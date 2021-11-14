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Украина закипает, и есть от чего

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

14 ноября 2021, 07:45

Эта зима может стать для нас самой сложной за все годы независимости. Уже всем очевидно, что энергетический блок Кабмина не справляется с вызовами кризиса.

Электроэнергия
В украинском энергетическом кризисе скоро будет третье дно / Reuters

Уже можно уверенно говорить: в украинском энергетическом кризисе скоро будет и третье дно, как и бушующая сейчас третья волна коронакризиса.

Интересно, сколько времени мы еще продолжим падать? Слов уже не надо, беспристрастные цифры говорят сами за себя.

Итак, вот такая невеселая картинка получается:

1. Украина в октябре этого 2021 года экспортировала и реэкспортировала в страны Европы на 81% больше природного газа, чем в сентябре – 479,3 млн м3.

2. С начала текущего 2021 года по сравнению с прошлым 2020 годом поставки газа из стран Европейского союза в Украину сократились в 6-ть раз, а именно:

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- за прошедшие 10 месяцев из стран ЕС в Украину поставки газа составили 2,5 млрд кубометров;

- в 2020 году эти поставки были в объеме 15,9 млрд кубометров.

3. На начало ноября 2021 года на складах ТЭС осталось 542 тыс тонн угля из 3 млн тонн плановых.

Читайте такжеВеерные отключения в 21 веке: чего стоит опасаться украинцам4. Лишь в середине октября 2021 года Кабмин одобрил выпуск облигаций на 23 млрд грн для погашения долга "Укрэнерго" перед украинской "зеленой" энергетикой.

5. На 15-и украинских ТЭС из 88 энергоблоков работают только 26 мощностью около 4,1 тыс. Мвт.
Эта зима может стать для нас самой сложной за все годы независимости. Уже всем очевидно, что энергетический блок Кабмина не справляется с вызовами кризиса. Даже Кличко заявил, что в Киеве возможны веерные отключения электроэнергии. А Шмыгаль с напускным оптимизмом с экранов телевизоров всех привычно успокаивал, дескать, это плановые работы.

Вторил Шмыгалю в ходе телевизионного ток-шоу секретарь СНБОУ Данилов, правда, в контексте известного правила "кнута и пряника". Думаю, всем ясно, что власти создают у нас подобие военного времени, где в первую голову предприниматели не должны задавать вопросы представителям власти, когда слышат приказ "сверху", иначе – санкции СНБОУ.

Читайте такжеОтключать будут всех: к чему готовиться украинцам из-за дефицита угля и электроэнергииНу, реакция украинского малого и среднего бизнеса ожидаема из-за опасности обанкротиться по причине неподъемных цен на энергоресурсы, равно как и динамика резкого падения рейтингов "Слуг народа". Кстати, из-за того, что угля на складах ТЭС нет, министр энергетики Галущенко предложил использовать газ вместо энергетического угля. Министр вообще знает, что газ для Украины стоит 1000 долл. США? Но и это еще не всё: для этого нужно дополнительно 1,5 – 2 млрд кубометров газа, который сейчас никто не импортирует. Для справки: в октябре этого года "Нафтогаз" импортировал всего лишь 150 млн кубометров газа, а в ноябре полностью прекратил импорт.

Такое ощущение, что Украина закипает, и есть от чего.

viber
газ веерные отключения Александр Гончаров рынок электроэнергии Денис Шмыгаль
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