УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украинцам надоело жить в стране побежденных

Виталий Портников

Публицист, журналист

1 мая 2022, 17:26

До краха Советского Союза советские украинцы могли выглядеть для внешнего наблюдателя такими же шариковыми-победителями, как и сами русские. Но сейчас все изменилось.

false
Украинцы больше не хотят быть побежденными Россией / ua.depositphotos.com

Когда я встречаюсь с удивлением многих украинцев и европейцев из-за того, что российская культура не смогла предотвратить преступления в Буче и разрушение Мариуполя, удивляюсь больше, чем авторы таких комментариев. Потому что непонимание того, что русская культура никак не могла повлиять на менталитет и ценности людей, вторгшихся в Украину, связано с системным непониманием процессов, произошедших в России после победы большевистского переворота в 1917 году.

Скажу сразу, что и раньше говорить о какой-то системе предохранителей было бы ошибочно. Русская культура была недоступна большинству русского народа, ввиду его практически тотальной неграмотности; все те знаменитые романы, которыми будет зачитываться просвещенная Европа, в самой России издавались в момент своего написания в сотнях, в лучшем случае – в тысячах экземпляров. А связь русского народа с церковью была фактически прервана после реформ патриарха Никона. С этого момента для русских религия окончательно превращается в обряд и еще в расправу над теми, кто отстаивает свое право на другой обряд – над коллективной "боярыней Морозовой".

Но большевистская революция и победа зла в гражданской войне практически уничтожили тот слой людей, который еще пытался придерживаться моральных принципов в обреченной стране и интересовался этой самой культурой. Большинство просто убили, остальных выдавили из России, а тех, кто остался, – запугали и развратили. Студентам я нередко рекомендую просто почитать журнал "Огонек" до и после революции, чтобы понять, как изменилось все – от языка к ценностям. И да, большевики научили людей читать – но не думать. Они превратили образованных людей в послушную "интеллигенцию", в обслугу режима. Советская культура-это уже было не о ценностях, а о выживании, об умении выслужиться, а в лучшем случае – показать кукиш в кармане, но так, чтобы ее не заметили.

Когда из архивов извлекается очередной номер старой советской газеты, мы видим, как под очередным коллективным письмом с призывом расстрелять в 30-е годы и посадить в 70-е находятся подписи тех, кого в СССР привыкли считать моральными авторитетами – но не по количеству подписанных писем и доносов, а по количеству того, что не удалось подписать. Новая советская поэзия, некий Маяковский или Багрицкий – гимн человеконенавистничества и неумелые попытки "старых поэтов" написать что-то о Сталине и партии. Горький воспевает ГУЛАГ. В конце существования режима на смену кондовому большевизму приходит старый привычный шовинизм. Кого и от чего могла удержать такая культура, если она создавалась в стране победителей в гражданской войне, республике шариковых, большой "ДНР"?

Могут спросить, чем в таком случае Украина отличается от России, почему у нас иначе? Это не так трудно объяснить. Во-первых, и до революции связь украинского народа и Церкви не была такой, как связь Церкви и русских – здесь не было реформ патриарха Никона, который по требованию Константинополя должен был менять старый русский обряд по греческому образцу, который всегда был в Украине. С одной стороны, это, конечно, способствовало русификации, с другой же позволяло сохранить понимание, что Бог – не о свече и лобзании икон, но и о заповедях. К тому же сохранение связи способствовало и сохранению системы церковно-приходских школ. Украинские крестьяне имели в своих домах "Кобзарь", потому что они его читали. А что читали неграмотные русские крестьяне?

Во-вторых, российские большевики победили в своей собственной стране, а вот Украину (как Беларусь, Грузию, Азербайджан, Армению) они оккупировали. Украина была страной проигравших, а не страной победителей. Да, и в нашей стране убивали и запугивали. И все же число тех, кто хранил в себе понимание, что живет в захваченном государстве, было несравненно большим, чем в России. Для тех россиян, кто остался в Советском Союзе, он и стал Россией – потому что другой России у них не было и нет. А в Украине всегда были люди, которые понимали, что Советский Союз – не Украина, а государство, которое настоящую Украину захватило и поглотило.

