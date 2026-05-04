Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Сделан гигантский шаг к миру по линии фронта: Кох назвал причину

Альфред Кох
4 мая 2026, 20:01
Путину бы сейчас надо поскорее соглашаться на то, что предлагает Украина.
РФ резко замедлила темпы наступления на фронте
ISW показывают грандиозное наступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Ситуація на південному фронті України зазнає стрімких трансформацій, що ламають попередні прогнози про тривалий позиційний тупик. На тлі повідомлень про значне просування Сил оборони в районі Запоріжжя актуалізується питання реальної здатності сторін до масштабних наступальних операцій. Політик та публіцист Альфред Кох, відомий своїм критичним аналізом воєнно-політичних процесів, оцінює ці успіхи як стратегічний перелом, що нівелює багатомісячні зусилля агресора. Автор аналізує, як зміна карти бойових дій впливає на переговорні позиції сторін та чому "дронова киллзона" не стала перешкодою для ЗСУ.

Карты ISW показывают грандиозное наступление ВСУ к югу от Запорожья. По фронту в 10 км от Степногорска до Павловки ВСУ атаковали противника и продвинулись на юг на разных участках от 2 до 5 км. Если учесть, что пару дней назад они уже отбросили россиян от Приморского до Степногорска, то налицо полное изменение обстановки на южном участке фронта.

видео дня

Если до этого, много месяцев все эксперты говорили об угрозе, нависшей над Запорожьем и о выходе россиян на позиции, позволяющие им обстреливать Запорожье из ствольной артиллерии, то теперь все это осталось лишь в мечтах путинских генералов: наступление россиян на Запорожье полностью провалилось. Они отброшены на те рубежи, с которых они начали это наступление больше двух лет назад.

И это все на фоне полного застоя фронта на всех остальных его участках от Сум до Запорожья. Если это не успех ВСУ, то тогда что такое успех? Так мощно ни одна из сторон не продвигалась уже больше трех лет.

Все наблюдатели уже много месяцев говорят о том, что война выродилась, что дроновая киллзона не позволяет никому наступать и т.д. А вот поди ж ты: ВСУ прекрасно наступают! И никака киллзона им не помеха! А россияне - не могут… Не выходит у них "каменный цветок"…

Я считаю, что сделан гигантский шаг к миру по линии фронта. Без всяких там путинских хотелок про остаток Донецкой области. Ему бы сейчас надо поскорее соглашаться на то, что предлагает Украина. Как бы потом поздно не было… Я всех нас поздравляю с несомненным успехом ВСУ.

Источник

О персоне: Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Запорожья Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

20:33Война
"С нами никто не связывался": Зеленский резко отреагировал на заявления РФ о перемирии

"С нами никто не связывался": Зеленский резко отреагировал на заявления РФ о перемирии

20:22Украина
Новый подход к мобилизации: в Минобороны рассказали, что кардинально изменится

Новый подход к мобилизации: в Минобороны рассказали, что кардинально изменится

20:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

Последние новости

20:33

В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

20:25

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

20:22

"С нами никто не связывался": Зеленский резко отреагировал на заявления РФ о перемирии

20:12

Рассада "сгорит" за ночь: какая распространенная ошибка уничтожает помидорыВидео

20:05

Новый подход к мобилизации: в Минобороны рассказали, что кардинально изменится

В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕСВ июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС
20:01

Сделан гигантский шаг к миру по линии фронта: Кох назвал причинумнение

19:44

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

19:28

Говорить "можевельник" неправильно: как следует называть это растение на украинском

19:23

"Люди-воздуха": как жители одного из городов Украины массово становились богачамиВидео

Реклама
19:16

Боится своих: разведка раскрыла фигуру, от которой Путин ждет предательства

19:05

Хитрые хозяйки всегда кладут ложку на подоконник: зачем так делать

19:03

Выражение "на корточках" употребляют неправильно — как сказать по-украинскиВидео

19:03

Собака после домашней стрижки изменилась до неузнаваемости: что с ней случилось

18:40

В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

18:37

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

18:20

Больше, чем просто наследница: на что тратила миллионы самая богатая дочь Роксоланы

18:19

Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

18:18

Редкие, но красивые имена: как назвать мальчика и девочку в 2026 году

18:17

"Должны быть готовыми": в ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси, что известно

17:54

Жара до +29 накроет Львовщину, а за ней грозы: когда ждать похолодания

Реклама
17:38

Украину разогреет почти до +30: синоптики назвали дату похолодания

17:23

Житомирщину прогреет до +28 градусов, однако радоваться рано: когда погода резко изменится

17:20

Вывод тысяч военных США из Европы: Трамп послал сигнал Путину, чего ждать

17:11

"Зарыдала как белуга": невеста Квиткова впервые рассказала о свадьбе

16:33

Предвещает ли появление лягушки на пороге смерть — священник раскрыл правдуВидео

16:22

"Счастливы и взволнованы": у 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

16:21

Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

16:08

Доллар внезапно подскочил: новый курс валют на 5 мая

15:54

Верка Сердючка и Руслана возвращаются на Евровидение 2026 — официальное заявление

15:19

Нельзя оставлять включенными: эксперты назвали самые опасные бытовые приборы

15:13

"Принципиальное отличие": какой будет новая политика Венгрии в отношении РФ

14:59

Три знака зодиака переживут переломный этап: судьба готовит сюрпризы

14:38

25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

14:17

Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

14:16

Новый наследник короны: британская принцесса объявила о беременности

14:04

Гороскоп на завтра, 5 мая: Стрельцам — споры, Водолеям — прибыль

13:58

На границе с Приднестровьем усиливают оборону: ВСУ готовятся к разным сценариям

13:51

Все бронирования проверят: нардеп предупредил, к чему готовиться украинцам

13:22

Долгожданное тепло врывается в Полтавскую область: как изменится погода

13:20

Денисенко с возлюбленным выехала из Украины: "Каждый день как последний"

Реклама
12:48

"Начинается новая глава": Настя Каменских впервые вышла на связь после развода

12:46

Невероятно вкусная выпечка из детства: рецепт трубочек из двух ингредиентов

12:35

Замарашка: Киркоров жестко припечатал Лорак из-за неряшливой дочери СофииВидео

12:34

Взрывы в Москве, паника в Кремле и паранойя Путина: РФ ждет самый тревожный парад с 2022 года

12:31

Когда День матери в Украине 2026: точная дата и традиции праздника

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 5 мая: Козлам - преодоление, Петухам - передышка

11:55

Как выглядит "Пакет малыша" в 2026 году: содержимое поразило родителей

11:40

"Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил РФ

11:31

Почему 5 мая нельзя оставлять грязную посуду: какой церковный праздник

11:06

Багато загиблих і поранених: РФ ударила ракетою по Харківщині

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять