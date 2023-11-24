Украинцам пора учиться полагаться на собственные ресурсы

Мы должны избавиться от вредной инфантильной привычки надеяться на чью-то помощь.

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Помощь со стороні США может уменьшиться / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Необходимо чётко понимать, какие риски Украина контролирует, а какие – нет. Мы не контролируем голосования в Конгрессе и внутриполитическую повестку дня США. Однако наши депутаты должны вести кулуарные переговоры с американскими партиями (но так, чтобы они не сочли это вмешательством во внутренние дела США), а также общаться с народом США (ведь если американский народ поддерживает Украину, то и американские элиты будут поддерживать). А вот контролируем мы только собственные ресурсы, которые должны быть максимально мобилизованы для производства оружия, увеличения устойчивости украинской экономики и т.д.

Мы должны избавиться от вредной инфантильной привычки надеяться на чью-то помощь. Нужно исходить из того, что наличие западной экономической и военной помощи является бонусом, а основную работу должны проделывать мы сами.

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Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер отмечала, что помощь Штатов может сократиться. И это правильная позиция. Ведь американцы видят внутренние ресурсы Украины, которые не используются и фактически разворовываются. Так, МВФ и прочие удивляются тому, что наши экспортёры вывели за границу 12 миллиардов долларов и их не возвращают, а государство при этом ничего не делает, чтобы вернуть эти деньги в страну. Наконец проснулся Национальный банк, который сократил время возврата выручки в страну со 180 до 90 дней. Для сырьевиков это абсолютно подъемные цифры. То же самое касается, например, затрат на непродуктивные вещи, например, брусчатку, и вопросов с таможней, где до 10-20 миллиардов долларов в год девается неизвестно куда.

Американцы всё это прекрасно знают. Естественно, они не хотят финансировать неэффективную государственную машину, которая не стремится сама себя поддерживать. Ведь с американских политиков потом спросят американские налогоплательщики, поинтересуются, куда тратятся деньги. Кстати, в США, в отличие от Украины, за такое можно сесть.

Поэтому мы, в первую очередь, должны полагаться на собственные ресурсы. Их у нас достаточно, и США об этом знают.

Тарас Загородний, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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