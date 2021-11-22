Украине не стоит демонизировать проблему с мигрантами – хлопот они ей не доставят

Украине не нужно опасаться мигрантов, ведь они ей не помешают при нынешней демографической ситуации / Фото Reuters

Госпогранслужба Украины предотвратила попытку 15 иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Беларуси. Но можно допустить, что такие попытки будут еще – мигрантам не запрещено появляться на территории Украины.

Однако повторение того, что мы наблюдаем в последние дни на белорусско-польской границе, в Украине крайне маловероятно. Мигрантам попросту нет смысла массово стремиться попасть в нашу страну. Украина же не будет содействовать штурму европейских границ, например, Польши. А в Беларуси подобные вещи происходят при содействии центральной власти, которая потворствует этому и де-факто бросает мигрантов на колючую проволоку, помогая им попасть в Польшу.

Мигрантам незачем прорываться в Украину. Собственно, это не нужно ни Беларуси, ни России. Ведь Украина преспокойно может этих мигрантов депортировать на родину или отправить назад в Беларусь. Более того, если они будут прорываться силой на украинскую территории, или будут замечены какие-то вооруженные группы мигрантов, то Украина с ними цацкаться не будет – будет применено огнестрельное оружие. Поскольку подобные действия будут расцениваться как гибридная атака на наши границы.

Если вдруг Россия и Беларусь станут выталкивать к нам этих людей, Украина всегда может занять такую позицию по отношению к мигрантам: пусть приезжают, ищут работу, получают вид на жительства, но не рассчитывают ни на какие пособия.

Так что, на самом деле, у нас нет особых поводов демонизировать проблему с мигрантами.

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Более того, мигранты Украине нужны. Ведь у нас плохая демография, и мы очень скоро столкнемся с нехваткой рук.

В данном случае я не вижу прямой заинтересованности РФ и Беларуси выталкивать мигрантов в Украину, чтобы здесь продолжать тот сценарий, который реализовывался на польско-белорусской границе.

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Кроме того, для самих мигрантов Украина не представляет интереса как постоянное место проживания. Они хотят попасть в Германию, даже не в Польшу. Ведь эти люди не хотят работать – они хотят просто получать пособие. А в Украине им придется работать, учить язык, становиться гражданами государства.

Возможен вариант, что мигрантов попытаются к нам переправить нелегальным путем, чтобы они уже отсюда так же нелегально ехали в Польшу, а затем и в Германию. Подобный "бизнес" в нашей стране существует… Однако это точно не будет массово и не будет носить такие формы, как на границе Беларуси и Польши. Ведь там главная задача России состояла в том, чтобы дестабилизировать Евросоюз и НАТО, и частично это сделать удалось. Частично – не удалось, потому что Польша проявила твердость, и правильно сделала.

В общем, часть мигрантов будет рассматривать Украину как транзитную территорию, но кто-то из них захочет и остаться. Ведь в том же Киеве в последнее время появилось немало мигрантов, они работают на стройках и в такси. То есть определенный процент людей, которые приезжают в Украину, и их устраивают зарплаты, которые они получают в Киеве либо городах-миллионниках, есть – для них это все равно лучше, по сравнению с тем, как они жили в свой родной стране.

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Также я бы не стал опасаться конфликтов между мигрантами и украинцами, местным населением регионов, где мигранты решат остановиться. Ведь украинцы весьма лояльно относятся к мигрантам. Разве что где-то образуется массовое скопление мигрантов, например, целые кварталы, и они будут плохо себя вести, тогда могут быть варианты.

Однако, даже если в Украину зайдет 20 тысяч людей и будут здесь работать, рассредоточившись по стране, то это будет капля в море. Я считаю, что наша страна спокойно сможет переварить даже 100 тысяч мигрантов без каких-либо антимигрантских настроений. Так что особых проблем они нам не создадут.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда