Украине нужны не переговоры, а победа над Россией

Переговоры и перемирие с Россией Украине в ближайшей перспективе не светят / Фото Reuters

Уже два с половиной месяца как жизнь каждого украинца и семьи в одну ночь перевернула война. Дни недели слились в один долгий бесконечный день, конца которому не видно. Украинцы абсолютно убеждены, что добро победит зло. Что Украина победит. Чувство неотвратимости победы крепнет с каждым днём и имеет для этого все основания. Особенно после нашей победы в первой фазе войны и создания международной анти-путинской коалиции. Закреплён результат программой Ленд Лиза и мощными потоками современного вооружения стран НАТО в Украину.

Украинское общество и политическое руководство державы едины как никогда во мнении, что нам мир на переговорах ценой капитуляции, потери суверенитета, земель и территориальной целостности - не нужен.

Однако серьёзной проблемой является то, что война идёт на территории Украины, разрушаются наши дома, сёла и большие города. Разрушается инфраструктура страны и производственные предприятия. Погибают тысячи гражданских людей, включая детей. Украина погружена в бесконечную трагедию и горе, о котором мы слышим и видим его ежедневно. Украинцы живут в атмосфере постоянного страха. Особенно тревожат ракетные обстрелы городов. В общественных местах часто приходится слышать "мы перед сном не знаем или утром проснёмся". Жизнь превратилась в игру орлянку с судьбой.

Переговоры и перемирие с мордором нам в ближайшей перспективе не светят. Традиция российской дипломатической школы использовать переговоры исключительно как способ обмана, маниакальное желание Путина уничтожить Украину и украинцев противоречит нашему желанию жить в своей суверенной стране. Здесь нет места для компромисса, который возможно достичь на переговорах для заключения Мира.

Поэтому у Украины не существует альтернативы победе над врагом. Война перешла в стадию изнурительной затяжной. Победа становится похожей на линию горизонта, которая всё время отодвигается от нас. Значит ракетные обстрелы будут продолжены неопределённое время. Будут продолжаться разрушения домов и городов, смерти среди гражданского населения.

Не было бы так обидно, если бы в мире не существовало средств избежать этого. Украина уже два месяца просит у наших партнёров "закрыть небо". Чтобы не прилетали смертоносные ракеты и бомбы. Чтобы сберечь жизнь людей и детей, дома и города. Но закрывать небо над Украиной наши партнёры пока отказываются. Украина просит "дайте нам необходимое для защиты неба вооружение, которое у вас есть". Тоже мы его пока не получили. Вашингтон и страны НАТО в этом вопросе крайне инертны, медленны. А это всё время, потеря которого стоит Украине тысячи жизней и разрушения страны.

Читайте такжеСами напросились: почему Украина выиграет в атаке на армию РФПринятый закон "О Ленд Лизе Украине" значительно расширяет возможности и ассортимент вооружения, которое партнёры по коалиции могут поставлять Украине. Современные комплексы ПВО и ПРО США, авиация - в состоянии "закрыть небо" над Украиной. Ленд Лиз позволяет нашей державе получить такие комплексы. Приходится слышать в качестве отговорок американцев "у вас нет обученных специалистов, которые смогли бы работать на комплексах Patriot; вам надо хотя бы год обучаться, чтобы использовать Patriot для защиты неба.

Когда есть желание что-то сделать, то находят способ. Когда его нет, то находят причину. Вполне реально и Patriot поставить в Украину в кратчайшие сроки, и укомплектовать их экипажем американских спецов, нанятых по контракту. Пока в течении года украинские военные будут год обучаться, небо над Украиной будет надёжно закрыто. Что спасёт тысячи жизней украинцев и защитит от разрушения наши дома и города. Сохранит Украину.