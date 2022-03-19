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Украина вплотную приблизилась к тому, чтобы забрать себе "кубышку" Кремля

Сергей Лямец

журналист

19 марта 2022, 08:27

За рубежом хранятся миллиарды российских денег, замороженных из-за агрессии. Украина имеет все шансы их получить, но это нужно сделать по закону.

Украина
Украина должна восстановить страну на зависть России/ Фото Reuters

Украина мощно приблизилась к тому, чтобы забрать себе сотни миллиардов долларов из кубышки Кремля.

ООН официально признал, что Украина не обстреливала сама себя. Все это выдумки российской пропаганды, которая теперь отправляется вслед за российским кораблем.

Решение ООН открывает прямую дорогу к тому, чтобы забрать деньги и имущество РФ, на которые наложен арест.

Научным языком, нас ждут резервы Центробанка России: из $640 млрд заморожены более $300 млрд.

Но это не все. В перспективе возможно забрать на восстановление Украины:

  • Деньги Фонда национального благосостояния РФ. Всего там 364,6 млн рублей, из них можно попробовать дотянуться до €38,56 млрд, $4,19 млрд, 600,3 млрд японских иен, 226,72 млрд китайских юаней и 405,708 тонн золота в безналичной форме (депозиты в золоте);
  • Личные деньги первых лиц России. Особенно приятно будет забрать деньги Путина, Сечина, Шойгу, Медведева, Колокольцева, Лаврова, всего состава Совета Федерации;
  • Деньги российских олигархов.

Только в Швейцарии хранится $213 миллиардов богатых россиян. Наверняка можно изъять часть денег на восстановление Украины.

Ну и конечно, мы претендуем на новые деньги России. Вполне возможно, мир продолжит покупать российские энергоносители - но на особых условиях, чтобы львиная доля денег автоматически изымалась в пользу Украины. Показательно, публично, безжалостно.

Итого, получится гигантская кубышка в сотни миллиардов долларов. Эти деньги можно и нужно забрать на развитие Украины.

Но! Важно сделать это по закону. Во-первых, чтобы весь мир убедился: в современном мире агрессия наказуема. Во-вторых, чтобы ни у одного человека не возникло повода сказать, что их ограбили по беспределу. Россияне - не в счёт, пусть теперь говорят что угодно, у себя в зазеркалье.

Для этого нужны суды: ООН, в Гааге, в Украине. Для этого нужна доказательная база. Как раз ее сейчас мы собираем. Уничтоженные Мариуполь и Харьков, разрушенные Чернигов и Буча - все это миллиарды в пользу Украины. К сожалению, никакие деньги не способны оправдать смерти украинских детей, обстрелянных беженцев и геноцид украинцев. Пусть все это лишь придаст нам решимости.

Читайте такжеВойна уже проиграна Россией, и вопрос времени, когда Путин это признаетНа "кубышку" Кремля претендует не только Украина. Недавно Штаты позволили сделать выплату по евробондам РФ из замороженных денег. Так будет и дальше. Часть денег уйдёт в пользу мира, в том числе на продовольственные программы - ведь из-за войны в мире резко подорожают продукты питания. Так что Украина должна бороться за каждый миллиард.

Мы обязаны построить Европу в кратчайшие сроки. Обязаны наладить производство собственного оружия. Обязаны создать миллионы рабочих мест. Россияне должны видеть по соседству цветущую Украину - и завидовать, и бесноваться.

Вспоминаю 2014 год, когда постмайданные турчиновы-порошенки-махницкие прос@али изъятие денег Януковича и его окружения. Банально набили карманы и дали преступникам уйти. Совершенно недопустимо, чтобы это повторилось. И не повторится - уверен.

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война в Украине репарации санкции против России Сергей Лямец
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