Читайте такжеРоссийская армия проиграла свою "Курскую дугу" УкраинеВ-третьих, об этом мало кто думает, – система образования. Большевики даже после оккупации Украины не имели практически никакой опоры не только в селе, но и в городах. Для победы им нужно было вступить в коалицию с двумя национальными коммунистическими партиями – боротьбистами и еврейской компартией, чьи боевые отряды не уступали Красной армии, а влияние на массы был несоизмеримо большим, чем у большевиков. Так, большевики поглотили обе эти партии, затем расстреляли их лидеров и активистов. Однако за время сосуществования бывшие лидеры боротьбистов смогли сформировать в СССР систему образования, которая отличалась от системы образования в других союзных республиках присутствием не только украинских школ, но и обязательным и объемным преподаванием украинского языка и литературы в программах российских школ. Для Украины с ее перманентной русификацией это имело огромное значение – ведь в отличие от той же Армении или Грузии, где жители разговаривали собственными языками и после большевистской оккупации, украинцы все больше переходили на русский язык, но продолжали знать украинский.

В-четвертых, Сталин присоединил к советской Украине западные земли, которые никогда раньше были частью ни Советского Союза, ни Российской империи, ни даже Великого княжества Литовского. Это, конечно же, была одна из решающих ошибок вождя: началась диффузия украинцев, которые сохранили национальные ценности и никогда не были русскими рабами, с украинцами, которые сохранили свое национальное самосознание в условиях российского и советского рабства. А к Советской России Сталин присоединил Туву, родину Сергея Шойгу.

До краха Советского Союза Украина казалась важной и неотъемлемой частью "страны победителей", а советские украинцы могли выглядеть для внешнего наблюдателя такими же шариковыми-победителями, как и сами россияне. Но в том-то и дело, что в стране победителей украинцы были побежденными, которые приспосабливались к империи, но имели альтернативу в виде собственной завоеванной и поруганной государства – и, что самое важное, цивилизационного пространства. И как только Советский Союз распался, началось естественное отторжение побежденных от победителей. Украинцам удалось вернуть себе то, что россияне отобрали у них после замены украинского государства Советской Украиной. Удалось – многим в это хотелось наивно верить – без войны.

Читайте такжеБудущего у России нет и ее ждет распадНо" победители " снова вернулись за своей победой. Не могли не вернуться. И уничтоженная ими же русская культура и нравственность останавливает их примерно так, как сто лет назад, – то есть никак. Все те же зверства, мародерства, та же самая несусветная глупость, что и в годы вторжения в Украину армий Муравьева или Буденного. Путинский террор ничем не отличается от ленинского. Да и демагогия вождя шовинистов – от демагогии вождя большевиков. И когда Путин говорит, что это Ленин создал Украину, он на самом деле имеет в виду совсем другое. Это Ленин завоевал Украину – и не вам, побежденным, решать, как вам жить и сносить памятники тиранам.

Отличается больше воля украинцев и поддержка цивилизованного мира. Украинцы больше не хотят жить в стране побежденных. Но наша страна победителей будет не страной, в которой мерзавцы победили в гражданской войне тех, кто хотел жить по-человечески. Наша страна победителей станет страной тех, кто победил в борьбе за свободу и национальную независимость.

И этим наша страна победителей будет отличаться от соседней страны побежденных. Ибо если в твоей собственной стране уже более ста лет торжествует зло, то, конечно же, ты никакой не победитель.

zbruc.eu

viber
война в Украине Виталий Портников
Реклама
Популярное
Наступают тяжелые времена: четыре знака зодиака могут остаться на мели до конца 2022 годаНаступают тяжелые времена: четыре знака зодиака могут остаться на мели до конца 2022 года Солнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиакаСолнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиака "Что за дикость?": Осадчая вмешалась в скандал Билозир, Поляковой и Матвиенко"Что за дикость?": Осадчая вмешалась в скандал Билозир, Поляковой и Матвиенко Украине грозит "второй Мариуполь": какой город под угрозой – Der SpiegelУкраине грозит "второй Мариуполь": какой город под угрозой – Der Spiegel "Спецназ режет их по тылам, потери огромные": Арестович об "успехах" оккупантов на подступах к Кривому Рогу"Спецназ режет их по тылам, потери огромные": Арестович об "успехах" оккупантов на подступах к Кривому Рогу
Поддержите Главред

Последние новости

17:33

Болезнь Путина стремительно прогрессирует, необходима операция: СМИ назвали имя преемника

17:26

Украинцам надоело жить в стране побежденныхмнение

17:24

Путин шантажирует Европу: Газпром грозится уже с 21 мая зарубить поставки газа в ЕвропуВидео

17:22

Привезли Джоли, чтобы отвлечь мир от "Азовстали": в РФ Захарова выдала бредовую идею

17:20

Известная украинская певица показала, что осталось от ее квартиры после ракетного удара по КиевуВидео

Реклама
16:54

"Это война": под Белгородом гремят взрывы, в небе засекли вертолетыВидео

16:26

Под Харьковом ранен начальник Генштаба Вооруженных сил России Герасимов – журналистВидео

