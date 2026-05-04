ISW показывают грандиозное наступление ВСУ

Ситуація на південному фронті України зазнає стрімких трансформацій, що ламають попередні прогнози про тривалий позиційний тупик. На тлі повідомлень про значне просування Сил оборони в районі Запоріжжя актуалізується питання реальної здатності сторін до масштабних наступальних операцій. Політик та публіцист Альфред Кох, відомий своїм критичним аналізом воєнно-політичних процесів, оцінює ці успіхи як стратегічний перелом, що нівелює багатомісячні зусилля агресора. Автор аналізує, як зміна карти бойових дій впливає на переговорні позиції сторін та чому "дронова киллзона" не стала перешкодою для ЗСУ.

Карты ISW показывают грандиозное наступление ВСУ к югу от Запорожья. По фронту в 10 км от Степногорска до Павловки ВСУ атаковали противника и продвинулись на юг на разных участках от 2 до 5 км. Если учесть, что пару дней назад они уже отбросили россиян от Приморского до Степногорска, то налицо полное изменение обстановки на южном участке фронта. видео дня

Если до этого, много месяцев все эксперты говорили об угрозе, нависшей над Запорожьем и о выходе россиян на позиции, позволяющие им обстреливать Запорожье из ствольной артиллерии, то теперь все это осталось лишь в мечтах путинских генералов: наступление россиян на Запорожье полностью провалилось. Они отброшены на те рубежи, с которых они начали это наступление больше двух лет назад.

И это все на фоне полного застоя фронта на всех остальных его участках от Сум до Запорожья. Если это не успех ВСУ, то тогда что такое успех? Так мощно ни одна из сторон не продвигалась уже больше трех лет.

Все наблюдатели уже много месяцев говорят о том, что война выродилась, что дроновая киллзона не позволяет никому наступать и т.д. А вот поди ж ты: ВСУ прекрасно наступают! И никака киллзона им не помеха! А россияне - не могут… Не выходит у них "каменный цветок"…

Я считаю, что сделан гигантский шаг к миру по линии фронта. Без всяких там путинских хотелок про остаток Донецкой области. Ему бы сейчас надо поскорее соглашаться на то, что предлагает Украина. Как бы потом поздно не было… Я всех нас поздравляю с несомненным успехом ВСУ.

О персоне: Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

