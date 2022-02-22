Украина устояла, агрессор статегически проиграл главную битву

Владимир Путин продолжит агрессию против Украины / REUTERS

"Признанием" Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР" наконец отыгран первый акт этого многолетнего трагифарса, и теперь будет очень короткий антракт.

Что можно уже гарантировано констатировать.

Первое. Украинские армия, власть и общество, наперекор беспрецедентному нагнетанию ситуации агрессором, наперекор его кровавому блефу, устояли в главном. Не произошло капитуляции, ни "минской", ни другой на все длительные, наращиваемые до крайнего пика угрозы силой. Никто не может обвинить Украину в предательстве национальных интересов и достоинства. Нет сомнения, что до вчерашнего дня, вплоть до вечера это давление и угрозы были и наращивались по экспоненте. Безрезультатно. Весь мир видел дрожащие руки русских руководителей и сделал выводы.

Второе. Уровень вооруженных мощностей, которые Россия сконцентрировала вокруг Украины действительно является беспрецедентным для новейшей истории. Но проблема РФ в том, что столько собрать еще раз она больше уже никогда не сможет и "в следующий раз" у нее уже никогда не будет. Это означает, что финал нынешнего кризиса, каким бы он ни был, может стать окончательным "броском мангуста" перед его естественной смертью.

Читайте такжеПутин хочет напугать своим безумиемТретье. Очень вряд ли само по себе "признание" ставит точку в российской агрессии. Далее есть несколько вариантов развития событий. Все они предусматривают попытки эскалации, в том или ином измерении и выход РФ на какие-то новые торги с цивилизованными странами мира по ее итогам. Финал этой эскалации может стать "берлинская стена" которая отделит Европу, возможно на десятилетия. Вопрос в неотложных действиях Украины в нынешнем сжатом "антракте" - это должен быть комплекс юридических и политических мер. Разрыв дипотношений, соответствующие обращения в международные институты и судебные органы. Думаю, большинство из этого мы увидим до среды. Жаль, что так и не ратифицирован Римский устав.

Но главное заключается в том, что вчера агрессор статегически проиграл главную битву - битву смыслов и битву за страницы школьных учебников.

Победа будет за нами.