Украинцам надоело жить в стране побежденных

Украинцы больше не хотят быть побежденными Россией / ua.depositphotos.com

Когда я встречаюсь с удивлением многих украинцев и европейцев из-за того, что российская культура не смогла предотвратить преступления в Буче и разрушение Мариуполя, удивляюсь больше, чем авторы таких комментариев. Потому что непонимание того, что русская культура никак не могла повлиять на менталитет и ценности людей, вторгшихся в Украину, связано с системным непониманием процессов, произошедших в России после победы большевистского переворота в 1917 году.

Скажу сразу, что и раньше говорить о какой-то системе предохранителей было бы ошибочно. Русская культура была недоступна большинству русского народа, ввиду его практически тотальной неграмотности; все те знаменитые романы, которыми будет зачитываться просвещенная Европа, в самой России издавались в момент своего написания в сотнях, в лучшем случае – в тысячах экземпляров. А связь русского народа с церковью была фактически прервана после реформ патриарха Никона. С этого момента для русских религия окончательно превращается в обряд и еще в расправу над теми, кто отстаивает свое право на другой обряд – над коллективной "боярыней Морозовой".

Но большевистская революция и победа зла в гражданской войне практически уничтожили тот слой людей, который еще пытался придерживаться моральных принципов в обреченной стране и интересовался этой самой культурой. Большинство просто убили, остальных выдавили из России, а тех, кто остался, – запугали и развратили. Студентам я нередко рекомендую просто почитать журнал "Огонек" до и после революции, чтобы понять, как изменилось все – от языка к ценностям. И да, большевики научили людей читать – но не думать. Они превратили образованных людей в послушную "интеллигенцию", в обслугу режима. Советская культура-это уже было не о ценностях, а о выживании, об умении выслужиться, а в лучшем случае – показать кукиш в кармане, но так, чтобы ее не заметили.

Когда из архивов извлекается очередной номер старой советской газеты, мы видим, как под очередным коллективным письмом с призывом расстрелять в 30-е годы и посадить в 70-е находятся подписи тех, кого в СССР привыкли считать моральными авторитетами – но не по количеству подписанных писем и доносов, а по количеству того, что не удалось подписать. Новая советская поэзия, некий Маяковский или Багрицкий – гимн человеконенавистничества и неумелые попытки "старых поэтов" написать что-то о Сталине и партии. Горький воспевает ГУЛАГ. В конце существования режима на смену кондовому большевизму приходит старый привычный шовинизм. Кого и от чего могла удержать такая культура, если она создавалась в стране победителей в гражданской войне, республике шариковых, большой "ДНР"?

Могут спросить, чем в таком случае Украина отличается от России, почему у нас иначе? Это не так трудно объяснить. Во-первых, и до революции связь украинского народа и Церкви не была такой, как связь Церкви и русских – здесь не было реформ патриарха Никона, который по требованию Константинополя должен был менять старый русский обряд по греческому образцу, который всегда был в Украине. С одной стороны, это, конечно, способствовало русификации, с другой же позволяло сохранить понимание, что Бог – не о свече и лобзании икон, но и о заповедях. К тому же сохранение связи способствовало и сохранению системы церковно-приходских школ. Украинские крестьяне имели в своих домах "Кобзарь", потому что они его читали. А что читали неграмотные русские крестьяне?

Во-вторых, российские большевики победили в своей собственной стране, а вот Украину (как Беларусь, Грузию, Азербайджан, Армению) они оккупировали. Украина была страной проигравших, а не страной победителей. Да, и в нашей стране убивали и запугивали. И все же число тех, кто хранил в себе понимание, что живет в захваченном государстве, было несравненно большим, чем в России. Для тех россиян, кто остался в Советском Союзе, он и стал Россией – потому что другой России у них не было и нет. А в Украине всегда были люди, которые понимали, что Советский Союз – не Украина, а государство, которое настоящую Украину захватило и поглотило.

Читайте такжеРоссийская армия проиграла свою "Курскую дугу" УкраинеВ-третьих, об этом мало кто думает, – система образования. Большевики даже после оккупации Украины не имели практически никакой опоры не только в селе, но и в городах. Для победы им нужно было вступить в коалицию с двумя национальными коммунистическими партиями – боротьбистами и еврейской компартией, чьи боевые отряды не уступали Красной армии, а влияние на массы был несоизмеримо большим, чем у большевиков. Так, большевики поглотили обе эти партии, затем расстреляли их лидеров и активистов. Однако за время сосуществования бывшие лидеры боротьбистов смогли сформировать в СССР систему образования, которая отличалась от системы образования в других союзных республиках присутствием не только украинских школ, но и обязательным и объемным преподаванием украинского языка и литературы в программах российских школ. Для Украины с ее перманентной русификацией это имело огромное значение – ведь в отличие от той же Армении или Грузии, где жители разговаривали собственными языками и после большевистской оккупации, украинцы все больше переходили на русский язык, но продолжали знать украинский.

В-четвертых, Сталин присоединил к советской Украине западные земли, которые никогда раньше были частью ни Советского Союза, ни Российской империи, ни даже Великого княжества Литовского. Это, конечно же, была одна из решающих ошибок вождя: началась диффузия украинцев, которые сохранили национальные ценности и никогда не были русскими рабами, с украинцами, которые сохранили свое национальное самосознание в условиях российского и советского рабства. А к Советской России Сталин присоединил Туву, родину Сергея Шойгу.

До краха Советского Союза Украина казалась важной и неотъемлемой частью "страны победителей", а советские украинцы могли выглядеть для внешнего наблюдателя такими же шариковыми-победителями, как и сами россияне. Но в том-то и дело, что в стране победителей украинцы были побежденными, которые приспосабливались к империи, но имели альтернативу в виде собственной завоеванной и поруганной государства – и, что самое важное, цивилизационного пространства. И как только Советский Союз распался, началось естественное отторжение побежденных от победителей. Украинцам удалось вернуть себе то, что россияне отобрали у них после замены украинского государства Советской Украиной. Удалось – многим в это хотелось наивно верить – без войны.

Читайте такжеБудущего у России нет и ее ждет распадНо" победители " снова вернулись за своей победой. Не могли не вернуться. И уничтоженная ими же русская культура и нравственность останавливает их примерно так, как сто лет назад, – то есть никак. Все те же зверства, мародерства, та же самая несусветная глупость, что и в годы вторжения в Украину армий Муравьева или Буденного. Путинский террор ничем не отличается от ленинского. Да и демагогия вождя шовинистов – от демагогии вождя большевиков. И когда Путин говорит, что это Ленин создал Украину, он на самом деле имеет в виду совсем другое. Это Ленин завоевал Украину – и не вам, побежденным, решать, как вам жить и сносить памятники тиранам.

Отличается больше воля украинцев и поддержка цивилизованного мира. Украинцы больше не хотят жить в стране побежденных. Но наша страна победителей будет не страной, в которой мерзавцы победили в гражданской войне тех, кто хотел жить по-человечески. Наша страна победителей станет страной тех, кто победил в борьбе за свободу и национальную независимость.

И этим наша страна победителей будет отличаться от соседней страны побежденных. Ибо если в твоей собственной стране уже более ста лет торжествует зло, то, конечно же, ты никакой не победитель.

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