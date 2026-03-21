Украине надо прекратить борьбу за вступление в НАТО: Андрусив объяснил причину

Вместо вступления в Альянс: почему Киеву нужен собственный оборонный союз.

Виктор Андрусив о новой стратегии Киева

Дискуссии о возможном изменении роли США в архитектуре коллективной безопасности Запада заставляют европейские столицы пересматривать свои оборонные стратегии. Вопрос о будущем НАТО и жизнеспособности институтов ЕС становится критическим в контексте продолжающейся агрессии РФ. Политический и общественный деятель Виктор Андрусив анализирует вероятные сценарии трансформации европейского союза и предлагает Украине изменить вектор внешней политики с ожидания членства в Альянсе на инициирование создания совместных вооруженных сил Европы. Почему мирное соглашение является единственным шансом для российской экономики и какие вызовы стоят перед субъектностью Киева — читайте в материале.

В случае радикального выхода Соединенных Штатов из НАТО страны начнут больше сосредотачиваться на собственной безопасности и накоплении ресурсов. Фактически это может привести к краху (в определенной степени) институтов Европейского Союза. Это было бы очень сильным потрясением, хотя я не думаю, что оно неизбежно.

С другой стороны, европейские страны могут отреагировать на эту ситуацию наоборот — увидеть в Украине дополнительную силу и начать формировать собственный оборонный союз, как это, по сути, давно должно было произойти. Соответственно, и наша внешняя политика, на мой взгляд, должна была бы больше фокусироваться на идее создания европейских вооруженных сил. Это могло бы стать нашим предложением вместо уже не столь актуального стремления присоединиться к НАТО.

То есть возможны два сценария, и предсказать, какой из них реализуется, сложно, ведь это зависит от того, как мыслят европейские политики. Создается впечатление, что они часто скорее надеются, что ситуация как-то разрешится сама собой.

Лучший вариант для России сейчас — это пойти на мирное соглашение. Даже не на своих максималистских условиях. В таком случае они могли бы существенно выиграть, ведь это дало бы возможность Дональду Трампу привлечь Россию к урегулированию других конфликтов и продвигать идею управления миром "вдвоем" или "втроем" с Китаем.

Но, на мой взгляд, это невозможно, учитывая внутренние обстоятельства самой России. Поэтому значительной выгоды от этой ситуации они не получат. Временная выгода в виде определенных доходов — да, но я не верю, что это приведет к подъему или изменениям, потому что структура их экономики настолько проблемна, что выйти из кризиса они не смогут — лишь будут замедлять его углубление. Поэтому единственное, что могло бы это остановить, — мирное соглашение.

Виктор Андрусив, специально для Главреда

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

