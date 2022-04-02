Украине надо готовиться к месяцу ожесточенных боев

В ближайшее время не стоит ждать прорыва в переговорах между РФ и Украиной / Reuters

Первого апреля состоялся очередной раунд переговоров между РФ и Украиной. На этот раз в онлайн режиме. О каких-то результатах пока ничего не известно. А это, скорее всего, означает, что ничего существенного в этом раунде переговоров не произошло.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина пока не получила ответа России на ее предложения, озвученные на переговорах в Стамбуле. Думаю, что они не знают на данный момент, что и как ответить. Похоже, что для россиян стали полной неожиданностью предложения украинской стороны. Но Кремль также оказался в ловушке собственной пропаганды. С одной стороны, в РФ уже очевидны крайне негативные последствия войны, которую начал Путин против Украины.

С рациональной точки зрения из этой войны лучше было бы выйти. С другой стороны, ни одна из заявленных Путиным целей войны не достигнута. И в таких условиях завершать войну и выходить из Украины – означало бы поражение. Это будет сложно объяснить даже гипер-лживой российской пропаганде. Сейчас даже "мастодонт" кремлевской пропагандистской машины Владимир Соловьев не знает как объяснить освобождения украинскими войсками около 30 населенных пунктов на Киевщине. Очень показательна и резкая критика переговоров в Стамбуле и позиции российской делегации на этих переговорах со стороны российской "партии войны", и Кадырова, и того самого Соловьева, и многих других. Уже появляются публикации, что в Кремле боятся потерять "лицо" и рейтинги.

Поэтому не стоит в ближайшее время ждать какого-то прорыва в переговорах между РФ и Украиной. Очевидно, что в Кремле сначала хотят получить какие-то символические военные результаты, которые можно было бы предъявить как свои "победы", и использовать как рычаг давления на переговорах с Украиной. И это они хотят сделать до символической для себя даты – 9 мая. Именно поэтому они с маниакальным упрямством хотят взять Мариуполь, даже ценой его полного уничтожения.

Другая их цель, причем официально заявленная, - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. И явно не для того, чтобы потом отойти с этих рубежей. И лишь после этого (и если им удастся это сделать) они, возможно, будут о чем-то договариваться. Так что нас ждут не меньше месяца (а возможно и больше) ожесточенных боев.

Читайте такжеБункерный фюрер развернет в Украине новую Курскую дугуЧто касается переговоров, то сейчас в публичных дискуссиях на эту тему все зациклились на дальнейшей судьбе Крыма и Донбасса. Но есть еще одна тема, которую почти никто не вспоминает – территории, которые Россия оккупировала на юге Украины - Приазовье и Херсонщина. У меня есть большое подозрение, что Россия не будет освобождать эти территории, даже если и пойдет на подписание какого-то "мирного соглашения". И это будет еще один камень преткновения в дальнейших переговорах между Украиной и РФ.

Но главное, о чем нам всем надо помнить - судьба мирных переговоров по-прежнему будет решаться на поле боя.