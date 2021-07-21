Украинизация по-большевистски: чем чревато принуждение к украинскому языку

К украинскому языку у нас принуждают большевистскими методами / фото: УНН

Человек, который работает на государство, должен в полном объеме владеть украинским языком. Это не обсуждается, а потому введение практики экзаменов по языку для чиновников вполне оправдано.

Однако народные депутаты, которые, по словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, тоже должны будут сдавать экзамен – это немного другая история, ведь речь идет о людях, которых избирает народ. А народ у нас – разный. Например, на Закарпатье в Береговском и Виноградовском районе чаще услышишь венгерскую речь, нежели украинскую. Так же и на Буковине. В горных районах Закарпатья такая смесь всего, что даже человек, владеющий украинским языком, может не понять местного жителя.

Потому делать экзамен на знание языка обязательным и для нардепов – это уже перебор. Впрочем, тут играет роль моральный фактор: если ты представляешь украинское государство, тебя не должны заставлять учить его язык силой закона, это – твой моральный долг.

К тому же, в Украине "языковый вопрос" уже давно на знамени тех, кто себя называет самым большим патриотом. Но, честно говоря, ничего, кроме вреда, деятельность этих "мовоозабоченных" не приносит.

Посмотрите на нашу техническую интеллигенцию: разве Антонов владел в совершенстве украинским языком, когда создавал самолеты в Киеве? Разве владели им харьковчане, которые производили атомные турбины, или николаевские корабелы?

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У нас украинский язык насаждается зачастую по-большевистски, только процесс окрашен в сине-желтые цвета. Такой подход будет работать во вред государству. Потому что вопрос языка у нас становится маркером "свой-чужой", а это, как правило, свидетельствует о наличии конфликта. И у нас этот конфликт перманентно подогревается.

Так что чиновники и правоохранители должны экзаменоваться на знание украинского языка, к этому вопросов нет. А депутаты – вряд ли.

Читайте такжеУкраинизация с исключениями: как на практике будет работать языковой законТакже под вопросом и информационное пространство, медиа. Украинизация этой сферы, боюсь, даст результат, обратный желаемому. Это могут подтвердить медиаменеджеры, руководство телекомпаний и радиостанций: они ощутили, что после введения языковых квот была утрачена серьезная часть аудитории. Нельзя закрывать глаза на реальность, посмотрите хотя бы на соотношение запросов в Google – это сильно отличается от того, что нам подают политики, которые крепко озабочены продвижением украинского языка. И то, как они это делают, далеко от разумного и прагматичного, а также от тех европейских стандартов, к которым они так часто призывают.

Кроме того, существует риск, что мы вместе с теми, кто не знает украинского языка, отсеем и хороших специалистов, что в итоге пойдет во вред государству. Ведь вопрос языка – это в том числе и вопрос комфорта. А если тебе создают условия, в которых ты выглядишь как инородный элемент в своей стране, ты стремишься покинуть ее. Самые рьяны промоутеры украинского языка кричат "Чемодан, вокзал, Россия!", что в итоге служит одной из причин, почему треть николаевских корабелов сегодня занимается модернизацией флота Российской Федерации, а не Украины, то есть работают на Путина. Кто от этого выигрывает? Мы 15 лет не можем построить свой украинский корвет, а Россия полным ходом проводит модернизацию своего флота, в том числе за счет мозгов и рук наших сограждан, которые перебрались в РФ.

Если научно-техническую интеллигенцию (инженеров, конструкторов, айтишников) начать принудительно украинизировать, они просто сбегут из страны.

Все это в итоге приводит к архаизации украинского общества и потере тех сфер, в которых у Украины были серьезные заделы. Такими темпами наших гуманитариев, которые так любят поумствовать на эту тему, будет просто не на что содержать.

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Еще один риск – будет ли этот экзамен обязателен для всех в одинаковой мере, и не получится ли так, что будут строго спрашивать только с русскоязычных, а те люди, которые приезжают к нам работать на высокие должности в министерства и набсоветы с Запада, встретят более мягкий подход. И такая постановка вопроса целиком уместна, потому что мы не можем похвастаться тем, что у нас закон один для всех.

К примеру, у нас беспрецедентно долго работал министр внутренних дел Аваков, который в своем знании украинского языка даже Азарова с его "кровосисями" не превзошел. За семь лет он язык не выучил, но его за это никто не лишил кресла. То же самое можно сказать и об иностранцах в нашем правительстве или наблюдательных советах. Хотя, нужно признать, некоторые иностранцы, работая в Украине, довольно быстро (в течение года), освоили украинский язык, но кто-то из них спокойно говорил на русском языке, и никто не делал из этого трагедии.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда