Мне кажется несколько странной дискуссия насчет украинского языка в контексте официальных и массовых мероприятий. Параллельно можно разговаривать на каком угодно языке – хоть на французском, русском или узбекском, но глобально все должно быть на украинском, так как мы живем в Украине.

Вместе с этим мы живем в стране, в которой в наследство пришло огромное количество мнимых бюрократических штук – мы принимаем решение что-то внедрить или запретить, при этом это все носит популистский характер, так как технически и финансово система к принятию таких решений не готова.

Если с дубляжом и ведением мероприятий все понятно – в этом случае люди переходят на украинский язык и оперативно его учат, но в случае с корпоративами, закон не считает его массовым мероприятием и ведущие могут вести их на каком угодно языке (и тут мы логически понимаем, что основной доход ведущих как раз происходит именно тут). Поэтому с точки зрения бизнеса, новые правила ничего для них не изменят. А в условиях карантинного дефицита для них это совершенно не проблема – перейти на украинский язык.

Читайте такжеВ Украине хотят отменить обязательную озвучку фильмов на украинском языкеУверен, что организаторы локальных мероприятий и туров артистов, которые поют на украинском языке, не готовы к синхронизации и к переводу – технически не совсем понятно, как во время живого выступления русскоязычного артиста в зале, неадаптированном под это, будет проводиться контроль. В таком случае организатор будет нести немалые дополнительные расходы. А это означает дополнительное повышение стоимости билетов для зрителей и слушателей.

Реклама

Что касается русскоязычных артистов, которые начали активно гастролировать в Украине, то для них лазейка продумана в законе изначально, так как есть исключение для исполнения песен на другом языке, если того требует творческий замысел. Потому если Баста или Меладзе не говорят на украинском языке и подводки к песням написаны на русском, то это можно счесть творческим замыслом в едином концерте и доказать обратное будет сложно – это все равно, что определять, что пошло, а что нет.

Поэтому все будут прикрываться этим "творческим замыслом" и соотношение наличия украинских и российских артистов на гастролях в Украине особо не изменятся.

Денис Путинцев, продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany, специально для Главреда

языковой закон Денис Путинцев новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ксения Мишина показала упругие бедра в тугом купальнике и свела с ума своей красотойКсения Мишина показала упругие бедра в тугом купальнике и свела с ума своей красотой В моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый деньВ моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый день Самая вкусная закуска: рулетики из огурцовСамая вкусная закуска: рулетики из огурцов Интимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурорИнтимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурор Туристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортахТуристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах

Последние новости

07:45

Что станет самым болезненным ударом по России

07:23

Разрушительное наводнение в Германии: большая вода спровоцировала экологическую катастрофу Фото Видео

07:10

Большая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по Донбассу Видео

06:39

Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса в Украине Видео

06:30

Украинизация с исключениями: как на практике будет работать языковой закон мнение

Реклама
06:02

Две модные французские стрижки 2021 на короткие волосы, которые не требуют укладки Видео

05:28

Защита Украины и СП-2 как оружие России: дипломат оценил итоги переговоров Байдена и Меркель Видео

05:03

Гороскоп на 19 июля 2021 для всех знаков Зодиака: путешествия или разрыв отношений

04:22

Новый вирус-убийца: в Китае умер первый человек от болезни обезьян

03:50

В моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стиль Видео

03:02

Названы пять продуктов для укрепления иммунитета Видео

02:16

"Много снега и морозы": синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

01:37

Путину невыгодно встречаться с Зеленским: у Ермака раскрыли причину

00:51

Миллионы комаров заполонили небо: в России пронесся огромный смерч из кровососущих насекомых Видео

00:19

Что нужно сделать перед выходом из дома: 10 примет на удачу Видео

18 июля, воскресенье
23:29

Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев Видео

22:20

Прострелены голова и спина: в Черкасской области разборки закончились стрельбой, есть раненые Видео

22:10

Скандал в Токио: мужчина прямо на трибунах Олимпийского стадиона изнасиловал работницу Видео

21:33

В Украину несется опасный северный циклон с ураганом Видео

21:31

"Могли взять Донецк": Саакашвили раскрыл разговор с экс-главой ЦРУ в 2014 году

Реклама
21:11

Климатологи бьют тревогу и прогнозируют вслед за наводнениями в Европе новую опасность Видео

20:49

Названы 6 простых привычек, которые приведут вас к успеху Видео

20:26

В Одесской области проститутки устроили драку из-за клиента-турка Видео

20:10

Ксения Мишина показала, с кем развлекается после расставания с Эллертом

19:47

Африканская жара возвращается: названа дата новой волны дикого пекла Видео

19:37

Вспышка COVID-19 и штамм Дельта в Украине: врач оценила сценарий атаки нового коронавируса Видео

19:30

"Пандемия" неизбежно аукнется самой настоящей эпидемией психических расстройств мнение

19:20

К нападению причастны сотрудники СБУ: появились неожиданные детали атаки на пограничников

19:06

"Ищут по всему городу": под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медбрата и сбежал из больницы Видео

18:51

"Украина развернется на Восток": у Ермака пригрозили Западу из-за дружбы с Россией Видео

18:44

Приметы на 19 июля: что нельзя делать в Сысоев день и как уберечься от беды Видео

18:35

Схватил за ногу и уронил на арену: в цирке России медведь дважды напал на артистку Видео

18:11

Медузы жалят и нападают на всех: туристы показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке Видео

17:12

"Водитель года": в Киеве дама за рулем врезалась в ТРЦ и опрокинула будку парковщика на авто Видео

17:04

Инфекционист назвал сроки более опасной волны коронавируса в Украине Видео

16:25

Цены на продукты рекордно взлетят: к чему готовиться украинцам Видео

16:14

Украину атакуют грозы, град и шквалы: синоптики объявили штормовое предупреждение Видео

16:13

"У нас все на русском": в Киеве компания зашкварилась, отказав в работе украиноязычной девушке Видео

15:55

Что нельзя делать с деньгами в новолуние и полнолуние: как привлечь достаток и не остаться без денег Видео

15:31

"Заломайте чмо, придурок": в Одессе сняли с авиарейса авторитета-антимасочника Видео

Реклама
15:25

В моду вошли седые волосы, и больше не нужно отвергать естественную красоту Видео

15:09

Капсула времени: на вершине Говерлы нашли бутылку с записками 50-летней давности

15:04

Готовим самый вкусный и полезный домашний кетчуп: пошаговый рецепт с видео Видео

14:58

Ультиматум России и беспомощность ОБСЕ: у Кравчука назвали "хулиганством" диалог по Донбассу Видео

14:47

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для каждого знака Зодиака Видео

14:36

На границе с Россией напали на пограничников и отобрали у них оружие

14:10

Два укола Moderna – и путь в ЕС открыт: вакцина из США поможет получить международный COVID-паспорт Видео

13:46

В моде слипоны – чрезвычайно удобная обувь, которую в 70-х подарил миру основатель Vans Видео

13:37

Шокирующие кадры наводнения в Западной Европе: более 170 погибших, сотни пропали без вести Видео

13:34

В Затоке нашли тело пропавшего 13-летнего мальчика: утонул в море вместе с отцом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять