УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украинизация по-большевистски: чем чревато принуждение к украинскому языку

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

21 июля 2021, 19:40

Способы продвижения государственного языка в Украине далеки от разумных и прагматичных.

Практика внедрения экзамена по украинскому языку может иметь обратный желаемому результат
К украинскому языку у нас принуждают большевистскими методами / фото: УНН

Человек, который работает на государство, должен в полном объеме владеть украинским языком. Это не обсуждается, а потому введение практики экзаменов по языку для чиновников вполне оправдано.

Однако народные депутаты, которые, по словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, тоже должны будут сдавать экзамен – это немного другая история, ведь речь идет о людях, которых избирает народ. А народ у нас – разный. Например, на Закарпатье в Береговском и Виноградовском районе чаще услышишь венгерскую речь, нежели украинскую. Так же и на Буковине. В горных районах Закарпатья такая смесь всего, что даже человек, владеющий украинским языком, может не понять местного жителя.

Потому делать экзамен на знание языка обязательным и для нардепов – это уже перебор. Впрочем, тут играет роль моральный фактор: если ты представляешь украинское государство, тебя не должны заставлять учить его язык силой закона, это – твой моральный долг.

К тому же, в Украине "языковый вопрос" уже давно на знамени тех, кто себя называет самым большим патриотом. Но, честно говоря, ничего, кроме вреда, деятельность этих "мовоозабоченных" не приносит.

Посмотрите на нашу техническую интеллигенцию: разве Антонов владел в совершенстве украинским языком, когда создавал самолеты в Киеве? Разве владели им харьковчане, которые производили атомные турбины, или николаевские корабелы?

Реклама

У нас украинский язык насаждается зачастую по-большевистски, только процесс окрашен в сине-желтые цвета. Такой подход будет работать во вред государству. Потому что вопрос языка у нас становится маркером "свой-чужой", а это, как правило, свидетельствует о наличии конфликта. И у нас этот конфликт перманентно подогревается.

Так что чиновники и правоохранители должны экзаменоваться на знание украинского языка, к этому вопросов нет. А депутаты – вряд ли.

Читайте такжеУкраинизация с исключениями: как на практике будет работать языковой законТакже под вопросом и информационное пространство, медиа. Украинизация этой сферы, боюсь, даст результат, обратный желаемому. Это могут подтвердить медиаменеджеры, руководство телекомпаний и радиостанций: они ощутили, что после введения языковых квот была утрачена серьезная часть аудитории. Нельзя закрывать глаза на реальность, посмотрите хотя бы на соотношение запросов в Google – это сильно отличается от того, что нам подают политики, которые крепко озабочены продвижением украинского языка. И то, как они это делают, далеко от разумного и прагматичного, а также от тех европейских стандартов, к которым они так часто призывают.

Кроме того, существует риск, что мы вместе с теми, кто не знает украинского языка, отсеем и хороших специалистов, что в итоге пойдет во вред государству. Ведь вопрос языка – это в том числе и вопрос комфорта. А если тебе создают условия, в которых ты выглядишь как инородный элемент в своей стране, ты стремишься покинуть ее. Самые рьяны промоутеры украинского языка кричат "Чемодан, вокзал, Россия!", что в итоге служит одной из причин, почему треть николаевских корабелов сегодня занимается модернизацией флота Российской Федерации, а не Украины, то есть работают на Путина. Кто от этого выигрывает? Мы 15 лет не можем построить свой украинский корвет, а Россия полным ходом проводит модернизацию своего флота, в том числе за счет мозгов и рук наших сограждан, которые перебрались в РФ.

Если научно-техническую интеллигенцию (инженеров, конструкторов, айтишников) начать принудительно украинизировать, они просто сбегут из страны.

Все это в итоге приводит к архаизации украинского общества и потере тех сфер, в которых у Украины были серьезные заделы. Такими темпами наших гуманитариев, которые так любят поумствовать на эту тему, будет просто не на что содержать.

Читайте такжеНовые бои за мову: почему Зеленский напрасно косплеит Порошенко

Еще один риск – будет ли этот экзамен обязателен для всех в одинаковой мере, и не получится ли так, что будут строго спрашивать только с русскоязычных, а те люди, которые приезжают к нам работать на высокие должности в министерства и набсоветы с Запада, встретят более мягкий подход. И такая постановка вопроса целиком уместна, потому что мы не можем похвастаться тем, что у нас закон один для всех.

К примеру, у нас беспрецедентно долго работал министр внутренних дел Аваков, который в своем знании украинского языка даже Азарова с его "кровосисями" не превзошел. За семь лет он язык не выучил, но его за это никто не лишил кресла. То же самое можно сказать и об иностранцах в нашем правительстве или наблюдательных советах. Хотя, нужно признать, некоторые иностранцы, работая в Украине, довольно быстро (в течение года), освоили украинский язык, но кто-то из них спокойно говорил на русском языке, и никто не делал из этого трагедии.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

украинский язык языковой вопрос Тарас Креминь Андрей Золотарев языковые квоты украинизация
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Украину несется опасный северный циклон с ураганомВ Украину несется опасный северный циклон с ураганом Встреча Байдена и Меркель: печальный итог для УкраиныВстреча Байдена и Меркель: печальный итог для Украины Приметы на 21 июля: что нельзя делать и как уберечься от бедыПриметы на 21 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудамМагнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам На границе с Россией напали на пограничников и отобрали у них оружиеНа границе с Россией напали на пограничников и отобрали у них оружие

