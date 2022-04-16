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Украине приходится разгребать последствия нерешительности Запада

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

16 апреля 2022, 13:11

Сегодня речь идёт о жизни и смерти человечества. Но реально борется за это только Украина и украинцы, отдавая за это свои жизни.

война в Украине
Запад хочет разобраться с Россией ценой жизни украинцев / Reuters

Украине критически важно, чтобы Запад ввёл эмбарго на углеводороды. Пока что тотально этого сделать там не решаются, особенно ряд стран старой Европы - Франция и Германия. Путин только на торговле нефтью получает на войну 1 млрд$ в день. Эмбарго не вводится странами Европы только из экономических соображений. Экономисты посчитали, что ВВП в Германии и Франции в течении нескольких лет упадёт на 2-3%. Пока поставки углеводородов не будут дифференцированы и компенсироваться от других поставщиков. В 2020 -2021 году - в разгар пандемии ковида - падение ВВП в развитых странах составило (-5%). И что кто-то умер в Европе с голоду?

Сегодня речь идёт о жизни и смерти человечества. Но реально борется за это только Украина и украинцы, отдавая за это свои жизни. Существует один путь прекратить войну быстро - это перекрыть в РФ поток нефтедолларов. Эмбарго. И вы, господа, торгуетесь "на сколько у вас подорожает бензин?". И этот мир называет себя цивилизованным.

Вместе с тем, Запад желает Победы над рашистами Кремля руками и ценой жизни украинцев. Он желает покончить с проблемой вечной угрозы и ядерного шантажа, исходящего от Кремля. Пресловутая битва на Донбассе (якобы роковая, решающая) начнётся с дня на день. Рашисты превосходили Украину в живой силе и количестве вооружения. ВСУ превосходит рашистов в моральном духе и искусстве ведения войны. Залогом Победы над рашистами является широкий спектр поставок Западом современного вооружения в достаточных объёмах. На днях в медиа опубликовали последнюю поставку вооружения США на 1 млрд. Среди прочего уже есть тяжёлое наступательное вооружение. Артиллерия - гаубицы 155 калиб. (18 штук); дроны камикадзе последнего поколения 300 штук. И т.д. Я привёл количество и оно смехотворно. Гаубиц должно быть не менее 250 штук. Дронов-камикадзе 2500-5000 штук и т.д. Это если нужна Победа в битве за Донбасс!

При всём прагматизме и умении планировать, в Белом Доме и Пентагоне, Сенате и Конгрессе как-то так вышло, что жизненно важный для Украины закон "О Ленд Лизе Украине" завис. Конгрессмены ушли на каникулы и не проголосовали его. Вместе с тем, в Украине время до начала сражения на Донбассе идёт на часы и времени ждать когда Конгресс вернётся с каникул у Украины не осталось.

В минуты мира роковые как-то оно всё неуклюже, господа партнёры.

Читайте такжеВосточный сосед идёт вразнос: когда в Европе начнется новая войнаПри этом в части поддержки Украины вовремя радует отношение Великобритании и премьера Бориса Джонсона. Здесь помощь вовремя и в достаточных объёмах. В державе чувствуется традиция выполнения джентльменских обещаний и поведения.

viber
война в Украине
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