16:23

Самый вкусный пирог из слоеного теста за 10 минут: восхитительно простой рецептВидео

16:18

Ретроградный Меркурий 10 мая – 3 июня: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

16:09

Если РФ попробует бросить десант в Приднестровье, ВСУ будут сбивать их самолеты – Одесская ОВАВидео

15:58

Рашистов отправили в ад: на Луганщине нацгвардейцы уничтожили экипаж танка РФВидео

15:31

Российская армия проиграла свою "Курскую дугу" Украинемнение

15:29

Груз 200 для Забайкалья: ВСУ уничтожили командира роты глубинной разведки РФ

15:18

"Я готова на эти жертвы": Полякова согласна петь на украинском и поддержала запрет российской музыки

15:12

Немецкое оружие для Киева не вызовет Третью мировую, ведь та уже началась - посол Украины в ФРГВидео

15:10

День семьи 2022: дата праздника, сердечные поздравления и картинки

14:45

Потап заступился за Джоли перед обнаглевшей Канделаки

14:12

Анджелина Джоли сама пожелала приехать в Украину: в ООН "открестились" от визита актрисы

13:48

Два месяца были в оккупации: жители села на Харьковщине со слезами встречали защитников УкраиныВидео

13:39

"Не позорьтесь": российский глянец написал о Джоли, "забыв", как называется УкраинаВидео

Реклама
13:38

Войска РФ пытались штурмовать позиции на Донбассе: бойцы ВСУ нанесли по оккупантам ответный ударВидео

13:31

"Большинство - безрукие и безногие": журналист рассказал, как на окраину РФ привозят раненых оккупантов

13:18

Бункерного тирана обвели вокруг пальцамнение

13:00

Гороскоп на завтра, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встреча

12:42

ПТРК Корсар в деле: на Харьковщине нацгвардейцы уничтожили БМП с оккупантами и подбили танкВидео

12:34

ВСУ отказывается от советской техники и переходит на натовские образцы - Залужный

12:24

Если Россия заберет свои войска с Украины, санкции против нее могут быть сняты – глава МИД ФРГ БербокВидео

12:23

Гороскоп Таро на неделю 2-8 мая: Близнецам – деньги, Весам – осуществление желаний, Рыбам – подсказки судьбы

12:14

Трагедия станет спусковым крючком опасных событий: как отразится на Украине коридор затмений 2022Видео

12:00

Родившаяся в Ужгороде Елка развлекает россиян в Сочи и молчит о войне на родине

11:42

Украинские воины "Стугной" ярко уничтожили элитный русский вертолет Ка-52 "Аллигатор"Видео

11:24

Le Monde: Для Украины в войне с Россией прошло время уступок, дальше – победа

11:21

Три сценария войны: чего ждать Украинемнение

11:15

"Даже "ХНР" неудобно объявлять 9 мая": Арестович заявил, что армия РФ уже не способна наступать

11:12

Удары России из Крыма и работа ПВО: в Одессе войска Украины уничтожили 7 самолетов врагаВидео

10:56

Украинка героически спасла 16 собак от российских оккупантов

10:39

В радиусе до 50 км уничтожено будет всё: эксперт объяснил, куда РФ может нанести ядерный удар

10:20

Нацгвардиец отправил российского "Грача" фермерам на металлолом, а пилота - на концерт КобзонаВидео

10:14

Фомина неделя 2022: значение каждого дня, запреты и традиции

10:06

Россия собралась надолго захватить Херсон, чтобы усилить оккупацию Крыма – разведка БританииВидео

Реклама
09:58

Враг ударил ракетами по заводу или складу минеральных удобрений на Николаевщине

09:18

Чудом уцелела после бомбежек: в Бородянке под завалами дома нашли икону

09:18

Антипутинская коалиция: сможет ли мир усмирить кремлевского монстрамнение

09:03

В России "полыхает" от визита Джоли в Украину - заманивают актрису в "ЛДНР" водкойВидео

08:54

Кулеба и Блинкен повели телефонный разговор - обсудили помощь Украине в $33 млрд

08:35

"Спецназ режет их по тылам, потери огромные": Арестович об "успехах" оккупантов на подступах к Кривому РогуВидео

08:25

Уцелела лишь печь: под Киевом пенсионерка пекла паски на руинах своего дома

08:20

Гороскоп на сегодня 1 мая 2022: Близнецам – потери, Весам – дурные знаки, Скорпионам – подсказки судьбы

08:05

В боях с российскими оккупантами погиб легендарный "киборг" с позывным "Багдад"

07:46

Оккупанты превратили завод в руины: как выглядит Азовсталь сейчас - фото со спутника

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять