Если Путин начнет войну, то его в Украине ждет "кровавая баня"

Россия снова стягивает войска к границе с Украиной / Reuters

Американское издание The Washington Post сообщило, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

На самом деле, это происходит на протяжении нескольких последних недель. Главная причина появления войск в том, что не реализуется стратегия Путина по отношению к Украине. То есть нет подвижек в восстановлении "русского мира" или его строительства на украинской территории так, как это видит Путин. Внутренне подорвать состояние в Украине с помощью пророссийских сил тоже пока не удается - более того, здесь они понесли потери в виде санкций против Медведчука.

И это не говоря уже о том, что Украина продолжает вооружаться современным оружием (теми же "Байрактарами"). Все это вызывает неудовлетворение у Путина и он снова "взводит" ситуацию, в связи с чем России нужно принимать меры, а они у нее одни - военное давление.

А поскольку с весны большинство войск не было отведено, а на некоторых участках даже произошло усиление, то для ведения боевых действий - как широкомасштабного характера, так и средней интенсивности, пока способствует погода, Россия и стягивает войска (ведь зимой это будет сделать сложнее).

Причины всегда могут быть найдены - если не "Байрактар", то другого рода обстоятельства. Тем более, что внутри России тоже не все так гладко - коронавирус, экономическая ситуация и ряд других моментов, разочаровывающие граждан. В этой связи маленькая победоносная война была бы кстати и могла бы сработать в пользу поднятия авторитета Путина.

Реклама

Путин может использовать эту ситуацию для того, чтобы додавить руководство Украины в плане легитимации руководства ОРДЛО и политических соглашений в случае, если он пойдет (хотя не очень похоже) на проведение встречи в нормандском формате.

Читайте такжеВозобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе практически неизбежноНасколько в дальнейшем Путин сможет эту ситуацию использовать - покажет время, потому что в этом случае включаются другие стратегические игроки. Но так как в Германии Меркель уходит с поста, а Макрон во Франции готовится к выборам, вся надежда на американцев и на самих себя.

В целом новое сосредоточение на границе небезопасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения. Однако для Путина вопрос полномасштабных военных действий пока не ясен. Безусловно, они к этому готовятся, но если Путин начнет войну, то его в Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится. Тем более, что для Путина Донбасс уже сейчас, как чемодан без ручки, а с учетом расширения боевых действий ситуация может усугубиться. Пока Путин это понимает и ему нужно будет действовать с большой вероятностью - как это было с Крымом, когда вначале все просчитали и только потом - начали операцию.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, специально для Главреда