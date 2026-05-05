Путин боится покушения: Невзлин оценил перспективы такого сценария

Леонид Невзлин
5 мая 2026, 07:52
В войну вкладываются значительные ресурсы, однако фронт уже несколько лет остаётся статичным.
Пока европейские спецслужбы фиксируют паранойю в Кремле из-за слухов о перевороте, в РФ нарастает напряжение среди элит на фоне затянувшегося конфликта и ресурсоемкой войны против Украины. Материал "iStories", основанный на отчете разведки, сигнализирует о конфликтах в окружении Путина, но требует критического взгляда на источники и мотивы. Эксперт Леонид Невзлин, знаток кремлевских интриг, анализирует достоверность данных о бункерах, роль Шойгу и возможные манипуляции. Публикуем его ключевые замечания на языке оригинала.

Резонансный материал, основанный на докладе одной из европейских разведок о ситуации в РФ и едва ли не о подготовке переворота, безусловно, является важным свидетельством. Это профессионально составленный документ, по всей видимости основанный на информации источников высокого уровня. Однако есть несколько важных оговорок, которые стоит учитывать при анализе изложенного.

То, что Путин боится покушения (кто бы в его ситуации не боялся) и действительно обеспокоен украинскими дронами, — очевидный факт. Достаточно вспомнить историю с дронами, якобы пролетавшими в районе резиденции на Валдае, и последовавшую за этим истерику. Что касается бункеров в Краснодарском крае, там сосредоточены объекты военного управления, куда Путин выезжает руководить своими подельниками.

Что же касается информации о "перевороте", то всё несколько сложнее. Во-первых, источники европейских разведок не "висят в воздухе", а принадлежат к тем или иным группам влияния в Москве. Во-вторых, стоит учитывать, что Шойгу, которого в докладе называют едва ли не потенциальным организатором заговора, — инородное тело в "силовом" окружении Путина, куда входят Медведев, Нарышкин, Бортников и другие.

Эта среда традиционно не слишком благосклонна к Шойгу — в том числе из-за его роли в начале авантюры с полномасштабной войной против Украины и из-за того, как эта война велась. И, не в последнюю очередь — из-за того, как Шойгу и его семья сумели на этом заработать, инвестируя, впрочем, не в оккупированные Луганск или Мелитополь, а в коммерческую недвижимость в Москве.

При всём этом Шойгу остаётся личным другом Путина. Те, кто внимательно наблюдал за их совместными поездками в Сибирь, могли отметить интерес Путина к буддийским практикам, его внимание к алтайским и тувинским знахарям и ряд других характерных деталей.

Отдельно стоит отметить, что источники европейских разведок нередко становятся более словоохотливыми накануне хоть сколько-нибудь значимых выборов в России, например думских. Не исключено, что подобные утечки могут использоваться и самим Кремлём — как способ проверки лояльности окружения через вброс информации о якобы ухудшающемся положении дел.

При этом негатив действительно накапливается. В войну вкладываются значительные ресурсы, однако фронт уже несколько лет остаётся статичным. В ситуации, когда агрессор не добивается победы, в глазах многих выигрывает обороняющаяся сторона. Это раздражает так называемых "зетников", "военкоров" и прочую кровожадную публику, недовольство которых нужно канализировать, чтобы они не соединились в единую силу. Попытка выступления Пригожина уже была, и Кремлю есть что вспомнить на эту тему.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Коварный ракетный удар РФ просто по спасателям: есть погибшие и много раненых

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк

4 погибших и более 30 раненых: РФ ударила баллистикой и дронами по Полтавщине

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 5 мая: Козлам - преодоление, Петухам - передышка

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

