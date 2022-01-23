Украина – в опасности, но не она является целью Кремля

После ультиматума Западу Кремль не пойдет на переговоры и не уступит / Фото Reuters

Кремль вслед за ультиматумом о гарантиях, объявленным Западу, предпримет какой-то агрессивный шаг, по крайней мере, США уверены в этом. После ультиматума российское руководство не пойдет на переговоры и не уступит. А если Кремль не пойдет на компромисс, это значит, что Путин будет обострять ситуацию, чтобы привести ее к выгодному для себя варианту.

Важно подчеркнуть, что не Украина является целью Кремля. Цель Путина – пересмотр концепции глобальной безопасности.

Однако Украина находится в наиболее опасном положении. Множество алармистских публикаций говорят о том, что Россия планирует уничтожить Украину как государство, что хочет путем военной угрозы сменить власть в Киеве, что Кремль в ответ на отказ Запада общаться с ним, введет войска в ОРДЛО и присоединит Донбасс к России. Безусловно, Кремль может что-то предпринять в отношении Украины, но при этом его стратегия направлена не на то, чтобы победить Украину – такой сценарий прямо противоречит его стратегии.

Путин хочет добиться, чтобы примерно десять лидирующих стран мира образовали новую конфигурацию, которая признает интересы России в сфере безопасности и будет готова менять глобальную архитектуру безопасности.

Поэтому российское руководство хочет запугать Германию, Францию и Швецию, чтобы обеспечить их молчание и нейтральность относительно этой затеи. Также в Москве хотят заручиться поддержкой Китая, Ирана, Индии и, возможно, еще нескольких стран Тихоокеанского бассейна. Кроме того, Кремль хочет дать понять Байдену и его администрации, что готов пойти на прямой конфликт с Соединенными Штатами.

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Будет ли Кремль в ближайший месяц осуществлять какую-либо военную операцию против Украины? На мой взгляд, нет. Следует опасаться не военной операции, а одного из тех 18 сценариев, которые уже просчитаны американскими правительственными экспертами. США предусмотрели все ходы, которые дальше может предпринять Кремль после ультиматума и которые потребуют ответа со стороны Запада. При этом прямой военный удар по Украине – это один из последних сценариев из этих 18-ти.

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Тем не менее, в США и политики, и СМИ постоянно предупреждают о том, что Россия якобы готовит вторжение в Украину. Администрация Байдена с апреля 2020 года начала проводить новую стратегию в отношении Кремля. Эта стратегия сводится к тому, что нужно изменить имидж Кремля и прочно приписать ему имя агрессора. Это довольно перспективная стратегия, потому что в течение долгого времени после 2014 года Кремль оставался как бы посредником или стороной конфликта, а слово "агрессия" относительно действий Кремля на международном уровне упорно избегали. Байден поставил цель так переконфигурировать ситуацию, чтобы Кремль непрерывно связывался со словом "агрессор", что и происходит.

Именно поэтому контроль над передвижением российских войск стал таким неусыпным со стороны американских спецслужб и НАТО.

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Это было правильное решение Вашингтона, потому что минские переговоры окончательно зашли в тупик – из минского формата нет выхода ни к какому будущему.

Офис президента Зеленского в начале 2021 года столкнулся с тем, что все его мирные инициативы оказались для Кремля неприемлемы, и российское руководство отказалось дальше участвовать в разработке дорожных карт по урегулированию ситуации вместе с Киевом, немецкой и французской дипломатией. Тогда-то, на мой взгляд, Зеленский и его аппарат решили игнорировать Минские соглашения до тех пор, пока не сложится другая ситуация. Процесс пошел, и сейчас мы находимся лишь в его середине.

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Сегодня уже никто не считает, что с помощью нормандского формата можно выйти из сложившейся ситуации. Этим все и опасно. Но, вместе с тем, это приближает нас к более разумному решению, чем мертвая "формула Штайнмайера", которая не в состоянии поспособствовать решению проблемы.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага), специально для Главреда