Последние новости

19:47

Удар по России и поддержка Украины: в Госдепе раскрыли детали слов Байдена в адрес Путина в Женеве

19:46

Газовая атака и кавказец с пистолетом: на Крещатике случилась массовая драка, досталось и очевидцам Видео

19:40

Украинизация по-большевистски: чем чревато принуждение к украинскому языку мнение

19:09

Ксения Мишина показала аппетитные формы в ярком наряде

19:09

Ракета-пенис, Доктор Зло и налоги: в соцсетях высмеяли полет Джеффа Безоса в космос

Реклама
19:03

Amazon снимает сериал по роману Сыны Ананси Нила Геймана

18:43

ПриватБанк блокирует карты украинцев на 120 дней: что нужно знать, чтобы избежать этого Видео

18:36

Удар по кошелькам жителей Киева: у Кличко взвинтят коммунальные тарифы на 30-40% Видео

18:22

Совместная песня Mаneskin и Go-A оказалась фейком

18:12

Электронная очередь в детский сад: как она работает в Украине Видео

18:09

"Поздравляю, Шарик, ты балбес": на Донбассе потроллили всех, кто получил паспорт РФ от Путина Видео

18:05

Министр Чернышов может быть кандидатом в премьеры вместо Шмыгаля - блогер

17:51

В аэропорту Львова взорвали ноутбук туристки: сапёры спутали его с бомбой Видео

17:40

"Борщ или смерть": хитрая бабуля в Киеве днем "косит" деньги с прохожих, а ночью губит щенков Видео

17:34

В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера Видео

17:32

Мощная поддержка США и судьба Северного потока-2: у Байдена объявили о деталях визита Зеленского Видео

17:08

Когда День подруги 2021: дата и традиции праздника

16:59

"Тариф на свет для украинцев повысят по-любому": в Нацкомиссии по энергетике объяснили, почему Видео

16:53

Северный поток-2 заработает, а Украина ничего не получит: в США назвали худший сценарий для Киева Видео

16:38

Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам Видео

Реклама
16:32

Называла языковой закон "фашистским": из Драгоманова уволили скандальную профессоршу Бильченко

16:28

Знаменитая украинская певица призналась, как перестала быть чайлд-фри

16:21

Когда полнолуние в июле 2021: что нельзя делать и кому улыбнется удача

16:20

"А что случилось?": в Киеве водолазы искали утопленницу, но она их нашла первой

16:13

Самый плохой сценарий: чем грозит замена Тарана на Верещук мнение

16:12

Как омолодить свою иммунную систему: легкие способы Видео

16:10

"Полюбить россиян": в Польше предложили "закрыть глаза" на захват Крыма РФ Видео

15:45

Крах человеческой цивилизации в XXI веке: громкий прогноз 1972 года ученых из США начинает сбываться

15:31

В Киеве прорвало мост Патона: вода бьет фонтаном Видео

15:25

Раздробление МВД после отставки Авакова несет угрозу безопасности Украины - СМИ

14:56

Солистка группы Kazka стала участницей шоу Танці з зірками 2021

14:50

Била ногами и руками: в Польше местная жестоко отметилила украинку-продавщицу Видео

14:42

Холостячка Злата Огневич шаловливо подразнила мужчин невероятной фигурой

14:41

Давление США на Киев из-за Северного потока-2: у Байдена опровергли СМИ и объявили о помощи Украине Видео

14:40

Оформление пенсий по-новому: что нужно знать украинцам Видео

14:38

Сон под вентилятором: названы опасные последствия для здоровья Видео

14:31

Шалости с хорошим концом - начались съемки украинского фильма Соседка

14:30

Какие продукты нельзя хранить рядом друг с другом и почему это опасно Видео

14:22

В Украине строят первый многоквартирный стальной дом: в Мариуполе уже сводят 1-й этаж

14:16

Монастырский назвал халтуру с трубами предварительной причиной аварии на Ривнеазоте Видео

Реклама
14:09

"Плакать хочется - испоганили хороший сериал": в Сети возмутились переводом "Сватов" на украинский Видео

14:07

В разгар пандемии "Большая стройка" Зеленского создала более 200 рабочих мест - ОП

13:49

"С ног до головы": как недостаток сна влияет на каждую часть тела Видео

13:36

Лилия Яма разделась и свела с ума поклонников шикарными формами

13:33

Воды по пояс и плавающие машины: дожди на Закарпатье превратили несколько сел в реки Видео

13:31

Казанская икона Божией Матери: когда праздники и что отмечает Украина

13:06

Жара +30 придет на смену мощным ливням: синоптик предупредила о резкой перемене погоды Видео

13:03

США якобы попросили Украину помалкивать о Северном потоке-2: у Зеленского ответили Видео

12:17

Рост тарифов и липовые долги: украинцев готовят к изменениям в оплате коммуналки Видео

11:58

Порча лавки в Киеве: пенсионерку накажут, а дебошир придумал новый способ не давать соседям спать Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять