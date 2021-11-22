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Украине не стоит демонизировать проблему с мигрантами – хлопот они ей не доставят

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
22 ноября 2021, 06:29

Наша страна спокойно сможет переварить даже 100 тысяч мигрантов.

Украина не интересна мигрантам как постоянное место проживания
Украине не нужно опасаться мигрантов, ведь они ей не помешают при нынешней демографической ситуации / Фото Reuters

Госпогранслужба Украины предотвратила попытку 15 иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Беларуси. Но можно допустить, что такие попытки будут еще – мигрантам не запрещено появляться на территории Украины.

Однако повторение того, что мы наблюдаем в последние дни на белорусско-польской границе, в Украине крайне маловероятно. Мигрантам попросту нет смысла массово стремиться попасть в нашу страну. Украина же не будет содействовать штурму европейских границ, например, Польши. А в Беларуси подобные вещи происходят при содействии центральной власти, которая потворствует этому и де-факто бросает мигрантов на колючую проволоку, помогая им попасть в Польшу.

Мигрантам незачем прорываться в Украину. Собственно, это не нужно ни Беларуси, ни России. Ведь Украина преспокойно может этих мигрантов депортировать на родину или отправить назад в Беларусь. Более того, если они будут прорываться силой на украинскую территории, или будут замечены какие-то вооруженные группы мигрантов, то Украина с ними цацкаться не будет – будет применено огнестрельное оружие. Поскольку подобные действия будут расцениваться как гибридная атака на наши границы.

Если вдруг Россия и Беларусь станут выталкивать к нам этих людей, Украина всегда может занять такую позицию по отношению к мигрантам: пусть приезжают, ищут работу, получают вид на жительства, но не рассчитывают ни на какие пособия.

Так что, на самом деле, у нас нет особых поводов демонизировать проблему с мигрантами.

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Более того, мигранты Украине нужны. Ведь у нас плохая демография, и мы очень скоро столкнемся с нехваткой рук.

В данном случае я не вижу прямой заинтересованности РФ и Беларуси выталкивать мигрантов в Украину, чтобы здесь продолжать тот сценарий, который реализовывался на польско-белорусской границе.

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Кроме того, для самих мигрантов Украина не представляет интереса как постоянное место проживания. Они хотят попасть в Германию, даже не в Польшу. Ведь эти люди не хотят работать – они хотят просто получать пособие. А в Украине им придется работать, учить язык, становиться гражданами государства.

Возможен вариант, что мигрантов попытаются к нам переправить нелегальным путем, чтобы они уже отсюда так же нелегально ехали в Польшу, а затем и в Германию. Подобный "бизнес" в нашей стране существует… Однако это точно не будет массово и не будет носить такие формы, как на границе Беларуси и Польши. Ведь там главная задача России состояла в том, чтобы дестабилизировать Евросоюз и НАТО, и частично это сделать удалось. Частично – не удалось, потому что Польша проявила твердость, и правильно сделала.

В общем, часть мигрантов будет рассматривать Украину как транзитную территорию, но кто-то из них захочет и остаться. Ведь в том же Киеве в последнее время появилось немало мигрантов, они работают на стройках и в такси. То есть определенный процент людей, которые приезжают в Украину, и их устраивают зарплаты, которые они получают в Киеве либо городах-миллионниках, есть – для них это все равно лучше, по сравнению с тем, как они жили в свой родной стране.

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Также я бы не стал опасаться конфликтов между мигрантами и украинцами, местным населением регионов, где мигранты решат остановиться. Ведь украинцы весьма лояльно относятся к мигрантам. Разве что где-то образуется массовое скопление мигрантов, например, целые кварталы, и они будут плохо себя вести, тогда могут быть варианты.

Однако, даже если в Украину зайдет 20 тысяч людей и будут здесь работать, рассредоточившись по стране, то это будет капля в море. Я считаю, что наша страна спокойно сможет переварить даже 100 тысяч мигрантов без каких-либо антимигрантских настроений. Так что особых проблем они нам не создадут.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

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Беларусь мигранты Тарас Загородний миграционный кризис
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