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Украина скоро может превратиться в бразильские фавелы

Сергей Шабовта

Эксперт Украинского института по вопросам безопасности

1 ноября 2021, 06:28

Украина сегодня развивается как глубоко коррумпированное государство, поскольку за этим стоит правовой нигилизм и поляризация общества.

ДТП в Харькове, Николай Харьковский
16-летний Николай Харьковский устроил скандальное ДТП в Харькове / УНИАН

За последнюю неделю в Харькове произошло два резонансных ДТП с пострадавшими.

По моему глубокому убеждению, эта ситуация вызвана совокупностью факторов.

Во-первых, качественным состоянием украинского общества, в котором на сегодняшний присутствует колоссальный правовой нигилизм. Уровень правовой культуры общества крайне низок, и, если учесть, что Украина сегодня развивается как глубоко коррумпированное государство, то нужно понимать, что за этим стоит серьезное расслоение и поляризация общества.

Фактически, сейчас Украина проходит по латиноамериканскому типу - богатые отстраивают свои городки, закрывают себя шлагбаумами и охраной, а в некоторых городах скоро начнут и вовсе появляться фавелы - трущобы, как в Бразилии, потому что люди нищают, а их долги растут. Эта безысходность и формирует разрыв в сознании и отношении ко многим вопросам.

Участники этих ДТП - как правило, люди из обеспеченных семей, переполненных цинизмом. И они, как правило, часто будучи виновными, стараются "откупиться" (и у них это получается). Стоит вспомнить яркий пример ДТП с Зайцевой, которую также пытались всячески увести от ответственности, однако там монолитная позиция харьковчан не позволила этому произойти и девушка все-таки находится в тюрьме.

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Читайте такжеГонял без прав, авто на матери: в Нацполиции рассказали все подробности смертельного ДТП в ХарьковеКогда 16-летний подросток машиной убил 58-летнего водителя, его отец тут же написал и заявление об угоне машины, стали появляться версии о том, что машина могла быть неисправна (хотя "Инфинити" была у него всего неделю после регистрации). Это все говорит о том, что моментально начинает запускаться работа черной адвокатуры, которая отладила все приемы искажения истины и работает не на закон, а против него, защищая преступников.

Полиция откровенно не справляется и многие водители иногда с тоской вспоминают бывшее ГАИ, при котором было больше порядка ввиду того, что ГАИ в некотором роде проводило профилактику на дорогах, тогда как нынешнее поколение полицейских - часто циничные и малопрофессиональные люди.

Исходя из всего вышеперечисленного, со стороны государства никаких усилий нет, со стороны общественности повлиять на ситуацию возможностей очень мало. А самое грустное в этом то, что люди, которые стоят на остановках, пешеходных переходах - потенциальные жертвы и в этом практически беззащитны. Потому что вокруг носятся болиды с разными высокопоставленными людьми (или которые себя таковыми считают). Потому коллапс будет только нарастать.

Сергей Шабовта, президент Украинской ассоциации профессионалов безопасности, специально для Главреда

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Алена Зайцева ДТП в Харькове новости Украины Сергей Шабовта
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