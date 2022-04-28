Украине предстоит битва не только за Донбасс, но и за весь юг

Оккупанты не оставляют попыток захватить Мариуполь и готовит его к "присоединению" к РФ / Reuters

Почитал паблики Мариуполя.

Последние новости - местный гауляйтер Иванющенко обещает мариупольцам, что город присоединят не к "ДНР", а к Ростовской области.

Местные пишут, что детей уже заставляют подписывать в школах тетради "Мариуполь, Ростовская область". Всего их две осталось целых на весь город.

С одной стороны, может показаться, что очередная пропагандистская дичь а-ля 2014-й. Когда перед "референдумом" 11 мая людям в Донецкой области обещали, что все будет как в Крыму и область присоединят к РФ. И люди верили. А многие просто не понимали, за что голосовали.

К чему это я.

Путлер заверяет после проигрыша битвы за Киев, что цель "спецоперации" - выход на границы Донецкой и Луганской областей.

Казалось бы, для этого и нужно взять Мариуполь. Ну и коридор в Крым, естественно.

Еще один маркер - сейчас идут вбросы даже на уровне депутатов Госдумы о переименовании Крыма в Таврическую губернию. После "референдума" в Херсонской области и присоединения оккупированных территорий к РФ.

Так что вполне допускаю, что все эти слухи про создание "ХНР" - лишь отвлекающий маневр.

И после проведения имитации голосования в середине мая (по последним данным), Мариуполь могут действительно "присоединить" к Ростовской области, а Херсон с прилегаюшими территориями - к Крыму.

Во-первых, те же мариупольцы, даже "упоротые ватники" и коллаборанты, за 8 лет насмотрелись и наслушались историй от ближних родственников о прелестях жизни в "ДНР". И уж точно не горели желанием повторить участь глупых донетчан-пенсионеров (а именно они составили костяк тех, кто побежал на "референдумы"), которые мечтали о российских пенсиях и возврате молодости под песни Кобзона.

Тем более - после тотального разрушения города, уничтожения их жилищ, утраты средств к существованию и работы. Даже самые недалёкие понимают, что на восстановление города из пепла уйдут годы, если не десятилетия.

Особенно в реалиях "ДНР", где жизненный уровень, зарплаты и пенсии существованно уступали украинским. Тем более в Мариуполе, который стал "витриной" подконтрольного Украине Донбасса.

Читайте такжеПоследний резерв Путина: почему России позарез нужно втянуть Приднестровье в войну против УкраиныИ никакие басни гауляйтеров о "сладкой жизни" в "республике" после "освобождения" их не устроят.

Если в Донецке, Горловке и меньших городах (чем меньше населённый пункт - тем все печальнее), не наладили за 8 лет нормальную жизнь и тем более не восстановили разрушенную инфраструктуру (при гораздо меньшем уроне), то что уж говорить о Мариуполе, который рашисты стёрли с лица Земли.

И сейчас продолжают уничтожать градообразующее предприятие - "Азовсталь", которое проще будет заново построить, чем восстановить.

То есть никакой работы для оставшихся в городе более 100 тысяч жителей не будет.

А вот для коллаборантов и "молчаливого запуганного большинства" после того террора, которым сейчас занимаются оккупанты, присоединение к РФ может хоть как-то "проканать".

Естественно, с обещаниями российских пенсий и зарплат, которых они наслушались от скабеевых и прочей пропагандистской швали. Ведь смотрели и слушали многие - факт.

Во-вторых, и это главное, путлер прекрасно осознает, что единственный даже теоретический путь удержать вновь оккупированные территории в среднесрочной перспективе - это их аннексия по модели Крыма.

Иначе рано или поздно ВСУ, получив серьёзное подкрепление в вооружении, включая авиацию (уже идут разговоры об этом), обязательно их отвоюет после контрнаступления. И достаточно быстро. Ведь ресурсы рашистской армии тают с каждым днем, а мы получаем новейшие образцы вооружений.

И часики тикают все быстрее.

Запад уже окончательно определился. Так что постараться как можно быстрее захватить побольше территорий, а затем провести там псевдореферендумы и моментально "присоединить", внеся поправки в "конституцию", как это было в 2014-м с Крымом - единственный вариант для путлера хоть как-то "сохранить лицо" перед путиноидами и верхушкой своей стаи.

Поэтому неслучайно путлер в обращении к "законодательному собранию" в очередной раз махал "ядерной дубиной" перед Западом.

Читайте такжеВ российско-украинской войне случился перелом: мир решил сообща мочить Россию в сортиреС этим же и связано заявление Резникова о том, что впереди нас ждут очень сложные несколько недель. С этим же связана и раскачка ситуации в Приднестровье.

Реальная цель путлера - пробить корридор в Приднестровье и отрезать Украину от выхода к морю. И неслучайно возросли удары по всей территории Украины в последнее время, чтобы не допустить переброски подкрепления к югу.

Так что нужно приготовится не только к решающей битве за Донбасс, которая уже идет, но и за весь юг.